Политика

Джонсон предложил Туску исключить «бэкстоп» из соглашения о BrexitИзвестия 16:15

Ранее в августе Джонсон обвинил Брюссель в нежелании договариваться об условиях выхода Соединенного Королевства из ЕС. Он напомнил, что британский парламент трижды отверг проект соглашения о Brexit, тем не менее "европейские друзья не проявляют готовности пойти на компромисс".
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РЕН ТВ16:12

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Газета.Ru15:58

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РБК17:37
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 18:05, Ашберн
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