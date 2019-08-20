с чего всё началось

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон написал письмо председателю Европейского совета Дональду Туску, в котором указал на необходимость изменить условия выхода страны из Евросоюза.

Происшествия Суд продлил арест бывшего президента Киргизии Атамбаева Суд Первомайского района Бишкека оставил бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева под стражей до 26 октября, передает ТАСС.

Происшествия Подросток убил пятерых членов семьи, чтобы они его не оплакивали За пределами дома найдено тело подростка, который, предположительно, и совершил убийство, а затем покончил с собой.

Общество Потерявший жилье «вышедший по делам» россиянин отказался от квартиры Жилой вагончик мужчины снесли более десяти лет назад снесли, когда он "вышел по делам".

Происшествия В Саратове задержали подозреваемого в отравлении конфет крысиным ядом Саратовская полиция проверяет сообщение о том, что мужчина посыпал конфеты на прилавке одного из магазинов крысиным ядом, подозреваемый задержан, сообщила РИА Новости в понедельник начальник пресс-службы областного главка МВД Анастасия Захарова.

Политика Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила кусочек каравая в ходе торжественной встречи в киевском аэропорту "Борисполь".

Общество Стали известны изменения в ЕГЭ в 2020 году В следующем году школьников ожидают изменения в заданиях Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Общество Умер датский миллиардер Ларс Ларсен Один из богатейших людей Дании, бизнесмен Ларс Ларсен скончался в возрасте 71 года.

Политика Украину ожидает сложная зима из-за споров с Россией по транзиту газа Нужно, чтобы компании, особенно накануне трудной зимы, держали достаточные запасы угля на складах, поскольку Украина имеет определенные споры с "Газпромом" по транзиту газа.

Экономика Карты предложено блокировать при получении подозрительных платежей К закону о национальной платежной системе предлагается внести поправки, позволяющие банку получателя без согласия клиента-плательщика «приостановить использование клиентом-получателем электронного средства платежа» до подтверждения легитимности трансакции.

Авто Китайский кроссовер Brilliance V3 доехал до России Российские дилеры китайской марки Brilliance открыли продажи компактного кроссовер V3.

Транспорт Авиакомпании сокращают количество рейсов в новый аэропорт Саратова «Аэрофлот» и S7 Airlines прекратили продажу билетов на рейсы в Саратов с 27 октября, когда авиакомпании переходят на зимнее расписание, – билетов нет в системах бронирования.

Происшествия Банки предупреждают об атаках на счета клиентов Банки активно информируют о массовых атаках мошенников на счета клиентов через рассылки по SMS и почте, в соцсетях и на своих сайтах.

Политика Макрон высказался о европейском будущем России после встречи с Путиным Президент Франции Эмманюэль Макрон, подводя итоги встречи с президентом России Владимиром Путиным, поделился мнением о европейском будущем России.

Происшествия В ДТП с микроавтобусом в Челябинске пострадали 13 человек В Челябинске из-за столкновения КАМАЗа и микроавтобуса пострадали 13 человек. Об этом сообщают экстренные службы.

Происшествия Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в аэропорту Гюмри Самолет российской авиакомпании "Победа" совершил жесткую посадку в аэропорту города Гюмри, сообщили в комитете гражданской авиации Армении.

Политика Трамп выложил фото с небоскребом Trump Tower в Гренландии Президент США Дональд Трамп в своем Twitter выложил фотографию, на которой изображен небоскреб Trump Tower, стоящий посреди одноэтажных домиков в Гренландии.

Общество В ГД предложили освобождать водителей от штрафов в некоторых случаях Депутаты Госдумы от партии ЛДПР внесли на рассмотрение законопроект, который предусматривает освобождение от уплаты штрафа за нарушение ПДД в определенных случаях.

Армия и оружие Российские Су-35 перехватили два турецких F-16, заставив их сбежать Истребители ВВС Турции были подняты по боевой тревоге и направлены в южную часть сирийской провинции Идлиб, однако, согласно сообщениям ряда источников, на перехват турецких истребителей с авиабазы «Хмеймим» были подняты два российских истребителя Су-35, которые смогли выгнать турецкие боевые самолёты из воздушного пространства Сирии всего лишь за несколько минут.

Гаджеты Игровая мышь Level 20 от Thermaltake Компания Thermaltake представила игровую мышь Level 20.

Общество Минтруд исключил курение из причин штрафов на работе Курение не может рассматриваться как фактор, учитываемый при назначении заработной платы, сообщили 19 августа в пресс-службе Минтруда.

Гаджеты 29 августа Xiaomi официально представит Redmi Note 8 и Redmi TV Ранее были только намеки на скорую презентацию нового телевизора и смартфона, но теперь представитель Xiaomi Лэй Цзюнь официально заявил, что следующая презентация новых продуктов бренда Redmi состоится 29 августа.