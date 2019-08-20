Политика
Джонсон предложил ЕС изменить соглашение по BrexitРБК вчера в 17:37
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон написал письмо председателю Европейского совета Дональду Туску, в котором указал на необходимость изменить условия выхода страны из Евросоюза.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон написал письмо председателю Европейского совета Дональду Туску, в котором указал на необходимость изменить условия выхода страны из Евросоюза.РБКвчера в 17:37
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 01:50, Ашберн
Армия и оружие
Guardian сообщила о доказательствах участия РФ в боях под Иловайском
Обновлено 18 августа в 23:16
Происшествия
Суд продлил арест бывшего президента Киргизии Атамбаева
Суд Первомайского района Бишкека оставил бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева под стражей до 26 октября, передает ТАСС.
Обновлено в 01:34
Происшествия
Подросток убил пятерых членов семьи, чтобы они его не оплакивали
За пределами дома найдено тело подростка, который, предположительно, и совершил убийство, а затем покончил с собой.
Обновлено 18 августа в 06:44
Армия и оружие
В РФ еще две станции мониторинга ядерных испытаний остановили работу
Обновлено вчера в 18:39
Общество
Потерявший жилье «вышедший по делам» россиянин отказался от квартиры
Жилой вагончик мужчины снесли более десяти лет назад снесли, когда он "вышел по делам".
Обновлено в 01:40
Происшествия
В Саратове задержали подозреваемого в отравлении конфет крысиным ядом
Саратовская полиция проверяет сообщение о том, что мужчина посыпал конфеты на прилавке одного из магазинов крысиным ядом, подозреваемый задержан, сообщила РИА Новости в понедельник начальник пресс-службы областного главка МВД Анастасия Захарова.
Обновлено вчера в 13:47
Политика
Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила кусочек каравая в ходе торжественной встречи в киевском аэропорту "Борисполь".
Обновлено вчера в 04:53
Общество
Стали известны изменения в ЕГЭ в 2020 году
В следующем году школьников ожидают изменения в заданиях Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Обновлено вчера в 22:15
Общество
Умер датский миллиардер Ларс Ларсен
Один из богатейших людей Дании, бизнесмен Ларс Ларсен скончался в возрасте 71 года.
Обновлено вчера в 10:43
Политика
Владимир Путин впервые прокомментировал протесты в Москве
Обновлено вчера в 13:00
Политика
Украину ожидает сложная зима из-за споров с Россией по транзиту газа
Нужно, чтобы компании, особенно накануне трудной зимы, держали достаточные запасы угля на складах, поскольку Украина имеет определенные споры с "Газпромом" по транзиту газа.
Обновлено в 01:19
Футбол
Хердур Магнуссон: «Спасибо болельщикам, вы доказали: Москва — красно-синяя»
Обновлено вчера в 20:16
Армия и оружие
В Сети появилось видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе
Истребители-перехватчики МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота провели учебные полеты в стратосфере.
Обновлено вчера в 02:11
Экономика
Карты предложено блокировать при получении подозрительных платежей
К закону о национальной платежной системе предлагается внести поправки, позволяющие банку получателя без согласия клиента-плательщика «приостановить использование клиентом-получателем электронного средства платежа» до подтверждения легитимности трансакции.
Обновлено вчера в 18:24
Авто
Китайский кроссовер Brilliance V3 доехал до России
Российские дилеры китайской марки Brilliance открыли продажи компактного кроссовер V3.
Обновлено вчера в 04:10
Транспорт
Авиакомпании сокращают количество рейсов в новый аэропорт Саратова
«Аэрофлот» и S7 Airlines прекратили продажу билетов на рейсы в Саратов с 27 октября, когда авиакомпании переходят на зимнее расписание, – билетов нет в системах бронирования.
Обновлено вчера в 16:07
Происшествия
Банки предупреждают об атаках на счета клиентов
Банки активно информируют о массовых атаках мошенников на счета клиентов через рассылки по SMS и почте, в соцсетях и на своих сайтах.
Обновлено вчера в 18:50
Политика
Макрон высказался о европейском будущем России после встречи с Путиным
Президент Франции Эмманюэль Макрон, подводя итоги встречи с президентом России Владимиром Путиным, поделился мнением о европейском будущем России.
Обновлено вчера в 19:25
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом в Челябинске пострадали 13 человек
В Челябинске из-за столкновения КАМАЗа и микроавтобуса пострадали 13 человек. Об этом сообщают экстренные службы.
Обновлено в 00:02
Происшествия
Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в аэропорту Гюмри
Самолет российской авиакомпании "Победа" совершил жесткую посадку в аэропорту города Гюмри, сообщили в комитете гражданской авиации Армении.
Обновлено вчера в 15:40
Политика
Трамп выложил фото с небоскребом Trump Tower в Гренландии
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter выложил фотографию, на которой изображен небоскреб Trump Tower, стоящий посреди одноэтажных домиков в Гренландии.
Обновлено вчера в 21:02
Культура
Марка Захарова госпитализировали в реанимацию
Обновлено вчера в 20:35
Общество
В ГД предложили освобождать водителей от штрафов в некоторых случаях
Депутаты Госдумы от партии ЛДПР внесли на рассмотрение законопроект, который предусматривает освобождение от уплаты штрафа за нарушение ПДД в определенных случаях.
Обновлено вчера в 18:03
Общество
Украинцы высмеяли «мост Кличко» из-за мух
Обновлено в 01:24
Армия и оружие
Российские Су-35 перехватили два турецких F-16, заставив их сбежать
Истребители ВВС Турции были подняты по боевой тревоге и направлены в южную часть сирийской провинции Идлиб, однако, согласно сообщениям ряда источников, на перехват турецких истребителей с авиабазы «Хмеймим» были подняты два российских истребителя Су-35, которые смогли выгнать турецкие боевые самолёты из воздушного пространства Сирии всего лишь за несколько минут.
Обновлено вчера в 21:13
Гаджеты
Игровая мышь Level 20 от Thermaltake
Компания Thermaltake представила игровую мышь Level 20.
Обновлено вчера в 12:20
Общество
Минтруд исключил курение из причин штрафов на работе
Курение не может рассматриваться как фактор, учитываемый при назначении заработной платы, сообщили 19 августа в пресс-службе Минтруда.
Обновлено вчера в 14:11
Гаджеты
29 августа Xiaomi официально представит Redmi Note 8 и Redmi TV
Ранее были только намеки на скорую презентацию нового телевизора и смартфона, но теперь представитель Xiaomi Лэй Цзюнь официально заявил, что следующая презентация новых продуктов бренда Redmi состоится 29 августа.
Обновлено вчера в 11:36
Технологии
Иркутский университет раскрыл сумму полученных в 2019 году грантов
Более 57 млн рублей получили в 2019 году учёные Иркутского государственного университета на реализацию своих проектов.
Обновлено в 01:43
Культура
Apple потратила на производство шоу и фильмов 6 млрд долларов
Apple потратила 6 млрд долларов на производство шоу и фильмов.
Обновлено в 01:18