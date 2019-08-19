Политика
Джонсон предложил Туску изменить соглашение по BrexitГазета.Ru вчера в 15:58
Джонсон призвал стороны найти другое решение данного вопроса, а также заявил, что важным является факт отсутствия жестких границ между территориями. О таком предложении Джонсон написал в письме председателю Европейского совета Дональду Туску.
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон написал письмо председателю Европейского совета Дональду Туску, в котором указал на необходимость изменить условия выхода страны из Евросоюза.РБКвчера в 17:37
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Политика
Путин впервые отреагировал на аварию под Северодвинском
Никакой угрозы в связи с инцидентом под Северодвинском, где в начале августа на военном полигоне во время работ с жидкостной реактивной двигательной установкой произошел взрыв, нет.
Обновлено вчера в 12:13
Общество
В Японии за неделю от жары умерли семь человек
По меньшей мере семь человек скончались, более 7 тыс. госпитализированы в Японии за прошедшую неделю из-за установившейся на территории страны жары.
Обновлено вчера в 22:43
Экономика
Банки предложили блокировать карты при подозрительных операциях
Согласно идеи проекта, необходимо внести поправки в законы, которые позволят блокировать карты на срок до 30 рабочих дней при подозрении в зачислении на них средств, списанных мошенническим путем.
Обновлено в 02:56
Театры
В Театре Наций пройдет премьера «Дяди Вани» с Евгением Мироновым
В Театре Наций 15 сентября состоится премьера спектакля «Дядя Вани» в постановке французского режиссера Стефана Брауншвейга.
Обновлено в 01:57
Общество
В России ускорилась убыль населения
В первом полугодии 2019 года в России ускорилась естественная убыль населения, следует из доклада, опубликованного на сайте Росстата.
Обновлено вчера в 11:49
Происшествия
Подросток зарезал свою семью в Ульяновской области
В Ульяновской области подросток зарезал пять человек и покончил с собой.
Обновлено 18 августа в 06:26
Наука
В Китае начнут продавать клонированных котов
Китайская компания Sinogene в ближайшее время намерена запустить массовую продажу клонированных котов.
Обновлено в 02:44
Происшествия
Российскую девочку затянуло в трубу бассейна в Турции
Обновлено в 02:41
Происшествия
Пираты, похитившие трех россиян у берегов Камеруна, вышли на связь
В плен попали 8 из 12 членов экипажа, среди них трое россиян - мурманчанин Олег Дружинин, Николай Ружницкий из Петербурга, а так же Владимир Слепченко из Владивостока.
Обновлено в 02:57
Общество
Названы лучшие в мире города для вечеринок
Обновлено в 00:21
Армия и оружие
Британские истребители перехватили российские Су-30 над Балтикой
Британские истребители Typhoon поднялись в воздух для перехвата двух российских самолетов Су-30.
Обновлено вчера в 18:12
Политика
Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены пробовать каравай в Киеве
Обновлено вчера в 15:16
Культура
Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию
Обновлено вчера в 21:16
Происшествия
В Подмосковье столкнулись маршрутка и ещё пять автомобилей
В Подмосковье столкнулись маршрутное такси Mercedes и ещё пять автомобилей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.
Обновлено в 02:13
Общество
Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах
Профильные ведомства рекомендуют ограничить использование мобильных телефонов на уроках, а при входе в образовательную организацию переводить устройства в режим "без звука".
Обновлено вчера в 01:39
Политика
Макрон причинил жене боль во время встречи с Путиным
На кадрах видеозаписи можно заметить, что Макрон взял жену прямо за травмированную руку, чем причинил ей боль.
Обновлено в 00:08
Экономика
Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса
Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено вчера в 07:58
Общество
Опасной отметки достиг уровень Амура у Хабаровска
Уровень воды в реке Амур у Хабаровска поднялся до отметки 600 см. Этот уровень считается опасным явлением для города.
Обновлено вчера в 22:32
Происшествия
В Челябинске в ДТП с автобусом пострадали 11 человек
По меньшей мере 11 человек пострадали в результате столкновения автобуса и КамАЗа в Челябинске.
Обновлено вчера в 23:42
Политика
В ОАК опровергли сообщения о массовых увольнениях в «Ильюшине»
В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) опровергли сообщения про "массовые увольнения" из "Ильюшина", заявив, что идет оптимизация административно-управленческого и вспомогательного персонала.
Обновлено в 03:10
Общество
Умер датский миллиардер Ларс Ларсен
Обновлено вчера в 10:43
Общество
В Госдуме предложили условие для освобождения водителей от штрафов
Депутаты Государственной думы от фракции ЛДПР, среди которых Игорь Лебедев и Ярослав Нилов, внесли на рассмотрение законопроект об освобождении водителей от штрафов за нарушение ПДД, если информация о нарушении не появилась на портале госуслуг в течение десяти дней с момента его фиксации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 02:59
Происшествия
В Удмуртии мужчина, избежавший смертной казни, изнасиловал ребенка
Мужчина ранее был неоднократно судим, в том числе приговорен к смертной казни, в 1998 году он был помилован и три года назад условно-досрочно освободился из мест лишения свободы.
Обновлено в 02:23
Армия и оружие
Россия не позволит втянуть себя в гонку вооружений, заявили в МИД
Москва не позволит втянуть себя в гонку вооружений, заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.
Обновлено в 03:11
Гаджеты
Cerebras ― процессор для ИИ невероятных размеров и возможностей
Кристалл Cerebras в 56,7 раза больше самого крупного в мире графического процессора NVIDIA Выпуском Cerebras WSE занимается компания TSMC.
Обновлено в 02:41
Происшествия
В Саранске пьяный отец пытался выбросить из окна младенца
В Саранске сотрудники полиции и МЧС спасли младенца, которого пьяный отец пытался выбросить из окна квартиры, расположенной на третьем этаже.
Обновлено вчера в 16:23
Экономика
Число дел об электронном мошенничестве выросло в восемь раз
В I полугодии 2019 года количество зарегистрированных дел о мошенничестве с использованием электронных средств платежа составило 6 613 штук, что почти в восемь раньше больше, чем за аналогичный период 2018 года.
Обновлено в 02:49
Общество
Фото удивленной кошки восхитило пользователей Сети
Пользователей изрядно позабавил расположившийся в раковине кот.
Обновлено в 02:02