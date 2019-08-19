Политика

Джонсон предложил Туску изменить соглашение по BrexitГазета.Ru вчера в 15:58

Джонсон призвал стороны найти другое решение данного вопроса, а также заявил, что важным является факт отсутствия жестких границ между территориями. О таком предложении Джонсон написал в письме председателю Европейского совета Дональду Туску.
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с чего всё началось
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон написал письмо
 председателю Европейского совета Дональду Туску, в котором указал на необходимость изменить условия выхода страны из Евросоюза.
РБКвчера в 17:37

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Джонсон предложил ЕС альтернативу «бэкстопу» после Brexit

РИА Новостивчера в 17:48

Джонсон предложил ЕС изменить соглашение по Brexit

РБКвчера в 17:37

Джонсон предложил Туску изменить соглашение по Brexit

Газета.Ruвчера в 15:58

Джонсон призвал исключить положение о бэкстопе из сделки о брексите

RT на русскомвчера в 16:13

Джонсон: положение о «бэкстопе» нужно исключить из условий Brexit

РЕН ТВвчера в 16:12

Джонсон предложил Туску исключить «бэкстоп» из соглашения о Brexit

Известиявчера в 16:15

Джонсон предложил Туску исключить положение о «бэкстопе» из соглашения об условиях Brexit

ТАССвчера в 16:05
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 03:21, Ашберн
Политика

Путин впервые отреагировал на аварию под Северодвинском

Никакой угрозы в связи с инцидентом под Северодвинском, где в начале августа на военном полигоне во время работ с жидкостной реактивной двигательной установкой произошел взрыв, нет.
Обновлено вчера в 12:13
Общество

В Японии за неделю от жары умерли семь человек

По меньшей мере семь человек скончались, более 7 тыс. госпитализированы в Японии за прошедшую неделю из-за установившейся на территории страны жары.
Обновлено вчера в 22:43
Экономика

Банки предложили блокировать карты при подозрительных операциях

Согласно идеи проекта, необходимо внести поправки в законы, которые позволят блокировать карты на срок до 30 рабочих дней при подозрении в зачислении на них средств, списанных мошенническим путем.
Обновлено в 02:56
Театры

В Театре Наций пройдет премьера «Дяди Вани» с Евгением Мироновым

В Театре Наций 15 сентября состоится премьера спектакля «Дядя Вани» в постановке французского режиссера Стефана Брауншвейга.
Обновлено в 01:57
Общество

В России ускорилась убыль населения

В первом полугодии 2019 года в России ускорилась естественная убыль населения, следует из доклада, опубликованного на сайте Росстата.
Обновлено вчера в 11:49
Происшествия

Подросток зарезал свою семью в Ульяновской области

В Ульяновской области подросток зарезал пять человек и покончил с собой.
Обновлено 18 августа в 06:26
Наука

В Китае начнут продавать клонированных котов

Китайская компания Sinogene в ближайшее время намерена запустить массовую продажу клонированных котов.
Обновлено в 02:44
Происшествия

Российскую девочку затянуло в трубу бассейна в Турции

Обновлено в 02:41
Происшествия

Пираты, похитившие трех россиян у берегов Камеруна, вышли на связь

В плен попали 8 из 12 членов экипажа, среди них трое россиян - мурманчанин Олег Дружинин, Николай Ружницкий из Петербурга, а так же Владимир Слепченко из Владивостока.
Обновлено в 02:57
Общество

Названы лучшие в мире города для вечеринок

Обновлено в 00:21
Армия и оружие

Британские истребители перехватили российские Су-30 над Балтикой

Британские истребители Typhoon поднялись в воздух для перехвата двух российских самолетов Су-30.
Обновлено вчера в 18:12
Политика

Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены пробовать каравай в Киеве

Обновлено вчера в 15:16
Культура

Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию

Обновлено вчера в 21:16
Происшествия

Миллиардер Эпштейн написал завещание за два дня до смерти

Обновлено в 02:08
Происшествия

В Подмосковье столкнулись маршрутка и ещё пять автомобилей

В Подмосковье столкнулись маршрутное такси Mercedes и ещё пять автомобилей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.
Обновлено в 02:13
Общество

Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах

Профильные ведомства рекомендуют ограничить использование мобильных телефонов на уроках, а при входе в образовательную организацию переводить устройства в режим "без звука".
Обновлено вчера в 01:39
Политика

Макрон причинил жене боль во время встречи с Путиным

На кадрах видеозаписи можно заметить, что Макрон взял жену прямо за травмированную руку, чем причинил ей боль.
Обновлено в 00:08
Экономика

Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса

Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено вчера в 07:58
Общество

Опасной отметки достиг уровень Амура у Хабаровска

Уровень воды в реке Амур у Хабаровска поднялся до отметки 600 см. Этот уровень считается опасным явлением для города.
Обновлено вчера в 22:32
Происшествия

В Челябинске в ДТП с автобусом пострадали 11 человек

По меньшей мере 11 человек пострадали в результате столкновения автобуса и КамАЗа в Челябинске.
Обновлено вчера в 23:42
Политика

В ОАК опровергли сообщения о массовых увольнениях в «Ильюшине»

В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) опровергли сообщения про "массовые увольнения" из "Ильюшина", заявив, что идет оптимизация административно-управленческого и вспомогательного персонала.
Обновлено в 03:10
Общество

Умер датский миллиардер Ларс Ларсен

Обновлено вчера в 10:43
Общество

В Госдуме предложили условие для освобождения водителей от штрафов

Депутаты Государственной думы от фракции ЛДПР, среди которых Игорь Лебедев и Ярослав Нилов, внесли на рассмотрение законопроект об освобождении водителей от штрафов за нарушение ПДД, если информация о нарушении не появилась на портале госуслуг в течение десяти дней с момента его фиксации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 02:59
Происшествия

В Удмуртии мужчина, избежавший смертной казни, изнасиловал ребенка

Мужчина ранее был неоднократно судим, в том числе приговорен к смертной казни, в 1998 году он был помилован и три года назад условно-досрочно освободился из мест лишения свободы.
Обновлено в 02:23
Армия и оружие

Россия не позволит втянуть себя в гонку вооружений, заявили в МИД

Москва не позволит втянуть себя в гонку вооружений, заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.
Обновлено в 03:11
Гаджеты

Cerebras ― процессор для ИИ невероятных размеров и возможностей

Кристалл Cerebras в 56,7 раза больше самого крупного в мире графического процессора NVIDIA Выпуском Cerebras WSE занимается компания TSMC.
Обновлено в 02:41
Происшествия

В Саранске пьяный отец пытался выбросить из окна младенца

В Саранске сотрудники полиции и МЧС спасли младенца, которого пьяный отец пытался выбросить из окна квартиры, расположенной на третьем этаже.
Обновлено вчера в 16:23
Общество

Вторник может стать самым теплым днем в Москве с начала месяца

Обновлено в 02:57
Экономика

Число дел об электронном мошенничестве выросло в восемь раз

В I полугодии 2019 года количество зарегистрированных дел о мошенничестве с использованием электронных средств платежа составило 6 613 штук, что почти в восемь раньше больше, чем за аналогичный период 2018 года.
Обновлено в 02:49
Общество

Фото удивленной кошки восхитило пользователей Сети

Пользователей изрядно позабавил расположившийся в раковине кот.
Обновлено в 02:02
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