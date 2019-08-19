Политика
Джонсон предложил ЕС альтернативу «бэкстопу» после BrexitРИА Новости 17:48
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил Евросоюзу в договоре о Brexit вместо "бэкстопа" разработать и ввести альтернативные соглашения до конца переходного периода после выхода Соединенного Королевства из ЕС, свои предложения британский премьер-министр изложил в письме главе Европейского совета Дональду Туску.
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Политика
Путин и Макрон завершили переговоры во Франции
Обновлено в 15:38
Политика
«Укртрансгаз» объявил о запуске импорта газа из Румынии с 2020 года
«Укртрансгаз» согласовал с другими странами возможности реверсных поставок газа из Румынии и планирует запустить новый маршрут импорта топлива на Украину с января 2020 года, заявили в пресс-службе компании.
Обновлено в 13:04
Финансы
Индексы Уолл-стрит растут после увеличения спроса на гособлигации США
Индексы Уолл-стрит растут на фоне увеличения спроса на гособлигации США, 19 августа передает агентство Reuters.
Обновлено в 10:59
Политика
Офис Зеленского ответил на критику жены Нетаньяху
Обновлено в 13:23
Культура
Михаил Боярский и Валерия стали новыми наставниками шоу «Голос-60+»
Известные певицы Пелагея и Валерия, культовый актер Михаил Боярский и мэтр российской эстрады Лев Лещенко согласились стать наставниками популярного музыкального шоу «Голос-60+».
Обновлено в 04:09
Космос
США отказались поставлять России углеволокно для телескопа «Спектр-М»
Британская компания, купленная американцами, отказалась поставлять России углеволокно для российской астрофизической космической обсерватории "Спектр-М", об этом рассказала заместитель директора Физического института РАН Лариса Лихачева, передает РИА "Новости".
Обновлено 17 августа в 21:29
Происшествия
Адвокат заявил о снятии подозрений с Васильева по делу о беспорядках
Следователи сняли подозрения с режиссера Дмитрия Васильева, которого задержали в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля.
Обновлено в 11:09
Наука
Экстази признали самым эффективным средством от алкоголизма
По словам врача, психотерапия в сочетании с контролируемым приёмом экстази в период лечения позволяет снизить болезненность психологических травм из прошлого, которые в основном и являются причинами алкоголизма.
Обновлено в 10:17
Финансы
Курс доллара США впервые за полгода превысил 67 рублей
В понедельник, 19 августа, курс доллара в ходе торгов на Московской бирже впервые с февраля поднялся выше 67 рублей.
Обновлено в 12:01
Армия и оружие
Эксперты заявили о потере США военного превосходства в Тихом океане
США утратили военное превосходство в Тихом океане и способность поддерживать благоприятный баланс сил в регионе, говорится в докладе экспертов Центра исследований США из университета Сиднея.
Обновлено в 19:05
Общество
Умер датский миллиардер Ларс Ларсен
Один из богатейших людей Дании, бизнесмен Ларс Ларсен скончался в возрасте 71 года.
Обновлено в 10:43
Культура
Сергея Жигунова обвинили в мошенничестве
Обновлено в 07:16
Наука
Учёные создали «плащ-невидимку», скрывающий объекты от морских волн
Обновлено вчера в 07:22
Здоровье
Генпрокуратура насчитала в колониях 61,5 тысячи ВИЧ-инфицированных
В российских тюрьмах находятся 61,5 тысячи ВИЧ-положительных заключенных.
Обновлено в 11:18
Экономика
Минприроды предлагает ввести полную утилизацию всех товаров и упаковки
Минприроды России предложило повысить нормативы по утилизации товаров и упаковки для производителей.
Обновлено в 04:41
Хоккей
Тарасенко привёз Кубок Стэнли в Новосибирск
Обновлено в 02:52
Происшествия
Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в аэропорту Гюмри
Самолет российской авиакомпании "Победа" совершил жесткую посадку в аэропорту города Гюмри, сообщили в комитете гражданской авиации Армении.
Обновлено в 15:40
Общество
В ГД предложили освобождать водителей от штрафов в некоторых случаях
Депутаты предложили внести поправку в статью 2.6.1 КоАП РФ об административной ответственности собственников транспортных средств, которая подразумевает обязательное размещение данных о штрафах на Едином портале госуслуг.
Обновлено в 18:03
Происшествия
На химзаводе в подмосковной Балашихе произошел пожар
«Интерфаксу» в МЧС добавили, что возгорание произошло на химзаводе в цехе по производству кремниевых смол.
Обновлено в 09:23
Политика
Украинский депутат из партии Зеленского оскорбил журналистку
Депутат Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа» Максим Бужанский оскорбил журналистку издания НВ Ольгу Духнич.
Обновлено в 05:25
Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 18:35
Армия и оружие
США испытали запрещенную ДРСМД ракету
В США испытали крылатую ракету, которая ранее была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
Обновлено в 12:49
Космос
Судный день: Звезда смерти Нибиру вплотную приблизилась к Земле
Планета Х Нибиру снова напомнила о себе, бьют тревогу конспирологи.
Обновлено в 17:34
Экономика
Когда в России ожидается новый кризис, рассказали эксперты
Новый кризис ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на экспертов Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено в 16:50
Музыка
Гуф представит новые песни в Москве
Обновлено в 13:03
Баскетбол
Де’Аарон Фокс: «Не стремлюсь на большой рынок»
Разыгрывающий «Кингз» Де’Аарон Фокс заявил, что комфортно себя чувствует в Сакраменто и не испытывает огромного желания попасть в команду с большого рынка.
Обновлено в 16:08
Здоровье
Девушка 4 года не занималась сексом с мужем из-за редкого заболевания
Жительница американского штата Техас рассказала свою историю о том, что она на протяжении четыре лет не могла заниматься сексом из-за редкого заболевания, об этом пишет Daily Mail.
Обновлено в 03:32