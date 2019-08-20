Политика

Джонсон предложил ЕС новые условия BrexitВзгляд.ру 22:44

«Бэкстоп» предусматривает свободную границу между двумя частями Ирландии, а также сохранение Северной Ирландии в Едином таможенном союзе и едином европейском рынке. По мнению Джонсона, такие условия противоречат «суверенности Великобритании как государства».
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с чего всё началось
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон написал письмо
 председателю Европейского совета Дональду Туску в котором указал на необходимость изменить условия выхода страны из Евросоюза.
РБК17:37

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Джонсон предложил ЕС альтернативу «бэкстопу» после Brexit

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Джонсон призвал исключить положение о бэкстопе из сделки о брексите

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Джонсон предложил Туску исключить положение о «бэкстопе» из соглашения об условиях Brexit

ТАСС16:05

Жесткий Brexit Джонсона назвали предательством

Вести.Ruвчера в 14:12
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Политика

Эксперт заявил, что Украину готовят к размену

Зеленскому же намекают, на то, что Украину будут разменивать, отметил Скачко в эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1".
Обновлено в 16:36
Армия и оружие

Названы сроки полного восстановления энергоснабжения на востоке Алеппо

Полное восстановление энергоснабжения в восточной части Алеппо планируется завершить к концу августа.
Обновлено в 22:41
Кино

Кит Харингтон засомневался в своей фертильности после «Игры престолов»

Актёр Кит Харингтон, исполнивший одну из главных ролей в фэнтезийной ТВ-саге «Игра престолов», поделился впечатлениями после съёмок.
Обновлено в 13:42
Культура

Названы имена четырех наставников второго сезона шоу «Голос 60+»

Обновлено в 05:56
Политика

Макрон высказался о европейском будущем России после встречи с Путиным

Президент Франции Эмманюэль Макрон, подводя итоги встречи с президентом России Владимиром Путиным, поделился мнением о европейском будущем России.
Обновлено в 19:25
Кино

«Однажды в Голливуде» предрекли кассовый рекорд

Девятый фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» может оказаться одной из самых кассовых лент режиссера.
Обновлено в 15:09
Армия и оружие

Минобороны анонсировало учения с участием 128 тыс. военных

Обновлено в 17:54
Общество

В работе Instagram произошел сбой

Сбой в работе социальной сети Instagram наблюдается в понедельник в ряде стран.
Обновлено в 08:56
Здоровье

Педиатры не рекомендуют давать детям более одного яблока в день

Детям рекомендуется съедать не более одного яблока в сутки, сообщил АГН «Москва» главный внештатный специалист-педиатр столичного департамента здравоохранения, главный врач детской клинической больницы им. З.Башляевой, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ Исмаил Османов.
Обновлено в 01:18
Происшествия

Марка Захарова госпитализировали в реанимацию

Обновлено в 20:35
Шоу-бизнес

Дуэйн «Скала» Джонсон женился после 12 лет отношений: счастливые фото

Голливудский актер Дуэйн "Скала" Джонсон удивил поклонников внезапной женитьбой: в его инстаграме появились фотографии с небольшой приватной церемонии с его давней девушкой, певицей армянского происхождения 35-летней Лорен Хашиан.
Обновлено в 13:58
Политика

Трамп опубликовал фотоколлаж с небоскрёбом Trump Tower в Гренландии

Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter опубликовал коллаж с изображением башни Trump Tower в Гренландии.
Обновлено в 21:01
Общество

В Японии за неделю от жары умерли семь человек

По меньшей мере семь человек скончались, более 7 тысяч госпитализированы в Японии за прошедшую неделю из-за установившейся на территории страны жары.
Обновлено в 22:43
Политика

Госдума вызовет на заседания иностранных дипломатов из-за митингов

Совет Госдумы принял решение о создании межфракционной комиссии по вопросу иностранного вмешательства во внутренние дела России, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Обновлено в 09:14
Общество

Изумленная собственным видом кошка рассмешила пользователей сети

Вероятно, кошка испугалась собственного вида, предположили некоторые комментаторы.
Обновлено в 13:02
Происшествия

ЧП под Петербургом: водитель сбил ребенка и скрылся

Обновлено в 17:31
Политика

Жена Нетаньяху бросила на землю кусочек предложенного в Киеве каравая

Обновлено в 05:30
Экономика

Барнаул переходит в новую ценовую зону теплоснабжения

В начале августа Правительство России отнесло столицу Алтайского края к ценовой зоне теплоснабжения.
Обновлено в 07:38
Политика

В РФ еще две станции мониторинга ядерных испытаний остановили работу

Обновлено в 18:39
Футбол

«Спартак» обыграл ЦСКА в московском дерби

"Спартак" на своем поле обыграл ЦСКА в московском дерби в рамках шестого тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 15:00
Экономика

Производители спрогнозировали падение цен на свинину в России

Производители прогнозируют удешевление в России оптовых цен на свинину на 10% к концу года.
Обновлено в 21:10
Армия и оружие

Штурмовики сели на поле рядом с трассой М-4 в Ростовской области

Обновлено в 10:40
Экономика

Исполнение расходов бюджета в I полугодии составило 42,5%

Уровень исполнения заложенных в бюджете на текущий год расходов по итогам первого полугодия составил 42,5% и является "достаточно низким".
Обновлено в 02:42
Армия и оружие

Депутат Саблин встретился с экипажем корабля Черноморского флота «Пытливый» в Сирии

Координатор группы Госдумы по связям с парламентом Сирии, первый зампредседателя всероссийской организации ветеранов "Боевое братство" Дмитрий Саблин посетил сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый", несущий боевое дежурство у берегов Сирии, и наградил отличившихся военнослужащих медалями организации "За ратную доблесть".
Обновлено в 16:21
Здоровье

Врачи посоветовали отказаться от использования обычного йода

В свою очередь, заведующая терапевтическим отделением ГКБ №31 Марина Анисимова уточнила, что и йод, и зеленка – препараты антисептики бактерицидного действия, то есть вызывающие гибель бактерий в пределах обработки.
Обновлено в 20:19
Общество

Новочеркасск стал одним из самых шумных городов России

Ранее Ростов вошел в десятку самых востребованных для проживания городов РФ.
Обновлено в 03:45
Экономика

В число крупнейших должников России вошли Белоруссия и Венесуэла

В число крупнейших должников России вошли Белоруссия и Венесуэла с показателями 7,5 и 3,5 миллиарда долларов соответственно.
Обновлено в 02:30
Общество

В России вступили в силу новые правила досмотра багажа

В России с 19 августа вступили в силу новые правила фитосанитарного контроля, из-за которых на нескольких таможенных пунктах будут проверять наличие цветов и фруктов в багаже и ручной клади.
Обновлено в 05:09
Армия и оружие

Путин прокомментировал действия сирийской армии в Идлибе

Россия поддерживает локальные усилия сирийской армии по нейтрализации террористов в Идлибе, заявил российский президент Владимир Путин.
Обновлено в 13:24
Кино

«Тайна печати дракона» неудачно стартовала в Китае

Приключенческая картина Олега Степченко «Тайна печати дракона» стартовала в Китае с посредственным результатом.
Обновлено в 11:10
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