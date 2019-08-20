Политика
Джонсон предложил ЕС новые условия BrexitВзгляд.ру 22:44
«Бэкстоп» предусматривает свободную границу между двумя частями Ирландии, а также сохранение Северной Ирландии в Едином таможенном союзе и едином европейском рынке. По мнению Джонсона, такие условия противоречат «суверенности Великобритании как государства».
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Политика
Эксперт заявил, что Украину готовят к размену
Зеленскому же намекают, на то, что Украину будут разменивать, отметил Скачко в эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1".
Обновлено в 16:36
Армия и оружие
Названы сроки полного восстановления энергоснабжения на востоке Алеппо
Полное восстановление энергоснабжения в восточной части Алеппо планируется завершить к концу августа.
Обновлено в 22:41
Кино
Кит Харингтон засомневался в своей фертильности после «Игры престолов»
Актёр Кит Харингтон, исполнивший одну из главных ролей в фэнтезийной ТВ-саге «Игра престолов», поделился впечатлениями после съёмок.
Обновлено в 13:42
Политика
Макрон высказался о европейском будущем России после встречи с Путиным
Президент Франции Эмманюэль Макрон, подводя итоги встречи с президентом России Владимиром Путиным, поделился мнением о европейском будущем России.
Обновлено в 19:25
Кино
«Однажды в Голливуде» предрекли кассовый рекорд
Девятый фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» может оказаться одной из самых кассовых лент режиссера.
Обновлено в 15:09
Общество
В работе Instagram произошел сбой
Сбой в работе социальной сети Instagram наблюдается в понедельник в ряде стран.
Обновлено в 08:56
Здоровье
Педиатры не рекомендуют давать детям более одного яблока в день
Детям рекомендуется съедать не более одного яблока в сутки, сообщил АГН «Москва» главный внештатный специалист-педиатр столичного департамента здравоохранения, главный врач детской клинической больницы им. З.Башляевой, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ Исмаил Османов.
Обновлено в 01:18
Происшествия
Марка Захарова госпитализировали в реанимацию
Обновлено в 20:35
Шоу-бизнес
Дуэйн «Скала» Джонсон женился после 12 лет отношений: счастливые фото
Голливудский актер Дуэйн "Скала" Джонсон удивил поклонников внезапной женитьбой: в его инстаграме появились фотографии с небольшой приватной церемонии с его давней девушкой, певицей армянского происхождения 35-летней Лорен Хашиан.
Обновлено в 13:58
Политика
Трамп опубликовал фотоколлаж с небоскрёбом Trump Tower в Гренландии
Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter опубликовал коллаж с изображением башни Trump Tower в Гренландии.
Обновлено в 21:01
Общество
В Японии за неделю от жары умерли семь человек
По меньшей мере семь человек скончались, более 7 тысяч госпитализированы в Японии за прошедшую неделю из-за установившейся на территории страны жары.
Обновлено в 22:43
Политика
Госдума вызовет на заседания иностранных дипломатов из-за митингов
Совет Госдумы принял решение о создании межфракционной комиссии по вопросу иностранного вмешательства во внутренние дела России, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Обновлено в 09:14
Общество
Изумленная собственным видом кошка рассмешила пользователей сети
Вероятно, кошка испугалась собственного вида, предположили некоторые комментаторы.
Обновлено в 13:02
Происшествия
ЧП под Петербургом: водитель сбил ребенка и скрылся
Обновлено в 17:31
Экономика
Барнаул переходит в новую ценовую зону теплоснабжения
В начале августа Правительство России отнесло столицу Алтайского края к ценовой зоне теплоснабжения.
Обновлено в 07:38
Футбол
«Спартак» обыграл ЦСКА в московском дерби
"Спартак" на своем поле обыграл ЦСКА в московском дерби в рамках шестого тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 15:00
Экономика
Производители спрогнозировали падение цен на свинину в России
Производители прогнозируют удешевление в России оптовых цен на свинину на 10% к концу года.
Обновлено в 21:10
Экономика
Исполнение расходов бюджета в I полугодии составило 42,5%
Уровень исполнения заложенных в бюджете на текущий год расходов по итогам первого полугодия составил 42,5% и является "достаточно низким".
Обновлено в 02:42
Армия и оружие
Депутат Саблин встретился с экипажем корабля Черноморского флота «Пытливый» в Сирии
Координатор группы Госдумы по связям с парламентом Сирии, первый зампредседателя всероссийской организации ветеранов "Боевое братство" Дмитрий Саблин посетил сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый", несущий боевое дежурство у берегов Сирии, и наградил отличившихся военнослужащих медалями организации "За ратную доблесть".
Обновлено в 16:21
Здоровье
Врачи посоветовали отказаться от использования обычного йода
В свою очередь, заведующая терапевтическим отделением ГКБ №31 Марина Анисимова уточнила, что и йод, и зеленка – препараты антисептики бактерицидного действия, то есть вызывающие гибель бактерий в пределах обработки.
Обновлено в 20:19
Общество
Новочеркасск стал одним из самых шумных городов России
Ранее Ростов вошел в десятку самых востребованных для проживания городов РФ.
Обновлено в 03:45
Экономика
В число крупнейших должников России вошли Белоруссия и Венесуэла
В число крупнейших должников России вошли Белоруссия и Венесуэла с показателями 7,5 и 3,5 миллиарда долларов соответственно.
Обновлено в 02:30
Общество
В России вступили в силу новые правила досмотра багажа
В России с 19 августа вступили в силу новые правила фитосанитарного контроля, из-за которых на нескольких таможенных пунктах будут проверять наличие цветов и фруктов в багаже и ручной клади.
Обновлено в 05:09
Армия и оружие
Путин прокомментировал действия сирийской армии в Идлибе
Россия поддерживает локальные усилия сирийской армии по нейтрализации террористов в Идлибе, заявил российский президент Владимир Путин.
Обновлено в 13:24
Кино
«Тайна печати дракона» неудачно стартовала в Китае
Приключенческая картина Олега Степченко «Тайна печати дракона» стартовала в Китае с посредственным результатом.
Обновлено в 11:10