с чего всё началось

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил Евросоюзу в договоре о Brexit вместо "бэкстопа" разработать и ввести альтернативные соглашения до конца переходного периода после выхода Соединенного Королевства из ЕС, свои предложения британский премьер-министр изложил в письме главе Европейского совета Дональду Туску.

Финансы Курс доллара впервые с февраля превысил 67 рублей В понедельник, 19 августа, в 14.11 мск курс доллара впервые с февраля превысил 67 руб.

Здоровье Названы города и районы Башкирии, в которых чаще травятся алкоголем Показатель отравлений представлен за семь месяцев 2019 года Показатель отравлений спиртосодержащей продукцией по Башкирии за семь месяцев 2019 года составил 19,3 на 100 тысяч населения.

Футбол «Спартак» обыграл ЦСКА в московском дерби "Спартак" на своем поле обыграл ЦСКА в московском дерби в рамках шестого тура чемпионата России по футболу.

Политика Путин сравнил акции «желтых жилетов» с протестами в Москве Президент России Владимир Путин сравнил французские акции "желтых жилетов" и протестные акции в Москве. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия Эпштейн написал завещание за два дня до самоубийства Обвиненный в секс-торговле финансист Джеффри Эпштейн написал завещание за два дня до того, как совершил самоубийство в камере следственного изолятора, сообщают New York Post и Bloomberg со ссылкой на направленные в суд документы.

Энергетика «Роснефти» замораживают Арктику Минфин хочет заблокировать льготы за Полярным кругом Вопреки мораторию на новые меры господдержки нефтегазовых проектов, «Роснефть» настаивает на льготах для проекта с «Нефтегазхолдингом» в Арктике «Восток Ойл», угрожая срывом планов загрузки Севморпути.

Политика Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила кусочек каравая в ходе торжественной встречи в киевском аэропорту "Борисполь".

Политика Трамп пообещал не строить Trump Tower в Гренландии Президент США Дональд Трамп разместил на своей странице в Twitter фотоколлаж с небоскребом Trump Tower на побережье Гренландии.

Политика Макрон напомнил о роли Франции в возвращении России в Совет Европы Президент Франции Эммануэль Макрон напомнил о роли страны в возвращении России в Совет Европы.

Экономика Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.

Шоу-бизнес Появилось видео со свадьбы Купина и Донцовой из «Дома-2» В интернете появились первые кадры со свадьбы участников телешоу "Дом-2" Алексея Купина и Майи Донцовой.

Футбол Лихтштайнер стал игроком «Аугсбурга» «Аугсбург» объявил о переходе защитника Штефана Лихтштайнера. 35-летний швейцарец подписал контракт с немецким клубом на год.

Футбол Суд рассмотрит прошение Мамаева и Кокорина об УДО 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил Александра Кокорина и его брата Кирилла к полутора годам колонии, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого — к году и пяти месяцам.

Шоу-бизнес Актер Дуэйн «Скала» Джонсон женился Американский актер и рестлер Дуэйн «Скала» Джонсон сообщил, что женился на певице Лорен Хашиан.

Наука На Итурупе обнаружили сеть подземных ходов Участники экспедиции "Восточный бастион – Курильская гряда" обнаружили на Итурупе сеть подземных ходов, предположительно сооруженных во время Второй мировой войны, сообщает пресс-служба Восточного военного округа во вторник.

Футбол Рэшфорд о Погба: «Не забить пенальти может каждый» Поль хотел исполнить этот 11-метровый, вот и всё. А не забить с пенальти может каждый.

Общество В ГД предложили установить в школах индивидуальные шкафчики для вещей Депутат пояснил, что учащиеся жалуются на большой объём вещей, которые им приходится носить в школу ежедневно.

Здоровье Астраханским детям стали лучше лечить глаза Уникальное оборудование лечит близорукость, зрительное утомление, аккомодационные нарушения, проводит реабилитацию и профилактику осложнений после операций по коррекции близорукости.

Экономика Реальная зарплата в России в июле выросла на 3,5 процента В России увеличились реальные зарплаты - на 3,5 процента в июле (в годовом выражении). Об это сообщается на сайте ведомства.