Политика
Джонсон предложил ЕС альтернативу «бэкстопу» после BrexitРИА Новости вчера в 17:48
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил Евросоюзу в договоре о Brexit вместо "бэкстопа" разработать и ввести альтернативные соглашения до конца переходного периода после выхода Соединенного Королевства из ЕС, свои предложения британский премьер-министр изложил в письме главе Европейского совета Дональду Туску.
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон написал письмо председателю Европейского совета Дональду Туску в котором указал на необходимость изменить условия выхода страны из Евросоюза.РБКвчера в 17:37
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Бывший игрок «Зенита» и «Рубина» Ткачук перешел в «Ротор»
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Политика
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Президент Франции Эммануэль Макрон напомнил о роли страны в возвращении России в Совет Европы.
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Экономика
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Чемезов связал протесты в Москве с раздражением людей
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