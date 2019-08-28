Политика
РБКДжонсон попросил королеву приостановить работу парламента для Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратится к королеве Елизавете II c запросом о приостановке текущей сессии парламента с середины сентября до 14 октября, сообщает Sky News. Глава правительства заявил, что такой шаг позволит реализовать планы по Brexit.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 08:08, Вашингтон
Происшествия
В Кремле прокомментировали инцидент с полицейскими в Анапе
В Кремле считают отвратительными инциденты в Анапе и Екатеринбурге, где сотрудников полиции подозревают в изнасилованиях.
RT на русском 08:02
Технологии
РЖД впервые показали беспилотную «Ласточку»
ОАО «РЖД» впервые продемонстрировали беспилотный электропоезд «Ласточка» на испытательном кольце в Щербинке.
ФАН 07:38
Происшествия
В Петербурге задержали напавшего на таксиста угонщика
В Санкт-Петербурге задержали злоумышленника, напавшего на таксиста и угнавшего его автомобиль.
Известия 06:41
Политика
Президент Грузии назвала условия диалога с Россией
Напомнив, что Россия и Грузия не имеют дипломатических отношений уже 11 лет, Зурабишвили отметила, что возобновлению контактов должно предшествовать осознание произошедших изменений в позиции Москвы по отношению к Тбилиси.
Lenta.ru 04:42
Интернет
Экс-сотруднику Google предъявили обвинение в краже технологий
Левандовски предъявлено обвинение в краже технологий, связанных с беспилотными автомобилями, передает пресс-служба Минюста США.
RuNews24.ru 05:26
Политика
Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК 06:24
Транспорт
Массовый отъезд туристов из Сочи спровоцировал большие пробки
В Сочи массовый отъезд туристов спровоцировал многокилометровые пробки на федеральной трассе.
Газета.Ru 01:32
Происшествия
Жителей Ростовской области подозревают в использовании рабского труда
Двоих жителей Ростовской области подозревают в использовании рабского труда, возбуждено уголовное дело.
ТАСС 05:11
Здоровье
В Нижнем Тагиле пять хирургов отозвали заявления об увольнении
Пять хирургов Центральной городской больницы №1 Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении, сообщил РИА Новости председатель свердловской областной организации профсоюза работников здравоохранения Сергей Угринов.
РИА Новости 06:19
Религия
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные 28 августа
Православные верят, что Мария вознеслась на небо. Поэтому второе название праздника - Пасха Богородицы.
СеверИнформ 02:28
Происшествия
Абызов считает «давлением на суд» новое уголовное дело против него
Бывший министр по вопросам «Открытого правительства» Михаил Абызов связывает новое уголовное дело по статье о незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ) против него с попыткой следствия «надавить» на суд.
Коммерсантъ вчера в 08:52
Армия и оружие
Около десятка кораблей ЧФ вышли в море на учения
Около десятка кораблей Черноморского флота вышли из баз в Севастополе и Новороссийске для участия в учениях в Чёрном море.
Новый Севастополь 03:23
Шоу-бизнес
Пугачева и Вайкуле высмеяли выступление Лободы на «Новой волне»
Пугачева и Вайкуле высмеяли выступление Лободы на "Новой волне" Галкин опубликовал очередной ролик из серии "Дамы с дюн".
Экспресс газета 06:35
Здоровье
Актер Александр Семчев похудел на 100 кг
Известный актер театра и кино Александр Семчев, чей вес доходил до 190 кг, похудел практически вдвое, сбросив 100 килограммов лишнего веса.
Sport24.ru 03:31
Политика
В Кремле приветствовали решение об освобождении Вышинского
В Кремле приветствуют решение суда Киева освободить журналиста, руководителя бюро "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского из-под ареста.
Российская газета 07:07
Политика
Коломойский предложил снять с России часть санкций
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает, что Киев должен снять с Москвы некоторые санкции, введенные из-за ситуации в Донбассе.
РБК 06:28
Общество
Режим ЧС объявлен во Владивостоке из-за ливня
Во Владивостоке 28 августа объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС), говорится в сообщении администрации города.
Коммерсантъ 07:46
Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
Богатые российские семьи выстроил по ранжиру журнал Forbes.
Вести.Ru 04:55
Происшествия
Яшина задержали на выходе из спецприемника после четвертого ареста
Муниципальный депутат Илья Яшин был снова задержан на выходе из спецприемника, где отбывал четвертый административный арест, сообщает телеканал «Дождь».
Ведомости 07:32
Шоу-бизнес
Ирина Шейк поделилась кадрами обнаженной фотосессии
Одна модная фотосессия следует за другой. Но вот накануне модель поделилась в «сторис» свежими и горячими кадрами.
Телепрограмма вчера в 19:28
Общество
В работе «ВКонтакте» произошел сбой
Пользователи по всей России жалуются на перебои в работе соцсети «ВКонтакте», следует из данных портала downdetector.
Коммерсантъ 06:27
Экономика
МВД поддержало инициативу банков о блокировке карт на 30 дней
По поводу срока блокировки карт на 30 дней мнения банкиров на совещании разделились: часть банков считают, что необходимо использовать эту меру, часть выступают за то, чтобы более детально проработать механизм, рассказал Войлуков.
РБК вчера в 13:45
Политика
В Кремле отвергли причастность России к убийству в Берлине
Российские власти не имеют никакого отношения к делу об убийстве в Берлине гражданина Грузии, заявил 28 августа журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
REGNUM 07:26
Шоу-бизнес
Накануне свадьбы с Богомоловым у Собчак упали доходы
Накануне торжества в сети появились сообщения, что у Собчак резко упали доходы.
Комсомольская правда вчера в 18:01
Политика
Помпео подтвердил планы США работать над возвращением России в G8
Госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалам FOX59 и CBS4 подтвердил, что американская администрация намерена работать над возвращением России в формат G8, в котором заинтересован лидер страны Дональд Трамп.
RT на русском вчера в 20:08
Общество
Учителям сочинили кодекс поведения в соцсетях
Минпросвещения разработало нормы профессиональной этики преподавателей Внешний вид учителя должен «соответствовать задачам реализуемой образовательной программы», а в интернете им рекомендуется воздержаться от публикации информации, вредящей «здоровью и развитию детей».
Коммерсантъ 05:21
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган стал отцом в возрасте 79 лет
Клара стала четвертым ребенком 79-летнего Эммануила Виторгана.
РИА Новости 06:49
Происшествия
На директора ФБК Жданова завели дело из-за фильма «Он вам не Димон»
В отношении руководителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова возбудили уголовное дело из-за того, что он якобы не удаляет из Интернета фильм «Он вам не Димон».
News.ru 05:47
Политика
Кремль назвал поездку Болтона в Белоруссию внутренним делом Минска
Кремль расценивает визит советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в Белоруссию как внутреннее дело Минска.
РБК 07:21