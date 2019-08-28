с чего всё началось

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратится к королеве Елизавете II c запросом о приостановке текущей сессии парламента с середины сентября до 14 октября, сообщает Sky News. Глава правительства заявил, что такой шаг позволит реализовать планы по Brexit.

Происшествия В Кремле прокомментировали инцидент с полицейскими в Анапе В Кремле считают отвратительными инциденты в Анапе и Екатеринбурге, где сотрудников полиции подозревают в изнасилованиях.

Технологии РЖД впервые показали беспилотную «Ласточку» ОАО «РЖД» впервые продемонстрировали беспилотный электропоезд «Ласточка» на испытательном кольце в Щербинке.

Происшествия В Петербурге задержали напавшего на таксиста угонщика В Санкт-Петербурге задержали злоумышленника, напавшего на таксиста и угнавшего его автомобиль.

Политика Президент Грузии назвала условия диалога с Россией Напомнив, что Россия и Грузия не имеют дипломатических отношений уже 11 лет, Зурабишвили отметила, что возобновлению контактов должно предшествовать осознание произошедших изменений в позиции Москвы по отношению к Тбилиси.

Интернет Экс-сотруднику Google предъявили обвинение в краже технологий Левандовски предъявлено обвинение в краже технологий, связанных с беспилотными автомобилями, передает пресс-служба Минюста США.

Политика Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.

Транспорт Массовый отъезд туристов из Сочи спровоцировал большие пробки В Сочи массовый отъезд туристов спровоцировал многокилометровые пробки на федеральной трассе.

Происшествия Жителей Ростовской области подозревают в использовании рабского труда Двоих жителей Ростовской области подозревают в использовании рабского труда, возбуждено уголовное дело.

Здоровье В Нижнем Тагиле пять хирургов отозвали заявления об увольнении Пять хирургов Центральной городской больницы №1 Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении, сообщил РИА Новости председатель свердловской областной организации профсоюза работников здравоохранения Сергей Угринов.

Религия Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные 28 августа Православные верят, что Мария вознеслась на небо. Поэтому второе название праздника - Пасха Богородицы.

Происшествия Абызов считает «давлением на суд» новое уголовное дело против него Бывший министр по вопросам «Открытого правительства» Михаил Абызов связывает новое уголовное дело по статье о незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ) против него с попыткой следствия «надавить» на суд.

Армия и оружие Около десятка кораблей ЧФ вышли в море на учения Около десятка кораблей Черноморского флота вышли из баз в Севастополе и Новороссийске для участия в учениях в Чёрном море.

Шоу-бизнес Пугачева и Вайкуле высмеяли выступление Лободы на «Новой волне» Пугачева и Вайкуле высмеяли выступление Лободы на "Новой волне" Галкин опубликовал очередной ролик из серии "Дамы с дюн".

Здоровье Актер Александр Семчев похудел на 100 кг Известный актер театра и кино Александр Семчев, чей вес доходил до 190 кг, похудел практически вдвое, сбросив 100 килограммов лишнего веса.

Политика В Кремле приветствовали решение об освобождении Вышинского В Кремле приветствуют решение суда Киева освободить журналиста, руководителя бюро "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского из-под ареста.

Политика Коломойский предложил снять с России часть санкций Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает, что Киев должен снять с Москвы некоторые санкции, введенные из-за ситуации в Донбассе.

Общество Режим ЧС объявлен во Владивостоке из-за ливня Во Владивостоке 28 августа объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС), говорится в сообщении администрации города.

Экономика Forbes назвал самые богатые семьи России Богатые российские семьи выстроил по ранжиру журнал Forbes.

Происшествия Яшина задержали на выходе из спецприемника после четвертого ареста Муниципальный депутат Илья Яшин был снова задержан на выходе из спецприемника, где отбывал четвертый административный арест, сообщает телеканал «Дождь».

Шоу-бизнес Ирина Шейк поделилась кадрами обнаженной фотосессии Одна модная фотосессия следует за другой. Но вот накануне модель поделилась в «сторис» свежими и горячими кадрами.

Общество В работе «ВКонтакте» произошел сбой Пользователи по всей России жалуются на перебои в работе соцсети «ВКонтакте», следует из данных портала downdetector.

Экономика МВД поддержало инициативу банков о блокировке карт на 30 дней По поводу срока блокировки карт на 30 дней мнения банкиров на совещании разделились: часть банков считают, что необходимо использовать эту меру, часть выступают за то, чтобы более детально проработать механизм, рассказал Войлуков.

Политика В Кремле отвергли причастность России к убийству в Берлине Российские власти не имеют никакого отношения к делу об убийстве в Берлине гражданина Грузии, заявил 28 августа журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Шоу-бизнес Накануне свадьбы с Богомоловым у Собчак упали доходы Накануне торжества в сети появились сообщения, что у Собчак резко упали доходы.

Политика Помпео подтвердил планы США работать над возвращением России в G8 Госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалам FOX59 и CBS4 подтвердил, что американская администрация намерена работать над возвращением России в формат G8, в котором заинтересован лидер страны Дональд Трамп.

Общество Учителям сочинили кодекс поведения в соцсетях Минпросвещения разработало нормы профессиональной этики преподавателей Внешний вид учителя должен «соответствовать задачам реализуемой образовательной программы», а в интернете им рекомендуется воздержаться от публикации информации, вредящей «здоровью и развитию детей».

Происшествия На директора ФБК Жданова завели дело из-за фильма «Он вам не Димон» В отношении руководителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова возбудили уголовное дело из-за того, что он якобы не удаляет из Интернета фильм «Он вам не Димон».