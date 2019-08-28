Политика

РБКРБКДжонсон попросил королеву приостановить работу парламента для Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратится к королеве Елизавете II c запросом о приостановке текущей сессии парламента с середины сентября до 14 октября, сообщает Sky News. Глава правительства заявил, что такой шаг позволит реализовать планы по Brexit.
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратится к королеве Елизавете II c запросом о приостановке текущей сессии парламента с середины сентября до 14 октября, сообщает
 Sky News.
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