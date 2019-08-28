с чего всё началось

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о приостановке работы парламента страны до 14 октября.

Политика Эрдоган и Трамп обсудили ситуацию в Идлибе Турецкий президент Тайип Эрдоган поговорил по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

Политика Коломойский предложил новый сценарий урегулирования в Донбассе Исходя из существующих условий, украинский предприниматель Игорь Коломойский предложил свой сценарий урегулирования ситуации в Донбассе.

Общество Жителей некоторых районов Подмосковья предупредили о нашествии змей Специалисты предупредили, что некоторых районах Московской области этим летом зафиксировано настоящее нашествие змей.

Наука Из углеродных нанотрубок построили 16-битный процессор Американские ученые создали 16-битный микропроцессор, состоящий из почти 15 тысяч КМОП-транзисторов, основанных на углеродных нанотрубках.

Происшествия В Новосибирске завершили разбор завалов после обрушения стены Спасатели завершили разбор завалов и аварийно-спасательные работы на месте обрушения стены насосной станции в Новосибирске.

Политика Facebook ужесточил правила политической рекламы перед выборами в США Компания Facebook ужесточила правила размещения политической рекламы в американском сегменте своих социальных сетей в рамках подготовки к президентским выборам в США в ноябре 2020 года, сообщается на ее сайте.

Армия и оружие Ливанская армия открыла огонь по израильским беспилотникам Ливанская армия открыла огонь по израильским беспилотникам в южной части страны, сообщает телеканал "Аль-Маядин".

Футбол Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.

Происшествия Автогонщица из США разбилась при попытке побить рекорд скорости Автогонщица Джесси Комбз погибла при попытке превзойти собственный рекорд скорости — 768 километров в час.

Экономика Назван объем секретных расходов России Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.

Теннис Роджер Федерер вышел в третий круг US Open Третья ракетка мира швейцарец Роджер Федерер преодолел барьер второго круга на Открытом чемпионате США по теннису, который в эти дни проходит в Нью-Йорке.

Технологии Apple извинилась за прослушку запросов пользователей в Siri В конце июля The Guardian рассказала о том, что Apple для прослушки запросов к Siri в рамках программы по улучшению голосового помощника привлекла сторонние компании.

Финансы Минэкономразвития дало прогноз по курсу доллара до 2024 года Минэкономразвития прогнозирует курс доллара к концу 2019 года на уровне 65,8 рубля, а к концу 2024 года — 67,6 рубля.

Политика Калужский губернатор вступил в спор по поводу ордынского ига Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов прокомментировал отказ Татарстана поддержать инициативу об установлении 11 ноября памятной даты России — Дня окончания Великого стояния на реке Угре (1480 год).

Интернет Сообщают о сбое в работе платформы Office 365 Сбой платформы Office 365 от компании Microsoft наблюдается сразу в нескольких странах.

Происшествия Кремль прокомментировал инцидент с полицейскими в Анапе Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал действия полицейских, которые подозреваются в изнасилованиях, отвратительными и неприемлемыми.

Происшествия Пострадавшая в Турции девочка из России умерла Российская девочка, пострадавшая в бассейне в отеле турецкого Бодрума, скончалась в больнице, передает ТАСС.

Экономика Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.

Политика Советники глав государств «нормандской четверки» встретятся 2 сентября Встреча советников глав стран «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина) пройдет 2 сентября, говорится в сообщении на сайте украинского президента Владимира Зеленского.

Политика Большинство жителей Донбасса признали ДНР и ЛНР частью Украины Большинство жителей Донбасса считают, что самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) относятся к территории Украины.

Шоу-бизнес Акимов предложил поручить Бузовой пропаганду дорожной безопасности Вице-премьер РФ Максим Акимов предложил привлечь певицу Ольгу Бузову к пропаганде безопасного поведения на дорогах.