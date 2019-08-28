Политика
RT на русскомДжонсон объявил о приостановке работы парламента Великобритании
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о приостановке работы парламента страны до 14 октября.
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с чего всё началось
Королева Великобритании Елизавета II одобрила предложенную премьер-министром Борисом Джонсоном приостановку работы парламента более чем на месяц, сообщило издание Sky News, опубликовав в подтверждение заявление Тайного Совета Великобритании, состоящего из советников королевы.Коммерсантъ11:29
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Политика
Эрдоган и Трамп обсудили ситуацию в Идлибе
Турецкий президент Тайип Эрдоган поговорил по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом.
Газета.Ru 18:15
Политика
Коломойский предложил новый сценарий урегулирования в Донбассе
Исходя из существующих условий, украинский предприниматель Игорь Коломойский предложил свой сценарий урегулирования ситуации в Донбассе.
ФАН 10:15
Игры
Disney может анонсировать ремастеры Aladdin и The Lion King
CyberSport.ru 04:22
Общество
Жителей некоторых районов Подмосковья предупредили о нашествии змей
Специалисты предупредили, что некоторых районах Московской области этим летом зафиксировано настоящее нашествие змей.
Аргументы недели 07:18
Наука
Из углеродных нанотрубок построили 16-битный процессор
Американские ученые создали 16-битный микропроцессор, состоящий из почти 15 тысяч КМОП-транзисторов, основанных на углеродных нанотрубках.
N+1 14:09
Происшествия
В Новосибирске завершили разбор завалов после обрушения стены
Спасатели завершили разбор завалов и аварийно-спасательные работы на месте обрушения стены насосной станции в Новосибирске.
ТАСС 11:21
Космос
Компания SpaceX успешно испытала аппарат Starhopper
РЕН ТВ вчера в 19:36
Общество
Билли Айлиш вышла к зрителям в Петербурге в кокошнике
Фонтанка.Ру 17:57
Политика
Facebook ужесточил правила политической рекламы перед выборами в США
Компания Facebook ужесточила правила размещения политической рекламы в американском сегменте своих социальных сетей в рамках подготовки к президентским выборам в США в ноябре 2020 года, сообщается на ее сайте.
РИА Новости 07:15
Армия и оружие
Ливанская армия открыла огонь по израильским беспилотникам
Ливанская армия открыла огонь по израильским беспилотникам в южной части страны, сообщает телеканал "Аль-Маядин".
РИА Новости 13:35
Футбол
Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов
Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.
ТАСС 16:58
Происшествия
Автогонщица из США разбилась при попытке побить рекорд скорости
Автогонщица Джесси Комбз погибла при попытке превзойти собственный рекорд скорости — 768 километров в час.
BFM.ru 16:20
Экономика
Назван объем секретных расходов России
Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.
Газета.Ru 00:37
Теннис
Роджер Федерер вышел в третий круг US Open
Третья ракетка мира швейцарец Роджер Федерер преодолел барьер второго круга на Открытом чемпионате США по теннису, который в эти дни проходит в Нью-Йорке.
Вести.Ru 16:22
Технологии
Apple извинилась за прослушку запросов пользователей в Siri
В конце июля The Guardian рассказала о том, что Apple для прослушки запросов к Siri в рамках программы по улучшению голосового помощника привлекла сторонние компании.
Forbes 12:36
Финансы
Минэкономразвития дало прогноз по курсу доллара до 2024 года
Минэкономразвития прогнозирует курс доллара к концу 2019 года на уровне 65,8 рубля, а к концу 2024 года — 67,6 рубля.
RT на русском 16:44
Политика
Калужский губернатор вступил в спор по поводу ордынского ига
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов прокомментировал отказ Татарстана поддержать инициативу об установлении 11 ноября памятной даты России — Дня окончания Великого стояния на реке Угре (1480 год).
Lenta.ru вчера в 08:48
Интернет
Сообщают о сбое в работе платформы Office 365
Сбой платформы Office 365 от компании Microsoft наблюдается сразу в нескольких странах.
Профиль 16:46
Происшествия
Кремль прокомментировал инцидент с полицейскими в Анапе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал действия полицейских, которые подозреваются в изнасилованиях, отвратительными и неприемлемыми.
VSE42 Новости 08:59
Общество
Во Владивостоке сбрасывают воду из водохранилищ
PrimaMedia.ru вчера в 07:15
Происшествия
Пострадавшая в Турции девочка из России умерла
Российская девочка, пострадавшая в бассейне в отеле турецкого Бодрума, скончалась в больнице, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:54
Экономика
Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала
Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.
Секрет фирмы 02:17
Политика
Советники глав государств «нормандской четверки» встретятся 2 сентября
Встреча советников глав стран «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина) пройдет 2 сентября, говорится в сообщении на сайте украинского президента Владимира Зеленского.
Коммерсантъ 17:46
Политика
Большинство жителей Донбасса признали ДНР и ЛНР частью Украины
Большинство жителей Донбасса считают, что самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) относятся к территории Украины.
Lenta.ru 06:00
Шоу-бизнес
Акимов предложил поручить Бузовой пропаганду дорожной безопасности
Вице-премьер РФ Максим Акимов предложил привлечь певицу Ольгу Бузову к пропаганде безопасного поведения на дорогах.
Известия 10:35
Происшествия
В Ленобласти возбудили дело против донора с ВИЧ
ВИЧ-инфицированная жительница Ленинградской области стала фигуранткой уголовного дела, сдав донорскую кровь, сообщила в среду пресс-служба областной прокуратуры.
ТАСС 05:39