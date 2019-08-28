Политика
RT на русскомДжонсон объявил о приостановке работы парламента Великобритании
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о приостановке работы парламента страны до 14 октября.
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с чего всё началось
Королева Великобритании Елизавета II одобрила предложенную премьер-министром Борисом Джонсоном приостановку работы парламента более чем на месяц, сообщило издание Sky News, опубликовав в подтверждение заявление Тайного Совета Великобритании, состоящего из советников королевы.Коммерсантъ11:29
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Общество
Во Владивостоке введен режим ЧС
Вести.Ru 07:55
Авто
Вэн Volkswagen T6.1 придёт в Россию в 2020 году
В российском представительстве компании Драйв выяснил, что на нашем рынке T6.1 появится ориентировочно в первой половине 2020-го.
Драйв 11:28
Политика
Захарова согласилась с правом США предлагать Дании продажу Гренландии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США имеют право предлагать Дании продажу острова Гренландия.
Известия 11:18
Происшествия
Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу
Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.
РИА Новости 12:38
Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
Богатые российские семьи выстроил по ранжиру журнал Forbes.
Вести.Ru 04:55
Политика
Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны
Белорусский президент Александр Лукашенко отказался от приглашения польских властей приехать на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.
BFM.ru 15:20
Авто
Tesla впервые предложила автострахование в США
Американская компания Tesla впервые вышла на рынок автомобильного страхования в США и начала со штата Калифорния.
ТАСС 19:36
Политика
Россия выплатит остаток взноса в Совет Европы в ближайшее время
Россия в ближайшее время переведёт в бюджет Совета Европы (СЕ) остающийся взнос за 2017 и 2018 годы, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
RT на русском 14:17
Финансы
Аргентина попросила МВФ о пересмотре сроков погашения долга
Аргентина на следующей неделе начнет переговоры с Международным валютным фондом по пересмотру сроков погашения долга, сообщил журналистам министр финансов страны Эрнан Лакунса.
РИА Новости 18:16
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев рассказал о борьбе за квартиру умершего отца
Знаменитая пенсионерка в ближайшее время планирует собственноручно откопать отца своего благоверного.
Собеседник 09:03
Футбол
Спаич обратился к болельщикам «Краснодара» на русском языке
Защитник «Краснодара» Урош Спаич в социальной сети на русском языке обратился к болельщикам после поражения в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Олимпиакоса».
Чемпионат 09:03
Гаджеты
В популярном приложении для Android обнаружен опасный вирус
В «Лаборатории Касперского» сообщили, что в популярном приложении CamScanner для Android найдет опасный троян.
ТК Звезда 19:57
Политика
Демократы расследуют предложение Трампа о саммите G7 на его курорте
Демократы юридического комитета Палаты представителей США заявили, что они будут расследовать предложение президента Дональда Трампа провести в следующем году саммит G7 на принадлежащем ему курорте в штате Флорида.
Интерфакс 21:38
Общество
«Вертолеты России» и «Яндекс.Такси» запустят систему аэротакси
Компания «ВР-Технологии», входящая в холдинг «Вертолеты России», подписала соглашение с сервисом «Яндекс.Такси» о создании городской системы аэромобильности.
Известия 09:14
Армия и оружие
Принципиально новый вертолет разрабатывают инженеры России
В холдинге «Вертолеты России» рассказали, что разработчики создадут принципиально новый вертолет, объединяющий предыдущие наработки.
МедиаПоток 01:46
Путешествия
Украинских отдыхающих в Крыму стало больше
В сутки границу с полуостровом пересекают до 14 тысяч граждан соседней страны, рассказали в Погрануправлении ФСБ России по Крыму.
Телеканал 360° 03:18
Происшествия
В Новосибирске на людей обрушилась стена здания
В Новосибирске идет спасательная операция. Там на людей обрушилась стена здания, находящего на реконструкции.
ToDay News Ufa 16:48
Происшествия
Пострадавшая в Турции девочка умерла в больнице
Российская газета 10:08
Шоу-бизнес
79-летний Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз
Известный советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз в возрасте 79 лет.
Толк 04:46
Футбол
Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов
Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.
ТАСС 16:58
Теннис
Роджер Федерер вышел в третий круг US Open
Третья ракетка мира швейцарец Роджер Федерер преодолел барьер второго круга на Открытом чемпионате США по теннису, который в эти дни проходит в Нью-Йорке.
Вести.Ru 16:22
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Политика
Юристы Трампа пригрозили NBC судом за клевету о связях с олигархами РФ
Юристы американского президента Дональда Трампа потребовали от медиакорпорации NBCUniversal дать опровержение на распространенные ранее одним из ее ведущих утверждения о том, что американский лидер якобы брал кредиты в банке при поручительстве некоторых российских олигархов.
Известия 19:43
Происшествия
Ан-2 совершил жесткую посадку на подсолнечное поле под Курском
В Курской области самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в поле из-за проблем с двигателем и топливной системой, сообщили РБК в межмуниципальном отделе МВД Льговского района.
РБК 11:52
Армия и оружие
Украинские военные обстреляли поселок в Донбассе, заявили в ДНР
Украинские силовики обстреляли окраины подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике поселка Крутая Балка, выпустив по нему 12 мин, сообщили в Народной милиции ДНР.
РИА Новости 15:27
Технологии
Счетная палата не нашла приложение Росстата за миллионы рублей
Росстат заключил контракт с ЗАО «Ланит» за 65 млн руб. на обновление дизайна сайта, внедрение единой системы управления контентом и создание мобильного приложения для iOS и Android, но приложение в App Store и Google Play так и не появились.
Коммерсантъ 20:52
Интернет
В работе Microsoft Office 365 произошел глобальный сбой
По данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, в работе платформы Microsoft Office 365, объединяющей набор веб-сервисов, произошел глобальный сбой.
Взгляд.ру 18:31
Общество
В ГИБДД предложили ограничить скорость при перевозке детей
Глава ГИБДД не в первый раз предлагает ограничить скорость для водителей, перевозящих детей.
Российская газета 10:21
Политика
Захарова назвала новые антироссийские санкции США нелегитимными
Захарова отметила, что решение о введении нового пакета санкций принято с целью "нанести ущерб финансовому сектору и высокотехнологичным отраслям экономики", однако РФ "не раз уже доказывала устойчивость к подобным внешним ограничениям".
ТАСС 09:22
Происшествия
Шесть человек погибли в результате ДТП в Китае
Жертвами столкновения двух транспортных средств в уезде Хэлань Нинся-Хуэйского автономного района на северо-западе КНР стали шесть человек, еще 14 пострадали.
Московский Комсомолец 21:39