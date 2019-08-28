с чего всё началось

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о приостановке работы парламента страны до 14 октября.

Авто Вэн Volkswagen T6.1 придёт в Россию в 2020 году В российском представительстве компании Драйв выяснил, что на нашем рынке T6.1 появится ориентировочно в первой половине 2020-го.

Политика Захарова согласилась с правом США предлагать Дании продажу Гренландии Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США имеют право предлагать Дании продажу острова Гренландия.

Происшествия Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.

Экономика Forbes назвал самые богатые семьи России Богатые российские семьи выстроил по ранжиру журнал Forbes.

Политика Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны Белорусский президент Александр Лукашенко отказался от приглашения польских властей приехать на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.

Авто Tesla впервые предложила автострахование в США Американская компания Tesla впервые вышла на рынок автомобильного страхования в США и начала со штата Калифорния.

Политика Россия выплатит остаток взноса в Совет Европы в ближайшее время Россия в ближайшее время переведёт в бюджет Совета Европы (СЕ) остающийся взнос за 2017 и 2018 годы, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Финансы Аргентина попросила МВФ о пересмотре сроков погашения долга Аргентина на следующей неделе начнет переговоры с Международным валютным фондом по пересмотру сроков погашения долга, сообщил журналистам министр финансов страны Эрнан Лакунса.

Шоу-бизнес Гоген Солнцев рассказал о борьбе за квартиру умершего отца Знаменитая пенсионерка в ближайшее время планирует собственноручно откопать отца своего благоверного.

Футбол Спаич обратился к болельщикам «Краснодара» на русском языке Защитник «Краснодара» Урош Спаич в социальной сети на русском языке обратился к болельщикам после поражения в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Олимпиакоса».

Гаджеты В популярном приложении для Android обнаружен опасный вирус В «Лаборатории Касперского» сообщили, что в популярном приложении CamScanner для Android найдет опасный троян.

Политика Демократы расследуют предложение Трампа о саммите G7 на его курорте Демократы юридического комитета Палаты представителей США заявили, что они будут расследовать предложение президента Дональда Трампа провести в следующем году саммит G7 на принадлежащем ему курорте в штате Флорида.

Общество «Вертолеты России» и «Яндекс.Такси» запустят систему аэротакси Компания «ВР-Технологии», входящая в холдинг «Вертолеты России», подписала соглашение с сервисом «Яндекс.Такси» о создании городской системы аэромобильности.

Армия и оружие Принципиально новый вертолет разрабатывают инженеры России В холдинге «Вертолеты России» рассказали, что разработчики создадут принципиально новый вертолет, объединяющий предыдущие наработки.

Путешествия Украинских отдыхающих в Крыму стало больше В сутки границу с полуостровом пересекают до 14 тысяч граждан соседней страны, рассказали в Погрануправлении ФСБ России по Крыму.

Происшествия В Новосибирске на людей обрушилась стена здания В Новосибирске идет спасательная операция. Там на людей обрушилась стена здания, находящего на реконструкции.

Шоу-бизнес 79-летний Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз Известный советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз в возрасте 79 лет.

Футбол Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.

Теннис Роджер Федерер вышел в третий круг US Open Третья ракетка мира швейцарец Роджер Федерер преодолел барьер второго круга на Открытом чемпионате США по теннису, который в эти дни проходит в Нью-Йорке.

Религия Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.

Политика Юристы Трампа пригрозили NBC судом за клевету о связях с олигархами РФ Юристы американского президента Дональда Трампа потребовали от медиакорпорации NBCUniversal дать опровержение на распространенные ранее одним из ее ведущих утверждения о том, что американский лидер якобы брал кредиты в банке при поручительстве некоторых российских олигархов.

Происшествия Ан-2 совершил жесткую посадку на подсолнечное поле под Курском В Курской области самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в поле из-за проблем с двигателем и топливной системой, сообщили РБК в межмуниципальном отделе МВД Льговского района.

Армия и оружие Украинские военные обстреляли поселок в Донбассе, заявили в ДНР Украинские силовики обстреляли окраины подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике поселка Крутая Балка, выпустив по нему 12 мин, сообщили в Народной милиции ДНР.

Технологии Счетная палата не нашла приложение Росстата за миллионы рублей Росстат заключил контракт с ЗАО «Ланит» за 65 млн руб. на обновление дизайна сайта, внедрение единой системы управления контентом и создание мобильного приложения для iOS и Android, но приложение в App Store и Google Play так и не появились.

Интернет В работе Microsoft Office 365 произошел глобальный сбой По данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, в работе платформы Microsoft Office 365, объединяющей набор веб-сервисов, произошел глобальный сбой.

Общество В ГИБДД предложили ограничить скорость при перевозке детей Глава ГИБДД не в первый раз предлагает ограничить скорость для водителей, перевозящих детей.

Политика Захарова назвала новые антироссийские санкции США нелегитимными Захарова отметила, что решение о введении нового пакета санкций принято с целью "нанести ущерб финансовому сектору и высокотехнологичным отраслям экономики", однако РФ "не раз уже доказывала устойчивость к подобным внешним ограничениям".