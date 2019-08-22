Политика

Джонсон на встрече с Макроном положил ногу на столикRT на русском 17:05

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце положил ногу на столик. Как видно на фотографиях с места встречи, публикуемых Daily Mail, двух сидящих в креслах политиков разделял небольшой столик.
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 в Twitter журналист Sky News Том Райнер, президент Франции предположил, что столик подошёл бы и в качестве скамейки для ног, если британский премьер захочет воспользоваться такой возможностью.
RT на русском17:05

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Джонсон на встрече с Макроном положил ногу на стол

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Джонсон на встрече с Макроном положил ногу на столик

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