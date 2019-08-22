Политика
Джонсон на встрече с Макроном положил ногу на столикRT на русском 17:05
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце положил ногу на столик. Как видно на фотографиях с места встречи, публикуемых Daily Mail, двух сидящих в креслах политиков разделял небольшой столик.
Читать в источнике
Оценить26
с чего всё началось
Как написал в Twitter журналист Sky News Том Райнер, президент Франции предположил, что столик подошёл бы и в качестве скамейки для ног, если британский премьер захочет воспользоваться такой возможностью.RT на русском17:05
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 19:10, Ашберн
Происшествия
Во Франции врач-хирург за 30 лет изнасиловал более 200 детей
66-летнего хирурга из Франции подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 250 детей.
Обновлено в 11:48
Авто
В компании Hyundai рассказали о новом концепте электрокара
Обновлено в 11:38
Культура
Умер заслуженный артист России Виктор Власов
Обновлено в 15:30
Политика
МИД Японии вызвал посла Южной Кореи
Министерство иностранных дел Японии вызвало посла Южной Кореи Нам Гван Пё из-за решения Сеула не продлевать далее договор о всеобъемлющей защите военной информации, который предполагал обмен разведывательными данными между странами.
Обновлено в 10:37
Гаджеты
Bloomberg узнал о планах Apple выпустить три новые модели iPhone
Новый MacBook Pro получит экран с диагональю в 16 дюймов, став самым большим в линейке ноутбуков марки.
Обновлено в 13:19
Футбол
«Заря» не дотерпела в матче с «Эспаньолом» и пропустила трижды
«Заря» в раунде плей-офф попала на одного из фаворитов данного этапа - испанский «Эспаньол».
Обновлено в 17:01
Происшествия
Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии
В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.
Обновлено в 14:08
Общество
В Сети появилось видео разрушающегося на дне Атлантики «Титаника»
Впервые за 14 лет экспедиций ученые засняли затонувший в 1912 году пароход "Титаник", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:10
Политика
Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме
Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено в 10:11
Происшествия
В Санкт-Петербурге уволили 340 полицейских
Всем оперативникам и руководителям отделов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти вручили уведомления о «прекращении или расторжении контракта и увольнении со службы в органах внутренних дел Российской Федерации».
Обновлено в 09:08
Политика
Эксперт: СССР подписал пакт о ненападении с Германией последним
Ранее, в январе 1934 года, был подписан договор о ненападении между Германией и Польшей, пакт Пилсудского – Гитлера.
Обновлено в 13:58
Политика
Истек срок предложения Турции о покупке американских Patriot
Срок действия предложения Анкаре о покупке зенитных ракетных комплексов США Patriot истек, сообщила в четверг газета The Hill со ссылкой на источник в госдепартаменте.
Обновлено в 17:40
Политика
В Госдепе назвали причины «нарушения» Россией ДРСМД
В Государственном департаменте Соединенных Штатов считают, что российская сторона якобы нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) по двум причинам.
Обновлено в 11:53
Политика
Песков назвал возможную причину изменения данных Путина в Росреестре
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает, в связи с чем могли быть изменены имя и фамилия Владимира Путина в выписке из Росреестра, о чем сообщалось в СМИ, но допускает, что это могло быть сделано в интересах безопасности главы государства.
Обновлено в 09:20
Авто
УАЗ презентовал семь новых модификаций УАЗ «Профи»
Российский автогигант собирается расширить клан модели УАЗ «Профи» появлением семи новых вариаций.
Обновлено в 09:48
ЖКХ
Беглов решил двухлетнюю проблему семьи блокадников
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов за два дня решил проблему супругов-блокадников, в течение двух лет живших в квартире без холодного водоснабжения.
Обновлено в 16:30
Происшествия
У полковника ФСБ Черкалина потребовали изъять имущество на 6,3 млрд
Обновлено в 19:57 Генпрокуратура направила в Головинский суд столицы иск об обращении в доход государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина, у которого при обысках нашли рекордную сумму в 12 млрд рублей.
Обновлено вчера в 08:24
Происшествия
В Москве пенсионер умер, отравившись арбузом
Причиной смерти стало тяжелое отравление. Где и как приобретался арбуз предстоит выяснить полиции и следователям.
Обновлено в 12:04
Футбол
Кононов объяснил поражение «Спартака» усталостью
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал итоги первого матча своей команды в раунде плей-офф Лиги Европы против "Браги" (0:1).
Обновлено в 18:13
Здоровье
В Сургуте пациенты противотуберкулезного диспансера объявили голодовку
Больше двух суток пациенты противотуберкулезного диспансера в Сургуте отказываются принимать пищу, приготовленную в столовой медицинского учреждения Они уверены, что их кормят некачественной пищей.
Обновлено в 08:56
Технологии
В соцсети «ВКонтакте» заработал сервис AliExpress
Обновлено вчера в 05:38
Авто
Производство нового Toyota RAV4 стартует в России в октябре
Компания Toyota объявила о том, что завод марки в Санкт-Петербурге прекращает выпуск кроссовера Toyota RAV4 четвертого поколения и запускает производство новой генерации модели 1 октября.
Обновлено в 05:18
Армия и оружие
В Кремле приветствуют освобождение сирийского Хан-Шейхуна от боевиков
В Москве приветствуют освобождение от террористов сирийского города Хан-Шейхун.
Обновлено в 09:41
Происшествия
Под Нижним Новгородом нашли заблудившуюся в лесу пятилетнюю девочку
Обновлено вчера в 16:59
Политика
Вашингтон назвал условие возвращения России в G8
Необходимым условием возвращения к формату G8 является обращение со стороны России к остальным государствам G7, заявили в Белом доме, сообщает Reuters.
Обновлено в 17:30
Кино
Приянка Чопра сыграет в фильме Роберта Родригеса о супергероях
Обновлено в 11:01