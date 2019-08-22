с чего всё началось

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце положил ногу на столик. Как видно на фотографиях с места встречи, публикуемых Daily Mail, двух сидящих в креслах политиков разделял небольшой столик.

Джонсон на встрече с Макроном положил ногу на столик

Общество Россия побила рекорд по числу долгожителей Долгожителей в возрасте от 100 лет в России стало больше по сравнению с предыдущим годом.

Политика На Украине встречу Путина и Макрона назвали «похоронами санкций» Украинский дипломат Роман Безсмертный в эфире телеканала «UA: Первый» заявил, что встреча президента России Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона стала «похоронной процессией» по антироссийским санкциям.

Происшествия Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.

Гаджеты Планшеты не грузятся: за год их продажи в России упали на четверть Популярность планшетов в России снижается: в первой половине 2019-го их продажи в штуках сократились на четверть, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Политика «Нафтогаз» мешает Зеленскому договориться о поставках газа По словам Медведчука, руководство компании ставит палки в колеса, не давая возможности договориться о поставках газа в страну.

Политика Макрон назвал международным кризисом пожары в Амазонии Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что пожары в Амазонии являются международным кризисом, в связи с чем странам G7 необходимо обсудить эту проблему.

Кино Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.

Энергетика Польша надеется на снижение расходов на газ за счет американского СПГ Руководитель польского энергетического предприятия PGNIG Петр Вожняк выразил надежду, что за счет американского СПГ компания сможет нивелировать растущую стоимость российского газа.

Здоровье Врачи извлекли из женщины две тысячи желчных камней В городе Нонгкхай (Таиланд) врачи обнаружили в желчном пузыре пациентки почти две тысячи камней.

Происшествия Число жертв удара молнии в польских Татрах достигло пяти В Западных Татрах в Словакии от удара молнии погиб один турист, двое человек получили ранения.

Экономика Банк России сможет блокировать сайты мошенников без суда Центробанк может блокировать сайты мошеннических финансовых организаций и пирамид без решения суда с осени 2019 года.

Политика Украинский журналист призвал готовиться к объявлению войны России Украине нужно подготовиться к "объявлению войны" России — прежде всего следует полностью разорвать все отношения с ней.

Политика Кремль подтвердил подготовку саммита с участием Ирана и Турции Ранее официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын заявил, что встреча президентов России, Ирана и Турции Владимира Путина, Хасана Рухани и Реджепа Тайипа Эрдогана, на которой будут обсуждаться проблемы Сирии, пройдёт 16 сентября в Анкаре.

Политика Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".

Армия и оружие Опубликован ультиматум советского генерала при освобождении Молдавии "Особый интерес у интернет-пользователей вызовет архивный документ, содержащий ультиматум генерала армии Федора Толбухина командованию 3-й румынской армии и 9-й немецкой дивизии, выдвинутый после освобождения столицы Молдавской ССР", — говорится в сообщении.

Политика Google отключил 210 каналов YouTube из-за протестов в Гонконге Компания Google отключила 210 каналов потокового видео сервиса YouTube, заподозрив их владельцев в участии в скоординированной проправительственной акции вокруг протестов в Гонконге.

Политика Захарова ответила Зеленскому на слова о возвращении России в G8 Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook уличила президента Украины Владимира Зеленского в публикации поста с неграмотным высказыванием на тему международных отношений.

Авто Новый Geely GE получил 1,8-литровый мотор Geely GE, собранный на «БелДжи» с мотором объемом 1,8 литра, оказался не плодом фантазии белорусских инженеров и не попыткой эксперимента с силовыми установками.

Экономика Медведев расширил льготы на производителей рыбных консервов и грибов Кабмин России утвердил новую редакцию перечня продукции для оказания господдержки организациям, занимающимся первичной и промышленной переработкой сельскохозяйственной продукции.

Политика Над Донбассом подняли российский флаг Сегодня, 22 августа, на административных зданиях столицы Донбасса флаги Донецкой Народной Республики (ДНР) были заменены на российские триколоры.

Хоккей «Ак Барс» одолел «Локомотив» на Кубке ЛЖД У ярославского клуба точными бросками отличились Антон Ландер (8) и Степан Санников (30).