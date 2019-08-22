Политика
Джонсон на встрече с Макроном положил ногу на столикRT на русском 17:05
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце положил ногу на столик. Как видно на фотографиях с места встречи, публикуемых Daily Mail, двух сидящих в креслах политиков разделял небольшой столик.
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Политика
Канада выступила против возвращения России в G8
Премьер-министра страны поблагодарил за поддержку президент Украины Владимир Зеленский Канада выступила против возобновления отношений с Россией в формате "большой восьмерки", пишет агентство Reuters.
Обновлено в 14:01
Хоккей
«Ак Барс» одолел «Локомотив» на Кубке ЛЖД
У ярославского клуба точными бросками отличились Антон Ландер (8) и Степан Санников (30).
Обновлено в 15:05
Здоровье
Российские хирурги массово уволились из-за низкой зарплаты
Шесть врачей из двух хирургических отделений ЦГБ №1 в Нижнем Тагиле решили уволиться из-за высоких нагрузок и низких зарплат.
Обновлено в 11:27
Армия и оружие
«Иловайский котел» оказался тройным
Вокруг украинских силовиков, попавших в «Иловайский котел» в августе 2014 года, было три кольца окружения.
Обновлено в 08:50
Происшествия
Пассажирку «Победы» не пустили на рейс до Чебоксар
Женщина летела на похороны родственника Сотрудники авиакомпании "Победа" не пустили одну из пассажирок на рейс до Чебоксар.
Обновлено в 10:01
Транспорт
Беглов перенес открытие новых станций метро на сентябрь
Днем 22 августа временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, что дата открытия новых станций Фрунзенского радиуса сместилась с 1 сентября ориентировочно на месяц, сообщает пресс-служба Смольного.
Обновлено в 09:53
Технологии
В соцсети «ВКонтакте» заработал сервис AliExpress
Обновлено вчера в 05:38
Энергетика
«Нафтогаз» предложил украинцам летом оплатить газ на зиму
"Нафтогаз" предложил украинцам купить газ заранее по фиксированной "летней" цене для экономии зимой.
Обновлено в 03:40
Футбол
«Брага» обыграла «Спартак» в первом матче в Лиге Европы
"Спартак" потерпел минимальное поражение в Португалии от местной "Браги" в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы.
Обновлено в 17:10
Происшествия
Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии
В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.
Обновлено в 14:08
Культура
Скончался заслуженный артист России Виктор Власов
Обновлено в 15:20
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено 20 августа в 22:59
Политика
Япония и Южная Корея приблизились к разрыву дипотношений
Как отметил замначальника управления Ким Ю Гын, Японию уведомят о разрыве договора в срок.
Обновлено в 09:31
Общество
Мединский пожаловался в Генпрокуратуру на подрядчиков Минкультуры
В обращении в Генпрокуратуру, по словам собеседника РБК, Владимир Мединский попросил «принять меры прокурорского реагирования» в отношении подрядчиков «по защите интересов госзаказчика при осуществлении бюджетных инвестиций для завершения работ на объектах в установленные сроки».
Обновлено вчера в 17:00
Авто
Продажи кабриолетов в России снизились на 11%
Обновлено в 03:58
Музыка
Вайкуле выступила за возвращение «Новой волны» в Юрмалу
Обновлено в 10:57
Гаджеты
Кредитная карта Apple Card оказалась уязвимой к джинсам и коже
Кредитная карта Apple Card, выполненная из титана, оказалась уязвимой к джинсам и коже.
Обновлено в 15:01
Общество
Исследователи засняли повреждения «Титаника»
В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено в 11:18
Происшествия
МАК завершил работу с «черными ящиками» Airbus A321
Обновлено в 10:51
Происшествия
В Екатеринбурге полицейских обвинили в изнасиловании девушки
Троим сотрудникам полиции Екатеринбурга предъявлено обвинение в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.
Обновлено в 10:29
Футбол
В офисе владельца ФК «Чайка» прошли обыски
По данным источника «Блокнот Ростов» накануне в офисе компании «Чайка» в бизнес-центре «Колизей» прошли обыски.
Обновлено в 01:03
Футбол
«Заря» не дотерпела в матче с «Эспаньолом» и пропустила трижды
«Заря» в раунде плей-офф попала на одного из фаворитов данного этапа - испанский «Эспаньол».
Обновлено в 17:01
Политика
Путин и Ниинистё завершают переговоры в Финляндии
Ранее сообщалось, что Путин прибыл в Финляндию.
Обновлено вчера в 11:52
Происшествия
В Калифорнии самолет сгорел на взлетно-посадочной полосе
Всем пассажирам и членам экипажа удалось покинуть воздушное судно Самолет марки Cessna Citation сгорел на взлетно-посадочной полосе в американском штате Калифорния, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 18:59
Армия и оружие
Минобороны показало видео первого полета беспилотника «Форпост-Р»
Минобороны России на своем официальном канале в YouTube опубликовало кадры первого полета беспилотного летательного аппарата (БЛА) "Форпост-Р", который начнет поступать в войска с 2020 года.
Обновлено в 10:52
Политика
В Праге осквернили памятник маршалу Коневу
Обновлено в 10:18
Политика
Ходорковский обвинил Навального в работе на ФСБ
Бывший глава нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский жестко раскритиковал блогера Алексея Навального, который так активно продвигает «Умное голосование».
Обновлено в 12:17
Происшествия
Число жертв удара молнии в польских Татрах достигло пяти
В Западных Татрах в Словакии от удара молнии погиб один турист, двое человек получили ранения.
Обновлено в 16:16