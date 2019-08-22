Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце положил ногу на столик. Как видно на фотографиях с места встречи, публикуемых Daily Mail, двух сидящих в креслах политиков разделял небольшой столик.

Джонсон на встрече с Макроном положил ногу на столик

Политика Канада выступила против возвращения России в G8 Премьер-министра страны поблагодарил за поддержку президент Украины Владимир Зеленский Канада выступила против возобновления отношений с Россией в формате "большой восьмерки", пишет агентство Reuters.

Хоккей «Ак Барс» одолел «Локомотив» на Кубке ЛЖД У ярославского клуба точными бросками отличились Антон Ландер (8) и Степан Санников (30).

Здоровье Российские хирурги массово уволились из-за низкой зарплаты Шесть врачей из двух хирургических отделений ЦГБ №1 в Нижнем Тагиле решили уволиться из-за высоких нагрузок и низких зарплат.

Армия и оружие «Иловайский котел» оказался тройным Вокруг украинских силовиков, попавших в «Иловайский котел» в августе 2014 года, было три кольца окружения.

Происшествия Пассажирку «Победы» не пустили на рейс до Чебоксар Женщина летела на похороны родственника Сотрудники авиакомпании "Победа" не пустили одну из пассажирок на рейс до Чебоксар.

Транспорт Беглов перенес открытие новых станций метро на сентябрь Днем 22 августа временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, что дата открытия новых станций Фрунзенского радиуса сместилась с 1 сентября ориентировочно на месяц, сообщает пресс-служба Смольного.

Энергетика «Нафтогаз» предложил украинцам летом оплатить газ на зиму "Нафтогаз" предложил украинцам купить газ заранее по фиксированной "летней" цене для экономии зимой.

Футбол «Брага» обыграла «Спартак» в первом матче в Лиге Европы "Спартак" потерпел минимальное поражение в Португалии от местной "Браги" в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы.

Происшествия Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.

Политика Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".

Политика Япония и Южная Корея приблизились к разрыву дипотношений Как отметил замначальника управления Ким Ю Гын, Японию уведомят о разрыве договора в срок.

Общество Мединский пожаловался в Генпрокуратуру на подрядчиков Минкультуры В обращении в Генпрокуратуру, по словам собеседника РБК, Владимир Мединский попросил «принять меры прокурорского реагирования» в отношении подрядчиков «по защите интересов госзаказчика при осуществлении бюджетных инвестиций для завершения работ на объектах в установленные сроки».

Гаджеты Кредитная карта Apple Card оказалась уязвимой к джинсам и коже Кредитная карта Apple Card, выполненная из титана, оказалась уязвимой к джинсам и коже.

Общество Исследователи засняли повреждения «Титаника» В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.

Происшествия В Екатеринбурге полицейских обвинили в изнасиловании девушки Троим сотрудникам полиции Екатеринбурга предъявлено обвинение в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

Футбол В офисе владельца ФК «Чайка» прошли обыски По данным источника «Блокнот Ростов» накануне в офисе компании «Чайка» в бизнес-центре «Колизей» прошли обыски.

Происшествия В Калифорнии самолет сгорел на взлетно-посадочной полосе Всем пассажирам и членам экипажа удалось покинуть воздушное судно Самолет марки Cessna Citation сгорел на взлетно-посадочной полосе в американском штате Калифорния, передает РИА Новости.

Армия и оружие Минобороны показало видео первого полета беспилотника «Форпост-Р» Минобороны России на своем официальном канале в YouTube опубликовало кадры первого полета беспилотного летательного аппарата (БЛА) "Форпост-Р", который начнет поступать в войска с 2020 года.

Политика Ходорковский обвинил Навального в работе на ФСБ Бывший глава нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский жестко раскритиковал блогера Алексея Навального, который так активно продвигает «Умное голосование».