Политика

Джонсон на встрече с Макроном положил ногу на столикRT на русском 17:05

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце положил ногу на столик. Как видно на фотографиях с места встречи, публикуемых Daily Mail, двух сидящих в креслах политиков разделял небольшой столик.
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Джонсон на встрече с Макроном положил ногу на столик

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