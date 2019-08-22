Политика

Зеленский обсудил с Джонсоном возвращение России в G7Lenta.ru 09:07

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора заверил президента Украины Владимира Зеленского, что будет выступать против возвращения России в G7 («Большую семерку»). Об этом сообщается на сайте украинского лидера.
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с чего всё началось
«Была отмечена невозможность восстановления членства России в G7 до тех пор, пока она систематически нарушает нормы международного права и подрывает европейскую и мировую безопасность», — говорится в сообщении
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RT на русском08:03

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Зеленский обсудил с Джонсоном возвращение России в G7

Lenta.ru09:07

В офисе Зеленского сообщили о готовности Джонсона не пускать Россию в G7

РБК09:00

Зеленский и Джонсон обсудили тему приглашения России в формат G8

ТАСС07:58

Джонсон пообещал Зеленскому не поддерживать возвращение России в G7

Газета.Ru08:07

Джонсон пообещал Зеленскому выступить против возвращения России в G8

Московский Комсомолец08:07

Зеленский обсудил с Джонсоном идею возвращения России в G8

RT на русском08:03

Зеленский и Джонсон обсудили возможность возвращения России в G8

Эхо Москвы08:52
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Музыка

Вайкуле выступила за возвращение «Новой волны» в Юрмалу

Обновлено в 11:20
Общество

Исследователи засняли повреждения «Титаника»

В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено в 11:18
Происшествия

В Польских Татрах четыре человека погибли от удара молний

В результате попадания молний в Польских Татрах погибли четыре человека, среди них двое детей.
Обновлено в 14:19
Происшествия

Заблудившуюся под Нижним Новгородом девочку нашли в лесу

Обновлено вчера в 16:56
Кино

В Махачкале пройдет акция «Ночь кино»

В 2019 году акция «Ночь кино» пройдет уже в четвёртый раз.
Обновлено вчера в 05:29
Футбол

«Японский Месси» перешел из «Реала» в «Мальорку» на правах аренды

Как сообщает пресс-служба островитян, Кубо перешел в «Мальорку» на правах аренды.
Обновлено в 11:43
Политика

Россия и Украина договорились об обмене по формуле «33 на 33»

Обновлено в 12:16
Кино

Сербскому актеру Милошу Биковичу запретили въезд на Украину

Сербский актер Милош Бикович сообщил в Twitter о том, что ему запретили въезд на Украину.
Обновлено в 07:32
Общество

Московский метрополитен подал иск к организаторам митинга

Московский метрополитен подал иск в отношении организаторов несогласованной акции, которая состоялась 27 июля.
Обновлено в 12:29
Политика

Захарова ответила Зеленскому на слова о возвращении России в G8

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook уличила президента Украины Владимира Зеленского в публикации поста с неграмотным высказыванием на тему международных отношений.
Обновлено в 03:02
Происшествия

Российские врачи прибыли в Турцию на помощь пострадавшей девочке

«Специалисты из Санкт-Петербурга в сопровождении сотрудника генконсульства в Анталье прибыли в университетскую больницу Памуккале для анализа состояния 12-летней россиянки, пострадавшей на отдыхе в Бодруме, и определения во взаимодействии с турецкими врачами оптимальных методов лечения», — сказала РБК Касимова.
Обновлено в 09:13
Политика

Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме

Официальный представитель МИД России Мария Захарова станцевала лезгинку перед публикой.
Обновлено в 14:03
Политика

Путин счел ситуацию в первичном звене здравоохранения провальной

Российский президент Владимир Путин сказал о том, что при отсутствии модернизации первичного звена здравоохранения количество инсультов и инфарктов уменьшить не получится, передает РИА "Новости".
Обновлено 20 августа в 22:05
Происшествия

Склад свечей горит в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге загорелся склад, на котором хранятся свечи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Обновлено в 09:50
Политика

Джонсон и Меркель выступили против возвращения России в G7

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поддержал канцлера Германии Ангелу Меркель, выступив против возвращения России в G7.
Обновлено вчера в 15:31
Армия и оружие

Сирийская авиация обстреляла турецких наблюдателей в «большом Идлибе»

19 августа авиация Асада обстреляла конвой ВС Турции, направлявшийся в район города Морек (провинция Хама, к югу от Хан-Шейхуна), где расположен наблюдательный пост № 9 турецкой армии.
Обновлено в 07:32
Кино

Александру Назарову похоронят на Троекуровском кладбище

Обновлено в 08:30
Политика

В Госдепе назвали причины «нарушения» Россией ДРСМД

В Государственном департаменте Соединенных Штатов считают, что российская сторона якобы нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) по двум причинам.
Обновлено в 11:53
Политика

Возвращение в G8 не является самоцелью для России — Песков

Возвращение в «Большую семерку», бывшую «Большую восьмерку», не является самоцелью для России, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 09:53
Общество

Владелец польского ресторана оскорбил украинцев

Заявление, в котором граждане Украины были названы «недолюдьми», сделал в соцсетях владелец одного из ресторанов города Гдыня (Польша), пишет Gazeta Wyborcza.
Обновлено вчера в 22:44
Футбол

Самый дорогой футболист «Краснодара» получил тяжелую травму

Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Олимпиакоса» (0:4) порвал крестообразную связку левого колена, сообщает RMC.
Обновлено в 14:12
Политика

Ходорковский обвинил Навального в работе на ФСБ

Бывший глава нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский жестко раскритиковал блогера Алексея Навального, который так активно продвигает «Умное голосование».
Обновлено в 12:17
Футбол

Рибери объяснил, почему выбрал «Фиорентину»

Полузащитник Франк Рибери, подписавший контракт с «Фиорентиной», рассказал, почему перешел в итальянский клуб.
Обновлено в 12:56
Происшествия

В Екатеринбурге троих полицейских задержали по делу об изнасиловании

Против сотрудников МВД возбуждено уголовное дело об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц по предварительному сговору.
Обновлено в 09:13
Авто

Названы сроки появления нового поколения УАЗ «Патриот»

Внедорожник УАЗ «Патриот» нового поколения появится через три года. Машина получит нержавеющий кузов и новый двигатель.
Обновлено в 09:29
Футбол

«Арарат» дома обыграл «Дюделанж» в Лиге Европы

Благодаря голу Ильи Антонова на последних минутах матча Лиги Европы армянский «Арарат» дома переиграл «Дюделанж».
Обновлено в 13:19
Гаджеты

Bloomberg узнал о планах Apple выпустить три новые модели iPhone

Компания Apple готовит масштабное обновление линеек своей продукции, новинки должны поступить в продажу в ближайшие несколько месяцев, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 13:19
Космос

Паровой аэростат можно использовать для запуска спутник

Запуск спутников на орбиту становится легче, если ракета-носитель сначала поднимается на большую высоту, где воздух разрежен.
Обновлено в 05:41
Политика

США собирались предложить за Гренландию 600 миллионов долларов в год

Администрация президента США Дональда Трампа планировала предложить руководству Дании 600 миллионов долларов ежегодно за Гренландию.
Обновлено вчера в 09:27
Общество

Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе

Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
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