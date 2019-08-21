Политика

Джонсон и Меркель выступили против возвращения России в G7РИА Новости 14:02

Премьер Великобритании Борис Джонсон поддержал канцлера Германии Ангелу Меркель, выступив против скорого возвращения России в G7. Меркель, комментируя ранее предложение о возвращении РФ в "большую семерку", завила, что увязывает это с реализацией минских договоренностей.
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Меркель и Джонсон выступили против возвращения России в G7

Коммерсантъ14:05

Джонсон и Меркель выступили против возвращения России в G7

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Борис Джонсон выступил против возвращения России в G8

Московский Комсомолец13:57

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Нижегородские власти планируют направить 6 млрд руб. на ремонт больниц

Нижегородское правительство планирует направить порядка 6 млрд руб. на проведение капитального ремонта в медицинских учреждениях региона.
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Трамп отменил визит в Данию из-за Гренландии

Дональд Трамп остался недоволен тем, как Метте Фредериксен отреагировала на его идею купить остров Гренландия и отменил свой визит.
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Армия и оружие

США и Турция обсудили неотложные шаги по зоне безопасности в Сирии

Официальный Дамаск выступил категорически против данного соглашения, так как, по мнению сирийского правительства, оно посягает на суверенитет и территориальную целостность Сирии и нарушает международное право.
Обновлено в 17:55
Политика

Британский телеканал снимет документальный фильм о Владимире Путине

Четвертый канал британского телевидения (Channel 4) запускает в производство трехсерийный документальный фильм, посвященный президенту России Владимиру Путину.
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В результате выяснилось, что за первые пять лет после отказа от курения риск развития болезней сердца уменьшается на 39%.
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Samsung Galaxy Note 10+ 5G испытали на прочность. Видео

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Армия и оружие

Россия и Китай созвали Совбез ООН из-за ракетных разработок США

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Армия и оружие

Израиль поразил несколько военных целей ХАМАС в секторе Газа

Истребители ВВС Израиля в четверг поразили несколько военных целей в лагере движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракеты по израильской территории в среду вечером, сообщила пресс-служба Армия обороны Израиля.
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Президент России Владимир Путин заявил, что страна не рвется в Совет Европы. Об этом 21 августа сообщило «РИА Новости».
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Создатель Музея русской иконы погиб в Греции

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В Челябинской области депутат расстрелял жену

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