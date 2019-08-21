Политика
Джонсон и Меркель выступили против возвращения России в G7РИА Новости 14:02
Премьер Великобритании Борис Джонсон поддержал канцлера Германии Ангелу Меркель, выступив против скорого возвращения России в G7. Меркель, комментируя ранее предложение о возвращении РФ в "большую семерку", завила, что увязывает это с реализацией минских договоренностей.
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Футбол
Олимпиакос — Краснодар 4:0
Футболисты "Краснодара" с разгромным счетом проиграли греческому "Олимпиакосу" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:54
Общество
Глава Минкульта пожаловался в Генпрокуратуру на подрядчиков ведомства
В Минкульте отмечают, что подрядчик как минимум по одному проекту уже сорвал сроки, а по еще двум – ведет работы в «неудовлетворительном темпе».
Обновлено в 20:03
Происшествия
Осуждённый за изнасилование следователь вышел из колонии и напал на женщину на Алтае
В июле 2015 года Сатлаева приговорили к шести годам колонии за серию нападений на одиноких женщин в Горно-Алтайске.
Обновлено в 15:07
Общество
Пользователи сообщили о сбое в работе Instagram
Пользователи Facebook и Instagram из нескольких стран столкнулись со сбоем в работе сервисов. Об этом сообщается на сайте Downdetector.
Обновлено в 18:26
Происшествия
В Нижегородской области нашли пропавшую в лесу девочку
Обновлено в 19:21
Армия и оружие
Су-57Э положит конец монополии F-35
Как написало в своей публикации крупнейшее китайское интернет СМИ «Sohu», появление на рынке вооружений российского истребителя пятого поколения Су-57 уничтожит монополию американских F-35 «Lightning II».
Обновлено в 07:31
Происшествия
Двухмоторный самолет сгорел на ВПП в аэропорту в Калифорнии
Двухмоторный самолет Cessna Citation сгорел на взлетно-посадочной полосе в аэропорту американского Оровилла (штат Калифорния), сообщает пресс-служба местной дорожной полиции.
Обновлено в 20:12
Армия и оружие
Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России
Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Гаджеты
Компания Xiaomi закроет свою линейку Mi Mix
Компания Xiaomi в Китае боролась за права на торговую марку Mix, но в результате проиграла суд, а значит в дальнейшем она не сможет выпускать смартфоны Mi Mix.
Обновлено в 18:21
Здоровье
Нижегородские власти планируют направить 6 млрд руб. на ремонт больниц
Нижегородское правительство планирует направить порядка 6 млрд руб. на проведение капитального ремонта в медицинских учреждениях региона.
Обновлено в 09:03
Политика
Трамп отменил визит в Данию из-за Гренландии
Дональд Трамп остался недоволен тем, как Метте Фредериксен отреагировала на его идею купить остров Гренландия и отменил свой визит.
Обновлено в 02:29
Армия и оружие
США и Турция обсудили неотложные шаги по зоне безопасности в Сирии
Официальный Дамаск выступил категорически против данного соглашения, так как, по мнению сирийского правительства, оно посягает на суверенитет и территориальную целостность Сирии и нарушает международное право.
Обновлено в 17:55
Политика
Британский телеканал снимет документальный фильм о Владимире Путине
Четвертый канал британского телевидения (Channel 4) запускает в производство трехсерийный документальный фильм, посвященный президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 18:40
Политика
США ввели санкции против трех китайцев за распространение опиоидов
США ввели санкции против трех китайских физических лиц и нескольких подконтрольных им компаний за производство и распространение синтетических опиоидов.
Обновлено в 18:11
Наука
Отказ от курения снижает риск развития болезней сердца на 39%
В результате выяснилось, что за первые пять лет после отказа от курения риск развития болезней сердца уменьшается на 39%.
Обновлено в 16:34
Гаджеты
Samsung Galaxy Note 10+ 5G испытали на прочность. Видео
Популярный видеоблогер JerryRigEverything испытал на прочность флагманский смартфон Samsung Galaxy Note 10+ 5G, который вышел пару недель назад.
Обновлено в 15:08
Армия и оружие
Израиль поразил несколько военных целей ХАМАС в секторе Газа
Истребители ВВС Израиля в четверг поразили несколько военных целей в лагере движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракеты по израильской территории в среду вечером, сообщила пресс-служба Армия обороны Израиля.
Обновлено в 18:13
Футбол
Навас подал запрос на трансфер из «Реала»
Вратарь «Реала» Кейлор Навас хочет покинуть мадридскую команду, утверждает Marca.
Обновлено в 18:20
Игры
Опубликовано изображение консоли Sony PlayStation 5 Dev Kit
Обновлено в 04:43
Футбол
Олег Кононов: «„Спартак“ ждет важная игра с очень сильным соперником»
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился ожиданиями от предстоящего в четверг матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы с «Брагой», передает спецкор «СЭ» Гоша Чернов.
Обновлено в 12:47
Технологии
В соцсети «ВКонтакте» заработал сервис AliExpress
Обновлено в 05:38
Политика
Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове
Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
Обновлено в 10:12
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Обновлено вчера в 22:59
Футбол
Леонид Федун: «Шюррле пригласил Цорн. Покупка Тила — моя инициатива»
Плюс некоторые футболисты не имеют возможности выступать в отборе в Лигу Европы — те же Ларссон и Тил.
Обновлено в 10:45
Политика
Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы
Президент России Владимир Путин заявил, что страна не рвется в Совет Европы. Об этом 21 августа сообщило «РИА Новости».
Обновлено в 18:21
Происшествия
Создатель Музея русской иконы погиб в Греции
Создатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в авиакатастрофе в Греции, передает РИА "Новости" со ссылкой на друга коллекционера - академика российской академии художеств, заведующего отделом культуры древности в Институте мировой культуры МГУ Алексея Лидова.
Обновлено в 06:34
Политика
МИД России пообещал рассмотреть предложение вернуться в G8 «на равных»
В разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» она добавила, что вопрос возвращения России в G8 надо обсуждать в профессиональной среде, а не публично-развлекательной, Москва будет ждать конкретных предложений на этот счет.
Обновлено в 07:08
Происшествия
В Челябинской области депутат расстрелял жену
Обновлено в 02:48