Политика
Джонсон и Меркель выступили против возвращения РФ в G8Русская Планета 16:05
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступили против возвращения в России в G8. Ранее такую инициативу предложил президент США Дональд Трамп.
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Финансы
C октября ограничат выдачу потребкредитов
С первого октября финансовый регулятор начнет ограничивать банки в выдаче займов закредитованным гражданам.
Обновлено в 04:59
Политика
Турция проведет саммит с Россией и Ираном по Сирии
Турция в свою очередь называет незаконными действия Сирии.
Обновлено в 18:04
Происшествия
В Нижегородской области нашли пропавшую в лесу девочку
Обновлено в 19:21
Экономика
Собянин принял решение о повышении городских доплат к пенсиям
С 1 января 2018 года в Москве минимальный размер пенсии увеличился сразу на 3 тыс. рублей - до 17,5 тыс. В декабре 2018 года Собянин подписал постановление, согласно которому увеличенный минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров сохранится и на 2019 год.
Обновлено в 09:38
Происшествия
При крушении вертолета в Греции погиб меценат Михаил Абрамов
В результате крушения частного вертолета Agusta A-109 возле острова Порос в Греции погиб бизнесмен и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов.
Обновлено в 04:02
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Футбол
«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в квалификации Лиги чемпионов
Первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов между «Краснодаром» и «Олимпиакосом» завершился победой греческого клуба со счетом 4:0. Встреча прошла на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее.
Обновлено в 17:04
Здоровье
Роспотребнадзор объявил о завершении эпидемии лихорадки Эбола в Африке
Африканская эпидемия, вызванная вирусом Эбола, закончилась, но нельзя прекращать работу, так как есть вероятность новой вспышки, заявила в интервью «РИА Новости» глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Обновлено в 22:59
Политика
Зеленский предложил Путину обменять Крым на место в G8
Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину вариант решения вопроса с возвращением России в G8.
Обновлено в 20:06
Происшествия
Появились жертвы пожара в жилом доме в Саратове
В МЧС рассказали о жертвах пожара в жилом доме в Саратове.
Обновлено в 22:50
Политика
Кравчук рассказал о роли США в отказе Киева от ядерного оружия
Кравчук отметил, что Вашингтон боялся угрозы со стороны Киева, где было 165 ядерных баллистических комплексов, которые были нацелены на Соединенные штаты.
Обновлено в 00:26
Общество
Умер академик РАН Сергей Федотов
Академик Российской академии наук (РАН) Сергей Федотов, который более 30 лет возглавлял Институт вулканологии на Камчатке, умер на 89-м году жизни.
Обновлено в 19:16
Армия и оружие
Западные эксперты оценили новый российский беспилотник
Иностранные специалисты дали оценку новому российскому ударному беспилотнику «Альтиус-У», совершивший во вторник первый полет.
Обновлено в 12:13
Шоу-бизнес
Опекуном внучки скончавшейся Александры Назаровой станет муж актрисы
У Александры Назаровой осталась внучка-сирота. Стало известно, кто именно будет опекуном для родственницы умершей народной артистки.
Обновлено в 01:50
Общество
В России могут ввести «первосентябрьский капитал»
Заместитель председателя комитета Государственной думы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести в России «первосентябрьский капитал», сообщает 21 августа RT со ссылкой на соответствующее обращение в адрес вице-премьера Татьяны Голиковой.
Обновлено в 01:32
Киберспорт
В школьную программу предложили ввести уроки по Dota 2 и FIFA
Эксперты АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) выбрали киберспортивные дисциплины, преподавание которых, по их мнению, необходимо ввести в школах.
Обновлено в 23:00
Политика
ВВС: Кремль опубликовал речь Макрона в исправленном варианте
По словам представителя Владимира Путина, изменения в текст речи Макрона были внесены по ошибке переводчика-синхрониста.
Обновлено в 15:59
Политика
Россия не рвется в Совет Европы, заявил Путин
- РИА Новости. Владимир Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы, если страну не хотят видеть в организации, она готова обойтись.
Обновлено в 11:54
Армия и оружие
ВВС Израиля нанесли удары по базе ХАМАС в Газе
Армия Израиля нанесла удар по военным объектам ХАМАС в ответ на пуск ракеты из сектора Газа, сообщает пресс-служба израильской армии на официальной странице в Twitter.
Обновлено в 20:54
Футбол
Руни заработал прямую красную карточку в матче MLS
Единственный гол был забит уже на 6-й минуте — отличился Анхель Ромеро. Руни заработал удаление уже на 24-й минуте.
Обновлено в 21:00
Баскетбол
Боломбой, скорее всего, не поможет сборной России на чемпионате мира
Баскетболист сборной России Джоэл Боломбой, скорее всего, пропустит чемпионат мира — 2019.
Обновлено в 09:18
Политика
WP узнала о рассматриваемых США условиях покупки Гренландии
Обновлено в 08:11
Общество
Польский ресторан назвал украинцев «недолюдьми»
В Польше один из ресторанов отказался принимать граждан Украины на работу, назвав их "недолюдьми". Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.
Обновлено в 19:14
Происшествия
Четыре человека пострадали в ДТП с тремя машинами на севере Петербурга
Как сообщили журналистам в региональном управлении ГИБДД в четверг, пострадали четыре человека, в числе которых двое детей.
Обновлено в 18:57
Технологии
Компания Yzer Group из ОАЭ оценена в миллиард долларов
Обновлено в 05:07
Энергетика
Путин одобрил льготы для Приобского месторождения «Роснефти»
Президент Владимир Путин одобрил предоставление льгот для Приобского месторождения «Роснефти», заявил первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров.
Обновлено в 09:37