Политика

Джонсон и Меркель выступили против возвращения РФ в G8Русская Планета 16:05

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступили против возвращения в России в G8. Ранее такую инициативу предложил президент США Дональд Трамп.
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