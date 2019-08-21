Канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступили против возвращения в России в G8. Ранее такую инициативу предложил президент США Дональд Трамп.

Джонсон и Меркель выступили против возвращения РФ в G8

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