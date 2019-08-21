Политика

Джонсон и Меркель выступили против возвращения РФ в G8Русская Планета вчера в 16:05

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступили против возвращения в России в G8. Ранее такую инициативу предложил президент США Дональд Трамп.
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Главные новости к утру 22 августа

Коммерсантъ00:00

Борис Джонсон счел, что РФ пока не может вернуться в G8

Интерфаксвчера в 13:12

Борис Джонсон выступил против возвращения России в G8

Московский Комсомолецвчера в 13:57

Джонсон счел преждевременным возвращение России в G7

РБКвчера в 13:38

Меркель и Джонсон выступили против возвращения России в G7

РИА Новостивчера в 14:02

Меркель и Джонсон оценили возможность возвращения России в G8

RT на русскомвчера в 13:11

Джонсон заявил, что доводы в пользу присоединения РФ к G7 только предстоит найти

ТАССвчера в 13:08
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Космос

Россия впервые запустила в космос робота «Федора»

Обновлено вчера в 23:41
Кино

Sony обвинила Disney в возможном исчезновении Человека-паука из Marvel

Обновлено вчера в 05:41
Футбол

Кононов заявил о готовности «Спартака» к матчу с «Брагой»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов заявил, что красно-белые готовы к завтрашнему матчу плей-офф отбора Лиги Европы с португальской "Брагой".
Обновлено вчера в 13:33
Политика

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено 20 августа в 22:59
Культура

Крутой прокомментировал слова Вайкуле о конфликте между ними

Обновлено вчера в 19:30
Шоу-бизнес

Жена Александра Овечкина показала первую фотосессию сына

Анастасия Шубская, жена капитана клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, показала первую фотосессию сына Сергея.
Обновлено вчера в 11:44
Энергетика

«Нафтогаз» предложил населению Украины впрок запастись дешёвым газом

Население Украины может наперёд оплатить газ по нынешним ценам и использовать его во время будущего отопительного сезона, заявили 21 августа в пресс-службе НАК «Нафтогаз».
Обновлено вчера в 15:38
Общество

Саратов вошел в топ-3 городов, из которых жители хотят уехать навсегда

Обновлено вчера в 02:54
Армия и оружие

Израиль в ответ на ракетный обстрел атаковал цели в секторе Газа

Армия обороны Израиля зафиксировала пуск ракеты по своей территории из сектора Газа, после чего атаковала несколько военных объектов группировки ХАМАС, говорится на странице военного ведомства в Twitter.
Обновлено вчера в 19:43
Происшествия

В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочку

В Нижегородской области сотрудники правоохранительных органов, спасатели и волонтеры нашли живой пятилетнюю девочку, которая пропала три дня назад, 18 августа.
Обновлено вчера в 17:03
Политика

Путин встретится в Хельсинки с президентом Финляндии

Владимира Путина ждут в Хельсинки, где он проведет переговоры с финским коллегой Саули Ниинистё.
Обновлено 20 августа в 23:20
Политика

На Украине встречу Путина и Макрона назвали «похоронами санкций»

Украинский дипломат Роман Безсмертный в эфире телеканала «UA: Первый» заявил, что встреча президента России Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона стала «похоронной процессией» по антироссийским санкциям.
Обновлено вчера в 18:57
Футбол

«Рубин» выставил на аукцион картонную фигуру Сутормина

Казанский «Рубин» выставил на аукцион картонную фигуру полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина.
Обновлено вчера в 13:22
Происшествия

В Подмосковье восемь человек пострадали при опрокидывании автобуса

Обновлено в 00:36
Киберспорт

В школьную программу предложили ввести уроки по Dota 2 и FIFA

Эксперты АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) выбрали киберспортивные дисциплины, преподавание которых, по их мнению, необходимо ввести в школах.
Обновлено вчера в 23:00
Общество

Вышел новый роман Виктора Пелевина

Обновлено вчера в 15:14
Общество

В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»

Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести "первосентябрьский капитал", чтобы облегчить подготовку школьников к началу учебного года, сообщает RT.
Обновлено вчера в 00:32
Общество

Яндекс: По каким словам россияне ищут фильмы

Обновлено вчера в 05:32
Происшествия

Создатель Музея русской иконы погиб в Греции

Создатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в авиакатастрофе в Греции, передает РИА "Новости" со ссылкой на друга коллекционера - академика российской академии художеств, заведующего отделом культуры древности в Институте мировой культуры МГУ Алексея Лидова.
Обновлено вчера в 06:34
Экономика

Собянин принял решение о повышении городских доплат к пенсиям

С 1 января 2018 года в Москве минимальный размер пенсии увеличился сразу на 3 тыс. рублей - до 17,5 тыс. В декабре 2018 года Собянин подписал постановление, согласно которому увеличенный минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров сохранится и на 2019 год.
Обновлено вчера в 09:38
Происшествия

Два человека погибли при пожаре в Саратове

По данным телеканала «Звезда», в результате пожара погибли два человека. В настоящее время сотрудники МЧС выясняют причины возгорания.
Обновлено вчера в 22:57
Политика

Кудрин заявил о беспрецедентном применении силы на протестах в Москве

Председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин в Twitter высказал свое отношение к ситуации вокруг акций протеста в Москве, связанных с выборами в Мосгордуму.
Обновлено вчера в 08:13
Политика

Украинский журналист призвал готовиться к объявлению войны России

Украине следует предпринимать меры к тому, чтобы безболезненно и полностью разорвать все отношения с Россией и быть готовыми к "объявлению войны".
Обновлено вчера в 21:29
Шоу-бизнес

Внучка-сирота Назаровой не приедет на похороны бабушки

Десятилетняя внучка актрисы Александры Назаровой не приедет на похороны звездной бабушки, которая ушла из жизни в возрасте 79 лет.
Обновлено вчера в 06:00
Общество

Первый за 15 лет визит к обломкам «Титаника» поразил дайверов

В ночь на 15 апреля 1912 года произошла одна из самых страшных катастроф 20 века.
Обновлено вчера в 23:48
Происшествия

Один человек погиб при пожаре на теплоходе в Петербурге

Обновлено в 00:36
Происшествия

Заблокированный в шахте рабочий в Свердловской области погиб

Заблокированный из-за происшествия рабочий погиб, сообщается на сайте МЧС.
Обновлено вчера в 12:37
Армия и оружие

Украинские военные спровоцировали в Донбассе вспышку чумы

Медики диагностировали чуму у 12 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе.
Обновлено вчера в 16:48
Происшествия

Генпрокуратура требует взыскать 6 миллиардов с семьи полковника ФСБ

Обновлено вчера в 10:30
Происшествия

«Арсенал ниндзя» нашли на борту газовоза из Южной Кореи на Сахалине

Как сообщает Sakhalin.info со ссылкой на пресс-службу ведомства, арсенал обнаружили при таможенно-пограничном контроле на борту иностранного судна-газовоза (порт приписки Панама).
Обновлено в 00:10
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