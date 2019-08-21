Политика

Джонсон и Меркель выступили против возвращения РФ в G8Русская Планета вчера в 16:05

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступили против возвращения в России в G8. Ранее такую инициативу предложил президент США Дональд Трамп.
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Главные новости к утру 22 августа

Коммерсантъ00:00

Меркель и Джонсон выступили против возвращения России в G7

РИА Новостивчера в 14:02

Джонсон считает, что доводы в пользу присоединения РФ к G7 только предстоит найти

ТАССвчера в 13:13

Джонсон счел преждевременным возвращение России в G7

РБКвчера в 13:38

Борис Джонсон выступил против возвращения России в G8

Московский Комсомолецвчера в 13:57

Борис Джонсон счел, что РФ пока не может вернуться в G8

Интерфаксвчера в 13:12

Меркель и Джонсон оценили возможность возвращения России в G8

RT на русскомвчера в 13:11
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 02:27, Ашберн
Шоу-бизнес

Бузову обокрала обезьяна на Бали

Обновлено вчера в 15:52
Технологии

Тихвинские вагоны для Германии отправились на ходовые испытания

Тихвинский вагоностроительный завод вывел на испытания вагоны-платформы для перевозки крупнотоннажных контейнеров, изготовленные для немецкой компании Deutsche Bahn.
Обновлено в 01:41
Армия и оружие

Глава Пентагона предложил включить в СНВ-3 все новое оружие России

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что в случае продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) он должен включать все новое оружие России.
Обновлено в 01:54
Происшествия

В Нижегородской области нашли пропавшую пятилетнюю девочку

Обновлено вчера в 17:05
Космос

Ракета «Союз» с роботом Федором стартовала с Байконура

Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур.
Обновлено вчера в 23:39
Происшествия

В Подмосковье в ДТП с автобусом пострадали восемь человек

Пассажирский автобус перевернулся в Московской области, пострадали восемь человек, сообщили "Интерфаксу" в ГИБДД РФ.
Обновлено в 01:09
Здоровье

ВОЗ признала микропластик в воде безопасным для человека

Ученые отмечают, что сравнительно крупные частицы пластика диаметром от 0,15 мм (толщина человеческого волоса) безопасны, так как проходят через желудочно-кишечный тракт и выводятся естественным путем.
Обновлено в 02:16
Кино

Умерла звезда «Моей прекрасной няни» Александра Назарова

Известная актриса театра и кино, звезда сериала «Моя прекрасная няня» Александра Назарова ушла из жизни.
Обновлено 20 августа в 15:00
Политика

В Госдуме ответили на идею Зеленского обменять Крым на место в G8

Депутат Госдумы от Крыма Константин Бахарев назвал условия, выдвинутые президентом Украины Владимиром Зеленским по возвращению России в G8, абсурдными и оскорбительными.
Обновлено в 01:46
Политика

Новая Зеландия свяжется с властями Украины из-за продаж «манифеста» стрелка из Крайстчерча

Правительство Новой Зеландии намерено связаться с властями Украины из-за случая продажи на ее территории "манифеста" Брентона Тарранта, обвиняемого в нападении на мечети в Крайстчерче 15 марта текущего года.
Обновлено в 00:21
Экономика

Собянин принял решение о повышении городских доплат к пенсиям

С 1 января 2018 года в Москве минимальный размер пенсии увеличился сразу на 3 тыс. рублей - до 17,5 тыс. В декабре 2018 года Собянин подписал постановление, согласно которому увеличенный минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров сохранится и на 2019 год.
Обновлено вчера в 09:38
Политика

В США губернатор штата Вашингтон вышел из предвыборной гонки

Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли отказался от участия в предвыборной гонке претендентов на выдвижение кандидатом от Демократической партии на выборах президента США 2020 года.
Обновлено вчера в 22:41
Музыка

Крутой прокомментировал слова Вайкуле о конфликте между ними

Продюсер и композитор Игорь Крутой прокомментировал в интервью "АиФ" слова латвийской певицы Лаймы Вайкуле о конфликте, который произошел между ними из-за фестиваля "Новая волна".
Обновлено вчера в 19:30
Футбол

Навас подал запрос на трансфер из «Реала»

Голкипер «Реала» Кейлор Навас хочет покинуть клуб и подал запрос на трансфер. Вратарь хочет иметь постоянную игровую практику.
Обновлено вчера в 18:28
Политика

Путин сравнил протестные акции в Москве с митингами в других странах

Обновлено вчера в 12:16
Политика

Строительство «Северного потока-2» на финском участке завершено

Обновлено вчера в 12:05
Политика

Украинский журналист призвал готовиться к объявлению войны России

Украине следует предпринимать меры к тому, чтобы безболезненно и полностью разорвать все отношения с Россией и быть готовыми к "объявлению войны".
Обновлено вчера в 21:29
Политика

Трамп поддержал возврат России в G8

Обновлено 20 августа в 16:00
Авто

Volkswagen отзывает в России почти 2,5 тыс. автомобилей

Volkswagen Group Rus отзывает в России 2 тыс. 490 автомобилей марки Volkswagen Muitivan из-за негерметичной сборки кузова.
Обновлено вчера в 10:41
Происшествия

Мужчину облили бензином и подожгли в Москве

Неизвестный облил горючей смесью и поджег мужчину на юге Москвы, после чего скрылся. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ в среду, 21 августа.
Обновлено вчера в 23:22
Происшествия

При пожаре на теплоходе в Петербурге погиб человек

При пожаре на теплоходе «Петр Чайковский» на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге погиб человек, сообщает ТАСС со ссылкой на городской главк МЧС.
Обновлено в 00:43
Футбол

Фонте вернулся в «Брагу» перед матчем со «Спартаком»

Обновлено вчера в 23:23
Шоу-бизнес

Волочкова пришла на презентацию книги в платье и фате

Немало разговоров вызвал и наряд Волочковой. На Анастасии было белое прозрачное платье и фата, пишет кр.ru.
Обновлено вчера в 20:40
Происшествия

При крушении вертолета в Греции погиб основатель Музея русской иконы

Обновлено вчера в 05:05
Футбол

Олимпиакос — Краснодар 4:0

Российский футбольный клуб «Краснодар» потерпел поражение от греческого «Олимпиакоса» в первом матче плей-офф квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 16:53
Кино

Вышел трейлер драмы о сексуальных домогательствах в Fox News

Вплоть до июля 2016 года Эйлс занимал пост главы Fox News и Fox Television Stations, но впоследствии был вынужден покинуть пост в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах.
Обновлено вчера в 11:54
Политика

Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии

Обновлено 20 августа в 20:16
Кино

Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»

Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено 20 августа в 20:00
Наука

Карта мозга показала различие между чтением и прослушиванием книг

Используя функциональную МРТ, исследователи визуализировали мозги людей во время прослушивания и чтения одних и тех же текстов и сравнили их.
Обновлено 20 августа в 01:55
Происшествия

У полковника ФСБ Черкалина потребовали изъять имущество на 6,3 млрд

Обновлено в 19:57 Генпрокуратура направила в Головинский суд столицы иск об обращении в доход государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина, у которого при обысках нашли рекордную сумму в 12 млрд рублей.
Обновлено вчера в 08:24
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