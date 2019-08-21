Политика
Джонсон и Меркель выступили против возвращения РФ в G8Русская Планета вчера в 16:05
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступили против возвращения в России в G8. Ранее такую инициативу предложил президент США Дональд Трамп.
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Шоу-бизнес
Бузову обокрала обезьяна на Бали
Обновлено вчера в 15:52
Технологии
Тихвинские вагоны для Германии отправились на ходовые испытания
Тихвинский вагоностроительный завод вывел на испытания вагоны-платформы для перевозки крупнотоннажных контейнеров, изготовленные для немецкой компании Deutsche Bahn.
Обновлено в 01:41
Армия и оружие
Глава Пентагона предложил включить в СНВ-3 все новое оружие России
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что в случае продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) он должен включать все новое оружие России.
Обновлено в 01:54
Происшествия
В Нижегородской области нашли пропавшую пятилетнюю девочку
Обновлено вчера в 17:05
Космос
Ракета «Союз» с роботом Федором стартовала с Байконура
Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур.
Обновлено вчера в 23:39
Происшествия
В Подмосковье в ДТП с автобусом пострадали восемь человек
Пассажирский автобус перевернулся в Московской области, пострадали восемь человек, сообщили "Интерфаксу" в ГИБДД РФ.
Обновлено в 01:09
Здоровье
ВОЗ признала микропластик в воде безопасным для человека
Ученые отмечают, что сравнительно крупные частицы пластика диаметром от 0,15 мм (толщина человеческого волоса) безопасны, так как проходят через желудочно-кишечный тракт и выводятся естественным путем.
Обновлено в 02:16
Кино
Умерла звезда «Моей прекрасной няни» Александра Назарова
Известная актриса театра и кино, звезда сериала «Моя прекрасная няня» Александра Назарова ушла из жизни.
Обновлено 20 августа в 15:00
Политика
В Госдуме ответили на идею Зеленского обменять Крым на место в G8
Депутат Госдумы от Крыма Константин Бахарев назвал условия, выдвинутые президентом Украины Владимиром Зеленским по возвращению России в G8, абсурдными и оскорбительными.
Обновлено в 01:46
Политика
Новая Зеландия свяжется с властями Украины из-за продаж «манифеста» стрелка из Крайстчерча
Правительство Новой Зеландии намерено связаться с властями Украины из-за случая продажи на ее территории "манифеста" Брентона Тарранта, обвиняемого в нападении на мечети в Крайстчерче 15 марта текущего года.
Обновлено в 00:21
Экономика
Собянин принял решение о повышении городских доплат к пенсиям
С 1 января 2018 года в Москве минимальный размер пенсии увеличился сразу на 3 тыс. рублей - до 17,5 тыс. В декабре 2018 года Собянин подписал постановление, согласно которому увеличенный минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров сохранится и на 2019 год.
Обновлено вчера в 09:38
Политика
В США губернатор штата Вашингтон вышел из предвыборной гонки
Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли отказался от участия в предвыборной гонке претендентов на выдвижение кандидатом от Демократической партии на выборах президента США 2020 года.
Обновлено вчера в 22:41
Музыка
Крутой прокомментировал слова Вайкуле о конфликте между ними
Продюсер и композитор Игорь Крутой прокомментировал в интервью "АиФ" слова латвийской певицы Лаймы Вайкуле о конфликте, который произошел между ними из-за фестиваля "Новая волна".
Обновлено вчера в 19:30
Футбол
Навас подал запрос на трансфер из «Реала»
Голкипер «Реала» Кейлор Навас хочет покинуть клуб и подал запрос на трансфер. Вратарь хочет иметь постоянную игровую практику.
Обновлено вчера в 18:28
Политика
Путин сравнил протестные акции в Москве с митингами в других странах
Обновлено вчера в 12:16
Политика
Строительство «Северного потока-2» на финском участке завершено
Обновлено вчера в 12:05
Политика
Украинский журналист призвал готовиться к объявлению войны России
Украине следует предпринимать меры к тому, чтобы безболезненно и полностью разорвать все отношения с Россией и быть готовыми к "объявлению войны".
Обновлено вчера в 21:29
Политика
Трамп поддержал возврат России в G8
Обновлено 20 августа в 16:00
Авто
Volkswagen отзывает в России почти 2,5 тыс. автомобилей
Volkswagen Group Rus отзывает в России 2 тыс. 490 автомобилей марки Volkswagen Muitivan из-за негерметичной сборки кузова.
Обновлено вчера в 10:41
Происшествия
Мужчину облили бензином и подожгли в Москве
Неизвестный облил горючей смесью и поджег мужчину на юге Москвы, после чего скрылся. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ в среду, 21 августа.
Обновлено вчера в 23:22
Происшествия
При пожаре на теплоходе в Петербурге погиб человек
При пожаре на теплоходе «Петр Чайковский» на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге погиб человек, сообщает ТАСС со ссылкой на городской главк МЧС.
Обновлено в 00:43
Футбол
Фонте вернулся в «Брагу» перед матчем со «Спартаком»
Обновлено вчера в 23:23
Шоу-бизнес
Волочкова пришла на презентацию книги в платье и фате
Немало разговоров вызвал и наряд Волочковой. На Анастасии было белое прозрачное платье и фата, пишет кр.ru.
Обновлено вчера в 20:40
Происшествия
При крушении вертолета в Греции погиб основатель Музея русской иконы
Обновлено вчера в 05:05
Футбол
Олимпиакос — Краснодар 4:0
Российский футбольный клуб «Краснодар» потерпел поражение от греческого «Олимпиакоса» в первом матче плей-офф квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 16:53
Кино
Вышел трейлер драмы о сексуальных домогательствах в Fox News
Вплоть до июля 2016 года Эйлс занимал пост главы Fox News и Fox Television Stations, но впоследствии был вынужден покинуть пост в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах.
Обновлено вчера в 11:54
Политика
Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии
Обновлено 20 августа в 20:16
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено 20 августа в 20:00
Наука
Карта мозга показала различие между чтением и прослушиванием книг
Используя функциональную МРТ, исследователи визуализировали мозги людей во время прослушивания и чтения одних и тех же текстов и сравнили их.
Обновлено 20 августа в 01:55
Происшествия
У полковника ФСБ Черкалина потребовали изъять имущество на 6,3 млрд
Обновлено в 19:57 Генпрокуратура направила в Головинский суд столицы иск об обращении в доход государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина, у которого при обысках нашли рекордную сумму в 12 млрд рублей.
Обновлено вчера в 08:24