Великобритания не станет выплачивать отступные в размере ($ 48 млрд) в случае выхода из ЕС без соглашения об условиях Brexit. Об этом сегодня, 25 августа, заявил премьер-министр Борис Джонсон в эфире телеканала ITV.

Джонсон: Платить отступные £39 млрд без соглашения о Brexit не будем

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