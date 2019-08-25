Политика
Джонсон: Платить отступные £39 млрд без соглашения о Brexit не будемЕвразия Daily вчера в 07:32
Великобритания не станет выплачивать отступные в размере ($ 48 млрд) в случае выхода из ЕС без соглашения об условиях Brexit. Об этом сегодня, 25 августа, заявил премьер-министр Борис Джонсон в эфире телеканала ITV.
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Джонсон подтвердил сокращение отступных по «Брекситу» при отсутствии соглашения с ЕС
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