Политика
Джонсон: Британия не заплатит ЕС отступных за Brexit без сделкиПарламентская газета 09:30
Если Великобритания покинет ЕС без соглашения, Брюссель не получит 39 миллиардов фунтов отступных, заявил британский премьер Борис Джонсон. Об этом сообщает РИА «Новости».
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Политика
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Экономика
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«Группа ГАЗ», крупнейший российский производитель коммерческих автомобилей, вынуждена сокращать производство из-за американских санкций.
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Президент Украины Владимир Зеленский во время празднования Дня независимости страны заявил, что казаки взяли французскую крепость Дюнкерк в XVII веке.
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Футбол
«Ливерпуль» может продать Салаха
Напомним, что в минувшем сезоне Мохамед Салах принял участие в 52 матчах за «Ливерпуль», записал на свой счёт 27 голов и отдал 13 результативных передач, а также стал победителем Лиги чемпионов сезона-2018/19.
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Футбол
Гол Бекао принес «Удинезе» победу над «Миланом»
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Политика
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва надеется на здравый смысл у всех участников G7 в вопросе отношений с российской стороной.
Обновлено в 13:31
Культура
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В Донецке установили памятник Пушкину, напечатанный на 3D-принтере
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Обновлено в 11:09
Общество
Аксёнов рассказал о важности «Тавриды — АРТ» для Крыма
Глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал о значении фестиваля «Таврида — АРТ» для полуострова.
Обновлено в 09:46
Происшествия
На Ставрополье возбудили дело после смерти роженицы
СК РФ по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело после смерти 24-летней роженицы в Андроповском районе края.
Обновлено в 12:48
Происшествия
В Геленджике полиция проверит данные об избиении мужчины казаками
В городе-курорте Геленджик правоохранители начали проверку заявления местного жителя о побоях якобы нанесенных ему группой казаков, сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Обновлено в 13:12
Культура
Актера Олега Меньшикова экстренно доставили в реанимацию
Обновлено в 02:39
Единоборства
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Обновлено вчера в 16:10
Политика
Трамп не хотел приезжать на саммит G7
По информации американского телеканала CNN, президент США Дональд Трамп не хотел ехать на саммит «Большой семерки» во французском Биаррице.
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Неизвестные забросали камнями поезд, следовавший из Санкт-Петербурга в Махачкалу, когда он проходил по территории Чечни.
Обновлено в 13:31
Происшествия
Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП
Режиссер Игорь Хомский погиб в результате страшного ДТП на 43-м году жизни.
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Энергетика
Землетрясение произошло на месте добычи сланцевого газа в английском графстве Ланкашир
Небольшое землетрясение произошло на месте добычи сланцевого газа в английском графстве Ланкашир, сообщила компания-разработчик месторождения Cuadrilla.
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Армия и оружие
На Донбассе уничтожен морпех ВСУ
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Гаджеты
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Правила пользования смартфоном, позволяющие минимизировать вред от него, названы научным сотрудником из Perdana University (Малайзия) Эрной Фаризой Мохд Пут, 25 августа передает МИР24.
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Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили над Дамаском израильскую атаку
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Обновлено в 04:00