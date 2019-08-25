Политика

Джонсон: Британия не заплатит ЕС отступных за Brexit без сделкиПарламентская газета 09:30

Если Великобритания покинет ЕС без соглашения, Брюссель не получит 39 миллиардов фунтов отступных, заявил британский премьер Борис Джонсон. Об этом сообщает РИА «Новости».
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