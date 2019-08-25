Политика
Джонсон: Британия не заплатит ЕС отступных за Brexit без сделкиПарламентская газета 09:30
Если Великобритания покинет ЕС без соглашения, Брюссель не получит 39 миллиардов фунтов отступных, заявил британский премьер Борис Джонсон. Об этом сообщает РИА «Новости».
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Единоборства
Сергей Харитонов нокаутировал Мэтта Митриона
Обновлено в 00:26
Энергетика
Землетрясение произошло на месте добычи сланцевого газа в английском графстве Ланкашир
Небольшое землетрясение произошло на месте добычи сланцевого газа в английском графстве Ланкашир, сообщила компания-разработчик месторождения Cuadrilla.
Обновлено в 06:36
Культура
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Обновлено вчера в 15:57
Политика
Кравчук объяснил бессмысленность гимна Украины
Первый украинский лидер Леонид Кравчук объяснил, почему гимн его страны в старой редакции был бессмысленным. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 00:24
Гаджеты
Смартфоны Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro получат «экран-водопад»
Есть вероятность, что именно эти флагманские модели могут оказаться первыми в мире с новым типом экрана — waterfall screen.
Обновлено в 12:34
Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.
Обновлено вчера в 20:21
Политика
В Кремле оценили возможность приглашения Путина на G7 в США
Обновлено в 03:09
Происшествия
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Режиссер и актер Игорь Хомский погиб в воскресенье в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка ГИБДД.
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Единоборства
Сергей Ковалев нокаутировал Энтони Ярда
Чемпион WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев сегодня в Челябинске успешно защитил свой титул, одержав досрочную победу над Энтони Ярдом.
Обновлено вчера в 15:46
Религия
Патриарх Кирилл заявил о неправильном понимании пацифистами Библии
Пацифисты неправильно толкуют слова Господа об ударе в правую щеку в Евангелие.
Обновлено в 11:57
Происшествия
В Ростовской области заключенный сбежал из колонии
Обновлено в 11:57
Политика
Явка на выборах президента Абхазии составила 19,27%
Явка избирателей на выборах президента Абхазии по данным на 12:00 (совпадает с мск) составила 19,27%.
Обновлено в 06:07
Киберспорт
Стал известен итоговый призовой фонд The International 2019
Итоговый призовой фонд The International 2019 по Dota 2 составил $34 307 094.
Обновлено в 12:15
Футбол
Набабкин пропустит несколько недель
У Набабкина мышечное повреждение, боюсь, это несколько недель. Дзагоев, надеюсь, вернется к осенней части.
Обновлено в 12:02
Политика
Елизавета II пожаловалась на испорченный Трампом газон
Королева Великобритании Елизавета II пожаловалась премьер-министру Австралии Скотту Моррисону на испорченный газон.
Обновлено в 02:57
Музыка
Праздничный концерт начался в Медвежьегорске в честь Дня республики
Обновлено вчера в 08:23
Энергетика
Bloomberg: в Китай везут 12 млн баррелей нефти из США
Обновлено 23 августа в 18:10
Хоккей
Омский «Авангард» обыграл «Торпедо»
Как сообщила пресс-служба ХК "Авангард", игра далась нашим спортсменам нелегко из-за раннего начала матча - он стартовал в 11 часов.
Обновлено в 07:17
Космос
Мимо Земли пролетит астероид 2000 QW7
Последний раз огромный астероид приближался к нашей планете 1 сентября 2000 года, а после предстоящего сближения он пролетит неподалеку не ранее 2038 года.
Обновлено в 03:12
Происшествия
Казаки избили россиянина в Геленджике
Обновлено в 10:52
Политика
Зеленский рассказал о взятии Дюнкерка украинскими казаками
Обновлено в 09:12
Политика
На саммит G7 прибыл глава МИД Ирана
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прибыл на саммит G7, проходящий 24-25 августа во французском Биаррице, по приглашению президента Франции Эмманюэля Макрона.
Обновлено в 11:14
Политика
В Сети удивились исполнению гимна Украины в самолете
Обновлено в 08:45
Политика
В России предложили вернуть смертную казнь
Депутат Государственной Думы от ЛДПР Александр Шерин согласился с необходимостью снять мораторий на смертную казнь в качестве наказания.
Обновлено в 07:21
Экономика
Минтруд установил величину прожиточного минимума 11 185 рублей
Министерство труда России установило величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года в размере 11 185 рублей.
Обновлено 23 августа в 07:30
Экономика
Названы российские регионы с наибольшей просрочкой по ипотеке
В 25 регионах доля неплательщиков превышает среднероссийский уровень в 1,04 процента, среди них Республика Алтай (3,43 процента), Карачаево-Черкесия (2,58 процента), Северная Осетия (2,57 процента) и Бурятия (2,12 процента).
Обновлено в 06:09
Политика
В Госдуме одобрили лишение росгвардейцев анонимности
В комитете Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции одобрили идею принять закон, который обяжет сотрудников Росгвардии носить на форме номер, чтобы их личность можно было установить.
Обновлено в 10:20