Футбол
Джонатан Вудгейт возглавил «Мидлсбро»Вести.Ru 05:52
Бывший защитник сборной Англии Джонатан Вудгейт назначен новым тренером "Мидлсбро". Перед 39-летним тренером поставлена задача вывести "Боро" из Чемпионшипа в премьер-лигу.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 07:49, Ашберн
Экономика
Приватбанк обязали выплатить почти миллион долларов компании Коломойского
Верховный суд Украины оставил в силе решения судов предыдущих инстанций о взыскании с Приватбанка 944 тысяч долларов по делу об обеспечении долговых обязательств в пользу компании "Акватера", совладельцем которой является бизнесмен Игорь Коломойский, следует из решения, обнародованного в электронном реестре судебных актов.
Обновлено в 07:26
Политика
Экс-глава ЦИК ДНР задержан за госизмену
Генеральная прокуратура при поддержке Службы безопасности Украины задержала Романа Лягина, организовавшего в мае 2014 года референдум о самоопределении Донецка.
Обновлено в 06:46
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Напомним, ранее СМИ сообщали, что на причастность к убийству проверяется старший сын тренера, 18-летний Максим Соколов, голкипер команды «СКА-1946».
Обновлено в 04:08
Финансы
Центробанк России снизил ключевую ставку впервые с марта 2018 года
В пятницу, 14 июня, Центробанк снизил ключевую ставку до 7,5% годовых и изменил прогноз по итоговой инфляции 2019 года с 4,7—5,2% до 4,2—4,7%. Решение российского регулятора отчасти связано с замедлением темпов роста потребительских цен.
Обновлено в 07:23
Футбол
«Динамо» хочет подписать защитника «Рубина» Калинина
"Динамо" ведет переговоры по защитнику "Рубина" Игорю Калинину, сообщают СМИ.
Обновлено в 07:18
Происшествия
В Москве произошел пожар в Измайловском кремле
В Москве произошел пожар в музейном комплексе Измайловского кремля.
Обновлено вчера в 15:58
Происшествия
МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ 100 в Шереметьево
Обновлено в 07:34
Энергетика
«Нафтогаз» резко ответил Москве на предложение о мировом соглашении
Ранее Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав российскую компанию выплатить украинской $2,56 млрд.
Обновлено вчера в 16:17
Общество
Сын Алибасова планирует вывезти отца за границу
Обновлено в 00:24
Происшествия
«Воскресший» Цапок находился в розыске
Обновлено в 07:11
Космос
Спутники ГЛОНАСС переведут полностью на российские детали до 2023 года
Председатель научно-технического совета (НТС) «Роскосмоса» Юрий Коптев рассказал, что спутники ГЛОНАСС переведут полностью на российские комплектующие до 2023 года.
Обновлено в 06:43
Общество
Российские пользователи «ВКонтакте» сообщили о сбое в работе соцсети
Российские пользователи "ВКонтакте" сообщают о проблемах в работе социальной сети.
Обновлено в 05:12
Экономика
Рабочая неделя в России может стать четырехдневной
Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил перехода мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе.
Обновлено в 04:55
Транспорт
В ЦОДД составили рейтинг самых загруженных по пятницам дорог Москвы
Ленинский проспект, Ленинградское и Варшавское шоссе оказались самыми загруженными столичными магистралями по пятницам во второй половине дня.
Обновлено в 07:02
Авто
Компания Suzuki тестирует компактвэн Ertiga Cross
На днях в Сети были выложены шпионские снимки из Индии, на которых можно увидеть компактвэн Suzuki Ertiga Cross.
Обновлено в 00:05
Политика
Жителям ЛНР и ДНР начали выдавать российские паспорта на границе
Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР) начали получать российские паспорта в двух временных пунктах пропуска на границе России и Украины в Ростовской области, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники, близкие к МВД.
Обновлено в 05:10
Футбол
Клубы РПЛ выступили против реформы еврокубков
Учитывая все вышеизложенное, клубы РПЛ единогласно выступают против обсуждаемого проекта реформирования клубных соревнований УЕФА с 2024 года.
Обновлено в 02:17
Политика
Саакашвили встал на воинский учет на Украине
Обновлено в 04:28
Армия и оружие
Пентагон показал «доказательства» атаки Ирана на танкеры
Обновлено вчера в 23:16
Общество
В Минздраве ответили на слова Малышевой о детях-кретинах
Главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн прокомментировал слова Елены Малышевой, которая в своей программе "Жить здорово" назвала умственно отсталых детей кретинами.
Обновлено в 07:30
Транспорт
Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час
Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В торговом центре в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия
На парковке торгового центра «МЕГА Дыбенко» в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия, сообщили РБК в пресс-службе группы компаний Ingka Centres (владелец ТЦ под брендом МЕГА).
Обновлено в 04:21
Политика
Медведев закрепил за вице-премьерами и министрами кураторство регионов
Премьер-министр Дмитрий Медведев закрепил за вице-премьерами и министрами кураторство самых отстающих по темпам развития регионов, сообщил пресс-секретарь председателя правительства Олег Осипов.
Обновлено в 07:09
Экономика
Пессимизм жителей РФ по поводу экономики страны идёт на спад
Стоит отметить, что, согласно опросу, количество людей, считающих, что экономическая ситуация в стране плохая, снизилось с 45% в феврале 2019 года до 40% в июне 2019 года.
Обновлено в 07:21
Экономика
Чиновников лишат незадекларированных доходов
По данным агентства, ведомство предлагает обращать в доход государства средства с банковских счетов чиновников, легальность получения которых они не смогут подтвердить.
Обновлено в 01:53
Общество
Умерла старейшая жительница Британии
В Великобритании на 113-м году жизни умерла старейшая жительница страны Грейс Джонс. Об этом сообщает издание Metro в пятницу, 14 июня.
Обновлено в 05:56