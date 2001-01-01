Хоккей

Шон Кутюрье: «Сборная России просто великолепна на бумаге, но едва ли я удивлен, что Финляндия в финале»Матч ТВ 17:22

Россия
Финляндия
0 – 1
Матч завершён
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Полуфинал, сегодня
51'
Марко Анттила
Канада
Финляндия
Показать детали
Скрыть
Да, сборная России просто великолепна на бумаге, но финны доказали, что если показывать хорошую командную игру, противостоять им очень непросто. Все четыре команды, вышедшие в полуфинал, были хороши, но теперь ситуация такова, что Канада должна быть лучше, чем Финляндия.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Кутюрье: у России великолепная команда, но финны показывают хороший хоккей

Чемпионат17:20

Джонатан Марчессо: «Финны показали, что может сделать сборная, которая просто упорно работает здесь и сейчас»

Матч ТВ17:38

Джонатан Марчессо: «Финны показали, что может сделать сборная, которая просто упорно работает здесь и сейчас»

Sportbox.RU17:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 19:51, Ашберн
Политика

Почему Лера Кудрявцева подает в суд на австрийское издание

Обновлено в 07:58
Политика

В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков

В российском МИД прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву в отношении инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 07:23
Хоккей

Сборная России проиграла Финляндии в полуфинале ЧМ-2019 по хоккею

Полуфинальный матч ЧМ-2019 по хоккею между сборными России и Финляндии завершился победой финской команды со счетом 1:0. Встреча проходила в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы.
Обновлено в 11:26
Происшествия

В Дагестане в результате ДТП погибли три человека

Обновлено в 16:34
Кино

Гран-при Каннского кинофестиваля получил фильм «Атлантика»

Гран-при фестиваля присудили "Атлантике" Мати Диоп, это дебютный фильм режиссера. Приз вручил актер Сильвестр Сталлоне.
Обновлено в 14:12
Культура

Зеленский станцевал с участниками шоу «Лига смеха»

Украинский президент Владимир Зеленский появился на съемках телевизионного юмористического шоу «Лига смеха» в Киеве, рассказал продюсер программы Сергей Перман в Facebook.
Обновлено в 17:21
Происшествия

Горит центр Бордо, более 100 пожарных мобилизованы

Обновлено в 16:03
Происшествия

В Дагестане произошло повторное землетрясение

Сейсмологи зарегистрировали в субботу ночью в Дагестане повторное землетрясение магнитудой 2,3. Подземные толчки ощутили в городе Буйнакске, сообщил ТАСС представитель пресс-службы Главного управления МЧС по Республике Дагестан.
Обновлено вчера в 21:44
Наука

ИИ сам научился различать числа и количество предметов

ИИ показал, как глобальные изменения климата повлияют на частные дома через 50 лет «Это было очень интересно для нас, потому что именно такие реакции на количество предметов и числа мы видим в реальных нейронах мозга», — говорят ученые.
Обновлено в 14:45
Политика

Число кандидатов на пост британского премьера возросло до семи

Число британских политиков, открыто заявивших о выдвижении своих кандидатур на пост лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра страны, возросло до семи.
Обновлено в 19:16
Гаджеты

В страхе перед Navi компания NVIDIA пытается запатентовать число 3080

Согласно упорно циркулирующим в последнее время слухам, новые видеокарты AMD поколения Navi, анонс которых ожидается в понедельник на открытии выставки Computex 2019, получат названия Radeon RX 3080 и RX 3070.
Обновлено в 17:00
Политика

ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет

В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено вчера в 14:59
Футбол

«Наполи» проиграл «Болонье» в последнем матче сезона Серии А

«Болонья» набрала 44 очка и поднялась на 10-е место в Серии А. «Наполи» с 79 очками завершил сезон на 2-й позиции.
Обновлено в 16:31
Происшествия

Во время спуска с Эвереста погибли два альпиниста

Два альпиниста из Австрии и Индии скончались за последние сутки после восхождения на самую высокую гору в мире Эверест, сообщает газета Himalayan Times со ссылкой на организаторов экспедиций.
Обновлено вчера в 03:46
Космос

Воронежцы увидят в ночном небе полет 60 спутников системы Starlink

Воронежцы смогут наблюдать в ночном небе полет 60 спутников системы Starlink, запущенных компанией SpaceX на низкую околоземную орбиту.
Обновлено в 09:28
Политика

Атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге

Торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" прошла в субботу на Балтийском заводе в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 08:28
Космос

Пятна на солнце разглядели школьники в день последнего звонка в Новосибирске

Обновлено в 05:05
Технологии

Глубокая заморозка мозга: когда оживут крионированные люди

Клиентам компаний, предлагающих заморозку и хранение останков до лучших времен, остается надеяться на врачей будущего, которые смогут разморозить пациента, реанимировать его, вылечить неизлечимую в наши дни болезнь и заменить изношенные органы.
Обновлено в 17:02
Экономика

Три региона вернули в бюджет РФ субсидии на «мусорную» инфраструктуру

В трех регионах России полностью провалили пилотный проект по созданию инфраструктуры обращения с отходами — в Тульской области, Мордовии и Чукотском автономном округе.
Обновлено вчера в 14:48
Общество

Рекордные 2217 блинов испекли за сутки на сковороде во Франции

Обновлено в 14:39
Культура

Дочь Алсу не пришла на спецвыпуск проекта «Голос. Дети»

Напомним, телеканал анонсировал этот спецвыпуск после скандала с победой дочери певицы Алсу Микеллы и результатов расследования.
Обновлено вчера в 14:58
Происшествия

В Бразилии полицейские напали на бар, убив 11 человек

Четверо сотрудников правоохранительных органов Бразилии причастны к нападению на бар на прошлой неделе, в которых погибло 11 человек.
Обновлено в 17:14
Шоу-бизнес

Певица Ханна подтвердила слухи о беременности Анастасии Решетовой

Слухи о беременности 23-летней возлюбленной рэпера Тимати Анастасии Решетовой появлялись в Сети неоднократно, однако в конце прошлого года о том, что модель якобы находится в интересном положении, стали писать не только в соцсетях, но и в СМИ.
Обновлено в 13:13
Авто

Как избежать прокола колеса на трассе

Обновлено в 04:36
Происшествия

В ДТП с микроавтобусом под Саратовом пострадали 11 человек

В Саратовской области 11 человек получили травмы в результате ДТП с участием фуры и микроавтобуса, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
Обновлено в 10:04
Экономика

Китайцы стали меньше хотеть iPhone

Оказалось, что всего 17% человек собирается приобрести гаджет в ближайшие 12 месяцев по сравнению с 22% в опросе, проведенном в октябре 2018 года.
Обновлено в 11:41
Экономика

Российские экопродукты и новые реалии конкурентной борьбы

В результате роста числа брендов возрастает и конкуренция среди производителей экопродуктов.
Обновлено в 05:53
Армия и оружие

Иран пригрозил отправить американские корабли на дно

Иран может "отправить на дно морское" американские военные корабли в Персидском заливе при помощи "полностью секретного" оружия, заявил высокопоставленный советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мортеза Корбани.
Обновлено в 15:38
Происшествия

В Тулузе полицейский избил корреспондента RT France

Во французской Тулузе полицейский избил дубинкой корреспондента RT France во время демонстрации "желтых жилетов", сообщает RT.
Обновлено в 15:31
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие

Алексей Потапенко, более известный под псевдонимом Потап, и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие на частном самолете.
Обновлено в 13:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Шон Кутюрье
Канадский хоккеист
Профессиональный канадский хоккеист, центрфорвард. В настоящее время выступает за команду НХЛ «Филадельфия Флайерз».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Финал чемпионата мира по футболу 2018
Футбольный матч, проведённый с целью определить победителя чемпионата мира по футболу 2018. Данный финал стал 20-м по счёту финалом чемпионатов мира по футболу. Игра состоялась в Москве на стадионе «Лужники».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное