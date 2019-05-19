Кино
«Джон Уик 3» возглавил американский прокатГазета.Ru вчера в 16:21
"Убийцей" самого кассового фильма года оказался, что вполне логично, "Джон Уик 3". Безумный экшен с Киану Ривзом о лучшем киллере гильдии ассасинов, за которым ведется охота по всему миру, дебютировал в домашнем прокате на первом месте, собрав в свой премьерный уикенд $57 млн.
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Кассовые сборы в США за уик-энд 17-19 мая: «Джон Уик 3» уверенно лидирует
Страницы Воронежской культурывчера в 13:03
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал начало "второго этапа революции" в Армении.
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Сотрудники правоохранительных органов задержали в хабаровском аэропорту по запросу Китая двух иностранных граждан.
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Обновлено вчера в 22:19
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Армия и оружие
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