Кино

«Джон Уик 3» возглавил американский прокатГазета.Ru вчера в 16:21

"Убийцей" самого кассового фильма года оказался, что вполне логично, "Джон Уик 3". Безумный экшен с Киану Ривзом о лучшем киллере гильдии ассасинов, за которым ведется охота по всему миру, дебютировал в домашнем прокате на первом месте, собрав в свой премьерный уикенд $57 млн.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Боевик «Джон Уик-3» с Киану Ривзом возглавил американский прокат вместо последних «Мстителей»

Эхо Москвывчера в 19:30

Кассовые сборы в США за уик-энд 17-19 мая: «Джон Уик 3» уверенно лидирует

Страницы Воронежской культурывчера в 13:03

«Джон Уик 3» собрал за первый день проката больше, чем «Мстители: Финал»

REGNUMвчера в 16:48

«Джон Уик 3» возглавил американский прокат

Газета.Ruвчера в 16:21

Джонни Уик 3 «побил» «Мстителей» по сборам за уикенд

Телеканал 360°вчера в 13:38

«Джон Уик 3» собрал за первые выходные $57 млн и свергнул «Мстителей»

Известиявчера в 18:37

Бокс-офис: «Джон Уик» прервал победную серию «Мстителей»

Фильм.рувчера в 12:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 00:59, Ашберн
Политика

Российских моряков с задержанного в Египте судна вышлют из страны

Власти Египта в ближайшее время примут решение о высылке задержанных в декабре прошлого года членов команды танкера Sea Shark, в числе которых два российских моряка, сообщил РИА Новости в воскресенье ведущий это дело египетский адвокат Медхат аль-Корейши.
Обновлено вчера в 14:06
Происшествия

Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения

Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено вчера в 18:13
Политика

Экс-глава МИД Польши раскритиковал Германию за отношение к России

Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью газете Welt заявил, что в Германии не воспринимают Россию как угрозу, а многие немцы считают, что с ней можно создать союз против Соединенных Штатов.
Обновлено вчера в 23:11
Политика

На Украине заявили о планах отправить Порошенко в тюрьму

Экс-заместитель главы администрации бывшего украинского президента Виктора Януковича Андрей Портнов, вернувшийся 19 мая на Украину после эмиграции, рассказал о планах инициировать уголовное расследование в отношении Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 18:52
Общество

Врачи рассказали, как избавиться от целлюлита за две недели

Обновлено вчера в 23:32
Политика

Началась репетиция инаугурации Зеленского у Рады

У здания Рады началась репетиция инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает "Украинская правда".
Обновлено вчера в 09:31
Происшествия

Полиция доставила авиадебошира в отделение в Москве на кресле-каталке

Сотрудники полиции задержали авиадебошира, который грубо нарушал общественный порядок в самолете в столичном аэропорту Домодедово.
Обновлено в 00:29
Общество

Владельцу сети DNS грозит штраф за незаконный оборот древесины

Обновлено вчера в 23:42
Хоккей

Российские хоккеисты уверенно победили вице-чемпионов мира

Обновлено вчера в 18:23
Гаджеты

Смартфоны Huawei отключат от Android

Смартфоны Huawei останутся без Android и потеряют доступ к сервисам Google.
Обновлено вчера в 23:21
Политика

СБ ООН проведет экстренную встречу из-за закона Украины о языке

СБ ООН проведет экстренную встречу в связи с принятием на Украине закона о госязыке, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 23:42
Гаджеты

Флагман Redmi K20 за 390 долларов будет представлен 20 мая

Среди источников присутствуют и авторитетные, а все их данные сходятся на одном — флагман Redmi K20 за 390 долларов будет представлен 20 мая.
Обновлено вчера в 15:31
Музыка

Белорусское жюри отстранили от голосования на «Евровидении»

Организаторы конкурса дисквалифицировали белорусское жюри перед финалом. Это произошло из-за разглашения оценок коллегии во время интервью.
Обновлено 18 мая в 14:53
Армия и оружие

Сирийская армия сложила оружие в Идлибе

Представители российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии заявили, что сирийская армия в одностороннем порядке прекратила военные действия в провинции Идлиб.
Обновлено вчера в 06:27
Армия и оружие

Ядерные отходы США могут попасть в Тихий океан

Обновлено вчера в 20:25
Происшествия

Легковой автомобиль намотался на столб в Кемерове

Обновлено вчера в 22:06
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин готовит Виталину Цымбалюк-Романовскую к большой сцене

Шаляпин и Цымбалюк-Романовская не перестают удивлять публику.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

Двое ученых погибли на Шпицбергене

В районе Хорсенн на Шпицбергене обнаружены тела двоих исследователей из Польши. Об этом сообщается 19 мая на сайте губернатора архипелага.
Обновлено вчера в 17:28
Политика

Выдачу паспортов РФ в Приднестровье анонсировали в Госдуме

Депутат Госдумы Александр Ярошук анонсировал выдачу российских паспортов в Приднестровье. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:42
Политика

Пашинян объявил о «втором этапе революции» в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал начало "второго этапа революции" в Армении.
Обновлено вчера в 14:31
Происшествия

В Хабаровске задержали подозреваемых в хищении $1,9 млрд китайцев

Сотрудники правоохранительных органов задержали в хабаровском аэропорту по запросу Китая двух иностранных граждан.
Обновлено вчера в 10:20
Политика

«Забайкальский призыв»: Татьяна Цымпилова назначена министром культуры

Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, 20 мая руководитель региона Александр Осипов назначил Татьяну Цымпилову министром культуры Забайкальского края.
Обновлено в 00:18
Политика

Зеленский заявил, что Украина «освободит» и вернет Крым

Избранный президент Украины Владимир Зеленский верит, что Крым вернется в состав Украины, но "путь будет долгим".
Обновлено 18 мая в 05:15
Космос

Компания SpaceX строит еще один прототип корабля Starship во Флориде

«Компания SpaceX строит модели Starship параллельно в Бока-Чика, Техас, и на мысе Канаверал, во Флориде», - написал Маск в Твиттере в минувший вторник, 14 мая.
Обновлено вчера в 22:19
Происшествия

12 млрд рублей изъято при обысках по делу полковника ФСБ Черкалина

Силовики изъяли сумму, эквивалентную 12 млрд рублей, при обысках по делу полковника ФСБ Кирилла Черкалина, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщает "Росбалт".
Обновлено 17 мая в 06:01
Музыка

Итоги Евровидения могут отменить из-за скандала с победителем

Итоги международного песенного конкурса Евровидение могут аннулировать из-за скандала в Сети вокруг представителя Нидерландов Дункана Лоуренса.
Обновлено вчера в 19:33
Происшествия

На западе Канады эвакуируют население из-за лесных пожаров

Лесные пожары стали причиной эвакуации населения в западной канадской провинции Альберта, сообщает CTV.
Обновлено вчера в 23:19
Происшествия

Пожарные спасли 36 человек из горящего дома в Нижнем Тагиле

Обновлено вчера в 12:25
Происшествия

В Таджикистане осуждённые за участие в ИГ устроили бунт в колонии

Обновлено в 00:32
Армия и оружие

Израиль подставил гражданские самолёты под удары сирийских систем ПВО

Израильские истребители, выполняя полёты в непосредственной близости от границы Сирии, в очередной раз поставили под удар гражданские самолёты.
Обновлено вчера в 21:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Джон Уик 3
John Wick: Chapter 3 - Parabellum, 2019 (16+)
Суперкиллер Джон Уик после нарушения кодекса тайной гильдии ассасинов получает статус изгоя – экскомьюникадо. За его голову назначена цена в 14 миллионов долларов, и армия самых жестоких профессиональных убийц со всего мира открывает на него кровавую охоту.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Киану Ривз
Американский актер
Канадский актёр, кинопродюсер, кинорежиссёр и музыкант. Наиболее известен своими ролями в таких кинокартинах, как «Матрица», «Джон Уик», «Скорость», «На гребне волны», «Адвокат дьявола», «Короли улиц», «Невероятные приключения Билла и Теда», «Константин: Повелитель тьмы», «Джонни-мнемоник».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное