Кино
«Джон Уик 3» собрал за первые выходные $57 млн и свергнул «Мстителей»Известия вчера в 18:37
Фильм «Джон Уик 3» собрал в Северной Америке за первый уикенд около $57 млн и сместил «Мстителей». Информацию об этом распространило агентство Associated Press в воскресенье, 19 мая.
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Обзор кассовых сборов в США за уик-энд 17 - 19 мая, 2019: Джон Уик расправился с Мстителями
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