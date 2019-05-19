Кино

«Джон Уик 3» собрал за первые выходные $57 млн и свергнул «Мстителей»Газета.Ru 16:02

Вышедшая на большие экраны третья часть "Джона Уика" собрала за первых выходные около $57 млн и сместила "Мстителей" с пьедестала кассовых победителей.
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