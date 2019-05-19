«Джон Уик 3» собрал за первые выходные $57 млн и свергнул «Мстителей»Известия 18:37

Фильм «Джон Уик 3» собрал в Северной Америке за первый уикенд около $57 млн и сместил «Мстителей». Информацию об этом распространило агентство Associated Press в воскресенье, 19 мая.

«Джон Уик 3» собрал за первые выходные $57 млн и свергнул «Мстителей»

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