Футбол
Джон Терри может возглавить «Ньюкасл»ProstoProSport 04:58
Бывший капитан сборной Англии Джон Терри может стать главным тренером «Ньюкасла», информирует The Guardian. Этим летом клуб покинул Рафаэль Бенитес.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 06:25, Вашингтон
Наука
Норвежцы замеряют радиацию на месте гибели АПЛ «Комсомолец»
Обновлено в 05:32
Общество
Назван самый грязный город России
Второе и третье место рейтинга заняли Омск и Брянск, в десятку самых грязных городов России вошли также Саратов, Архангельск, Тольятти, Воронеж, Элиста, Нижний Новгород и Самара.
Обновлено в 05:29
Происшествия
Якутского журналиста обвинили в воздействии на подсознание читателей
В Якутске участковый уполномоченный майор Рушан Алимов обвинил журналиста Михаила Романова в использовании скрытых вставок в публикациях, которые воздействуют на подсознание людей и плохо на них влияют.
Обновлено в 05:17
Общество
Наводнение в Вашингтоне: метро и Белый дом оказались подтоплены
Сильные ливни в районе американской столицы привели к срыву железнодорожного сообщения на южном направлении, оказалось подтоплено метро, а также ряд районов Вашингтона и окрестностей.
Обновлено вчера в 12:56
Армия и оружие
Более тысячи человек погибли в боях вокруг ливийского Триполи
Более тысячи человек погибли, еще свыше 5,5 тысячи получили ранения в результате конфликта вокруг ливийского города Триполи, говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Обновлено в 05:50
Политика
66% россиян сочли обычной практикой подбрасывание полицией наркотиков
Подбрасывание полицейскими наркотиков и фальсификация дел против неугодных — обычная практика в сегодняшней России, считают 66% опрошенных.
Обновлено в 00:00
Экономика
Суд признал бенефициара «Домашних денег» банкротом
Арбитражный суд Москвы признал банкротом владельца микрофинансовой компании «Домашние деньги» Евгения Бернштама.
Обновлено в 06:15
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии
Обновлено 07 июля в 05:50
Футбол
Российская Премьер-лига не будет расширена ранее 2022 года
Президент российской футбольной Премьер-лиги Сергей Прядкин заявил, что увеличения числа команд-участниц РПЛ не стоит ждать ранее 2022 года.
Обновлено в 05:54
Общество
В Минсельхозе прокомментировали массовую гибель пчел в регионах
Массовая гибель пчел в ряде регионов России наносит значительный материальный ущерб отечественному пчеловодству, говорится в сообщении Минсельхоза РФ Летом 2019 года в различных регионах России зафиксирована массовая гибель пчел.
Обновлено в 03:33
Происшествия
Житель Курска отсудил у Минфина 2 млн рублей за пропавший клад
Суд выслушал все стороны и признал требования господина Снегирева законными. С Минфина предстоит взыскать 2 млн 152 тыс. 284 руб.
Обновлено вчера в 21:41
Политика
Путин подарил красноярскому школьнику щенка ретривера
12-летний красноярец Арсений Федоров получил в подарок от президента РФ Владимира Путина щенка золотистого ретривера.
Обновлено в 03:41
Футбол
Чилаверт поддержал Месси: коррупция губит футбол
Экс-голкипер футбольной сборной Парагвая Хосе-Луис Чилаверт поддержал капитана национальной команды Аргентины Лионеля Месси, обвинившего организаторов Кубка Америки-2019 и футбольных властей Южной Америки в предвзятости и коррупции.
Обновлено в 05:25
Авто
Hyundai готовит загадочную модель
Фото: Motor1 Судя по небольшому расстоянию от задней двери до фонаря, загадочная новинка может оказаться городским хэтчбеком Hyundai i10 третьего поколения (соплатформенник известного в России Kia Picanto).
Обновлено в 04:33
Политика
«Рустави 2» отказался увольнять оскорбившего Путина журналиста
Журналист «Рустави 2» Георгий Габуния, оскорбивший президента России Владимира Путина в прямом эфире, не будет уволен.
Обновлено в 04:04
Экономика
Forbes составил рейтинг самых богатых депутатов и чиновников в России
Депутат заксобрания Владимирской области Павел Антов, чей доход составил в 2018 году 9,97 млрд рублей, занял первое место в рейтинге 100 богатейших госслужащих и депутатов России, который во вторник опубликован на сайте российского издания Forbes.
Обновлено в 05:36
Происшествия
Муж сотрудницы банка из Башкирии проиграл украденные 20 млн рублей
Обновлено вчера в 20:41
Футбол
Кинси Волански снова пыталась выбежать на поле в финале Кубка Америки
В финале Кубка Америки Сборная Бразилии победила Перу (3:1).
Обновлено вчера в 18:00
Армия и оружие
Липецкая делегация посетила авиабазу Хмеймим в Сирии
Врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов посетил авиабазу Хмеймим в Сирийской Арабской Республике.
Обновлено в 06:13
Футбол
«Краснодар» представил форму на новый сезон
Футбольный клуб "Краснодар" представил новую форму на сезон-2019/20, первый комплект которой выполнен в "калейдоскопическом стиле".
Обновлено в 03:39
Политика
В Госдуме обсудят запрет на импорт грузинских вин и воды
Совет Госдумы намерен рассмотреть вопрос о прекращении импорта грузинского вина и воды.
Обновлено вчера в 07:54
Происшествия
Бизнесмена и экс-чекиста во Владивостоке осудили за раскрытие агента ФСБ
Как пишет "Коммерсант", 8 июля во Владивостоке суд вынес приговор двум бизнесменам-рыбопромышленникам по статье 283 УК - незаконное получение сведений, составляющих гостайну.
Обновлено в 01:26
Авто
Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus
В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 04:57
Теннис
Серену Уильямс оштрафовали за повреждение одного из кортов Уимблдона
Американская теннисистка Серена Уильямс оштрафована на $10 тыс. за то, что повредила ракеткой один из кортов Уимблдона.
Обновлено в 02:17
Политика
Путин назвал Порошенко инициатором инцидента в Керченском проливе
В новый документальный фильм американского режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину» вошло его очередное интервью с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:20
Происшествия
Станцию петербургского метро «Девяткино» затопило из-за дождя
Утром во вторник, 9 июля, станцию «Девяткино» петербургской подземки начало заливать водой.
Обновлено в 05:16
Политика
Аксёнов заявил об увольнении директора «Крымавтотранса»
Директор государственного унитарного предприятия "Крымавтотранс" Игорь Коробчук написал заявление об увольнении.
Обновлено в 03:40
Происшествия
Землетрясение в Калифорнии создало разлом, который виден из космоса
Землетрясение магнитудой 7,1, которое произошло в американском штате Калифорния в прошлую пятницу, создало на поверхности Земли разлом, который виден из космоса, сообщает портал SFGATE.
Обновлено в 04:29
Экономика
Назван главный способ кражи денег с банковских карт россиян
Чаще всего мошенники используют приемы социальной инженерии, а не пробелы в защите гаджетов, чтобы красть деньги с банковских карт россиян, пишут "Известия" со ссылкой на данные аналитиков.
Обновлено в 05:20
Общество
В Магадане начнут штрафовать за кормление голубей
Власти Магадана ввели штраф за кормление птиц в городе, заявил глава муниципального бюджетного учреждения «Комбинат зеленого хозяйства» Алексей Гаврилов.
Обновлено вчера в 22:20