Футбол

Джон Терри может возглавить «Ньюкасл»ProstoProSport 04:58

Бывший капитан сборной Англии Джон Терри может стать главным тренером «Ньюкасла», информирует The Guardian. Этим летом клуб покинул Рафаэль Бенитес.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Терри претендует на пост тренера «Ньюкасла»

Газета.Ru05:34

Терри может возглавить «Ньюкасл»

Евро-футбол.ру04:00

Терри может возглавить «Ньюкасл»

Sportbox.RU04:22

Терри может возглавить «Ньюкасл»

Матч ТВ04:22

Джон Терри может возглавить «Ньюкасл»

ProstoProSport04:58

Терри может возглавить «Ньюкасл»

Спорт-Экспресс03:47

Терри — один из двух фаворитов в борьбе за пост главного тренера «Ньюкасла», считают букмекеры

Sport24.ruвчера в 15:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 09:25, Вашингтон
Политика

Путин выступил против санкций в отношении Грузии

Владимир Путин высказался против введения санкций в отношении Грузии.
Обновлено в 08:35
Происшествия

В офисе «Красного и белого» проходят обыски

В челябинском офисе компании «Красное и белое» проходят обыски.
Обновлено в 08:14
Происшествия

В Петербурге поезда метро на красной ветке встали из-за неисправности

Обновлено в 08:54
Авто

Начались продажи Renault Dokker Stepway в России

Renault объявила о старте продаж вседорожной версии фургона Dokker – Stepway. Модель уже доступна у дилеров по цене от 1,05 млн руб.
Обновлено в 08:47
Футбол

Модель Волански пыталась выбежать на поле в финале Кубка Америки

Напомним, что за свои хулиганские действие в финале Лиги чемпионов Волански была оштрафована на € 15 тыс.
Обновлено вчера в 23:31
Политика

Габуния спит с главой «Рустави 2», а речь ему писал Саакашвили

Оскорбивший Путина грузинский телеведущий Георгий Габуния - гомосексуал и состоит в отношениях с гендиректором "Рустави 2" Никой Гварамией.
Обновлено в 07:27
Политика

Кудрин: российские бизнесмены считают свою деятельность опасной

Более половины предпринимателей в России считают бизнес опасной сферой. Об этом в Госдуме заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 09:04
Общество

Протоиерей Смирнов призвал россиян к научному подходу в выборе супруга

В эфире телеканала "Спас" он призвал к научному подходу в выборе спутника жизни.
Обновлено в 05:37
Происшествия

Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов

Обновлено вчера в 15:24
Происшествия

В СК объяснили сообщения об увольнении в пензенском управлении

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин уволил главу отдела кадров пензенского следственного управления Елену Лебедеву за то, что она улыбнулась во время заседания.
Обновлено в 07:05
Авто

За антирадары водителям в РФ светит тюрьма

Эксперты рассказали о новых опасностях, исходящих от популярных в России устройств – автомобильных антирадаров нового типа.
Обновлено в 03:45
Кино

Фильм о Джокере с Хоакином Фениксом не будет основан на комиксах

Обновлено в 06:28
Происшествия

Олимпийский чемпион по плаванию спас тонущего человека

Многократный чемпион мира, призер Олимпиады 2004 года Филиппо Маньини спас тонущего человека у берегов Сардинии, сообщает BBC.
Обновлено в 06:53
Армия и оружие

В ДНР связали усиление обстрелов с визитом в Донбасс посла Франции

Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики связывает усиление обстрелов украинскими силовиками территории ДНР с визитом на подконтрольную Киеву территорию Донбасса иностранной делегации во главе с послом Франции на Украине Изабель Дюмон.
Обновлено в 08:40
Политика

Путин раскрыл детали инцидента в Керченском проливе

Украинский экс-президент Петр Порошенко нарочно устроил провокацию в Керченском проливе, заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для фильма "В борьбе за Украину", передает НСН.
Обновлено в 07:30
Происшествия

ЕСПЧ присудил компенсацию жертве домашнего насилия в России

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч евро жертве домашнего насилия в России Валерии Володиной.
Обновлено в 06:53
Общество

В России за год отстранили от полетов более 400 пилотов

Подготовка летного состава гражданской авиации в России остается ключевым вопросом, за год от полетов были отстранены 425 пилотов, заявил во вторник официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.
Обновлено в 08:44
Экономика

Названы главные способы кражи денег с карт россиян

По данным Центробанка, главная причина кражи денег с банковских карт россиян стала их недостаточная защищенность.
Обновлено в 06:03
Технологии

Правообладатели предложили удалять пиратские сайты из поисковой выдачи

Один из авторов письма отметил, что обращение в суд сильно замедлит этот процесс: «Удаление ссылки по одной без привлечения суда далеко не всегда эффективно, потому что сайт быстро публикует ту же пиратскую ссылку на соседней странице и она снова становится доступна в выдаче».
Обновлено в 04:21
Гаджеты

В 2020 году Apple выпустит четыре новых iPhone

Обновлено в 04:21
ЖКХ

«Водоканал» ликвидирует последствия ливня на севере Петербурга

Ливень обрушился на север Петербурга сегодня днем, 9 июля. В пиковом значении осадки достигли около 15,12 мм.
Обновлено в 09:15
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии жестоко избитой девочки из Ингушетии

Обновлено 07 июля в 03:43
Общество

Правительство озаботилось принудительным изъятием жилья у россиян

Правительство направило в Госдуму поправки к проекту закона о механизмах планировки территорий, включающие в себя возможность изъятия у граждан недвижимости по инициативе муниципалитетов.
Обновлено вчера в 13:24
Экономика

Молодежь охотнее всего инвестирует в облигации, сообщили в Сбербанке

Молодых инвесторов в возрасте от 18 до 25 лет интересуют серьезные финансовые инструменты, более 80% из них инвестируют в облигации, говорится в исследовании Сбербанка.
Обновлено в 04:43
Спорт

МОК приветствовал участие ВАДА в операции Европола

Международный олимпийский комитет одобрительно отнёсся к участию Всемирного антидопингового агентства в операции «Вирибус», в ходе которой были успешно ликвидированы 17 организованных преступных групп, причастных к торговле контрафактными лекарствами и допингом по всей Европе.
Обновлено в 06:49
Происшествия

20-летняя российская гандболистка погибла в Польше

Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено вчера в 07:58
Здоровье

Пациентов обяжут давать согласие на дистанционную консультацию врача

Телемедицинские технологии и дистанционное наблюдение за состоянием здоровья больного Минздрав планирует включить в список видов медуслуг, для оказания которых требуется согласие человека.
Обновлено в 08:58
Транспорт

Участок Сокольнической линии метро закроют на неделю

В Москве на неделю закроют южный участок Сокольнической линии метро из-за строительства Большой кольцевой ветки.
Обновлено в 03:35
Происшествия

В Кольцово задержали депутата, которая ждала Путина с плакатом

Обновлено в 07:46
Общество

Июль в РФ будет холоднее июня, но август прогнозируют теплый

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что с вероятностью более 90 процентов нынешний июль окажется холоднее прошедшего июня, который был очень теплым.
Обновлено в 06:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Джон Терри
Британский футболист
Английский футболист, защитник. Бывший капитан сборной Англии, лондонского «Челси» и бирмингемского клуба «Астон Вилла». Пятикратный чемпион Англии. Терри был признан лучшим защитником Лиги чемпионов УЕФА в сезонах 2004/05 и 2007/08, Игроком 2005 года по версии футболистов Профессиональной футбольной ассоциации и был включён в сборную мира по версии ФИФА четыре сезона подряд: в 2005, 2006, 2007 и 2008. Он был единственным английским игроком, включённым в состав символической сборной чемпионата мира по футболу 2006 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Рафаэль Бенитес
Испанский футболист
Испанский футболист и футбольный тренер. Тренировал испанские команды «Вальядолид», «Осасуну», «Эстремадуру», «Тенерифе», «Валенсию», «Реал Мадрид», английские «Ливерпуль», «Челси» и «Ньюкасл Юнайтед», а также итальянские «Интернационале» и «Наполи».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное