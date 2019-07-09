Футбол
Джон Терри может возглавить «Ньюкасл»ProstoProSport 04:58
Бывший капитан сборной Англии Джон Терри может стать главным тренером «Ньюкасла», информирует The Guardian. Этим летом клуб покинул Рафаэль Бенитес.
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Политика
Габунию и гендиректора «Рустави 2» назвали «сексуальными партнерами»
Телеведущий Георгий Габуния, который позволил себе ругань в адрес российского руководства в прямом эфире «Рустави 2», – гей, его половой партнер – гендиректор канала Ника Гварамия, заявил главред грузинского информагентства «Грузинформ» Арно Хидирбегишвили со ссылкой на свой источник.
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Политика
Путин заявил о деградации природы и климата
В современном мире продолжается активная деградация природы и климата.
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Политика
Лавров прокомментировал идею Зеленского о встрече в Минске
Лавров напомнил, что для урегулирования в Донбассе уже созданы форматы — контактная группа с участием Киева, Донецка и Луганска при поддержке России и ОБСЕ и нормандский формат, который и стал коллективным автором Минских соглашений.
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Авто
Renault Triber поступит в продажу в августе 2019 года
Продажи нового 7-местного компактвэна Renault Triber стартуют в конце июля - начале августа текущего года.
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Космос
Астрономы открывают астероид с самым коротким годом
Обновлено в 08:06
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Опубликован рейтинг суперзлодеев из вселенной «Мстителей»
Обновлено в 05:53
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Станцию петербургского метро «Девяткино» затопило из-за дождя
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Обновлено в 05:16
Кино
Netflix выпустит мультсериал по игре Cuphead
Стриминговый сервис Netflix совместно с разработчиком видеоигр Studio MDHR работает над созданием мультсериала по мотивам компьютерной игры в жанре run and gun Cuphead, сообщает News.ru со ссылкой на заявление компании-разработчика.
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На Алтае осудили мать, избивавшую приемных детей
Приемная мать периодически избивала детей, нередко используя для этого кухонную табуретку. А сына заставляла спать на коврике на полу.
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Футбол
Георгий Джикия назначен капитаном «Спартака»
Обновлено в 05:57
Происшествия
Российская гандболистка погибла в Польше
Гандболистка молодежной сборной России Екатерина Королева утонула в польском селе Старе-Яблонки.
Обновлено вчера в 08:45
Политика
Украинцы пытаются попасть в Крым по недействительным паспортам
Российские пограничники отмечают увеличение количества украинцев, пытающихся въехать в Крым по недействительным паспортам.
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Заместитель министра природных ресурсов и экологии России Мурад Керимов занял 19 место в рейтинге топ-100 богатейших госслужащих и депутатов страны, составленного Forbes.
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Экономика
Аналитики назвали итогом пятилетнего эмбарго рост цен на продукты
Одним из итогов введенного Россией продовольственного эмбарго стал рост цен на продукты, пришли к выводу аналитики консалтинговой компании KPMG в исследовании, проведенном по просьбе РБК.
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Политика
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Путин на GMIS сравнил отказ от ядерной энергии с возвращением к шкурам и пещерам
Президент России Владимир Путин сравнил отказ от ядерной энергетики в пользу альтернативных источников энергии с желанием облачиться в шкуры и переселиться в пещеры .
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Володин объявил внеочередное заседание Совета Госдумы
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин объявил внеочередное заседание Совета нижней палаты парламента.
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