Футбол

Джон Терри может возглавить «Ньюкасл»ProstoProSport 04:58

Бывший капитан сборной Англии Джон Терри может стать главным тренером «Ньюкасла», информирует The Guardian. Этим летом клуб покинул Рафаэль Бенитес.
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Терри может возглавить «Ньюкасл»

Евро-футбол.ру04:00

Джон Терри может возглавить «Ньюкасл»

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Терри может возглавить «Ньюкасл»

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Терри может возглавить «Ньюкасл»

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Терри претендует на пост тренера «Ньюкасла»

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Терри может возглавить «Ньюкасл»

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Sport24.ruвчера в 15:35
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Джон Терри
Британский футболист
Английский футболист, защитник. Бывший капитан сборной Англии, лондонского «Челси» и бирмингемского клуба «Астон Вилла». Пятикратный чемпион Англии. Терри был признан лучшим защитником Лиги чемпионов УЕФА в сезонах 2004/05 и 2007/08, Игроком 2005 года по версии футболистов Профессиональной футбольной ассоциации и был включён в сборную мира по версии ФИФА четыре сезона подряд: в 2005, 2006, 2007 и 2008. Он был единственным английским игроком, включённым в состав символической сборной чемпионата мира по футболу 2006 года.
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Рафаэль Бенитес
Испанский футболист
Испанский футболист и футбольный тренер. Тренировал испанские команды «Вальядолид», «Осасуну», «Эстремадуру», «Тенерифе», «Валенсию», «Реал Мадрид», английские «Ливерпуль», «Челси» и «Ньюкасл Юнайтед», а также итальянские «Интернационале» и «Наполи».
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