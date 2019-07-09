Футбол
Джон Терри может возглавить «Ньюкасл»ProstoProSport 04:58
Бывший капитан сборной Англии Джон Терри может стать главным тренером «Ньюкасла», информирует The Guardian. Этим летом клуб покинул Рафаэль Бенитес.
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Автоматически обработано 7312 источников, обновлено в 12:26, Вашингтон
Политика
Студентке стало плохо на встрече с Путиным
Обновлено в 10:45
Политика
Госдума проголосовала единогласно за введение санкций против Грузии
Парламентарии видят в этом зеркальный ответ на так называемые "непрекращающиеся антироссийские провокации" В связи с "антироссийскими провокациями" в Грузии депутаты Государственной думы России приняли заявление о возможных дополнительных экономических мерах.
Обновлено в 08:03
Политика
Против телеканала NewsOne возбудили дело о «финансировании терроризма»
Против украинского телеканала NewsOne, который планировал провести телемост с Россией, завели уголовное дело о финансировании терроризма, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
Обновлено в 11:12
Технологии
Хакеры заразили сайт Московской кольцевой железной дороги
Эксперты «Лаборатории Касперского» выявили кибератаку на сайт Московской кольцевой железной дороги банковским вирусом-трояном с целью хищения денежных средств, передает ТАСС.
Обновлено в 11:19
Политика
Порошенко на своем митинге устроил интерактив
На предвыборном митинге сторонников экс-президента Украины Петра Порошенко в Прикарпатье было записано видео выступления политика, которое стало вирусным из-за необычной для него манеры агитации.
Обновлено в 10:39
Политика
«Рустави 2» отказался увольнять оскорбившего Путина журналиста
Журналист «Рустави 2» Георгий Габуния, оскорбивший президента России Владимира Путина в прямом эфире, не будет уволен.
Обновлено в 04:04
Происшествия
Олимпийский призер пловец Маньини спас тонущего человека
Бронзовый призер Олимпийских игр 2004 года итальянский пловец Филиппо Маньини спас тонущего человека на острове Сардиния.
Обновлено в 08:54
Шоу-бизнес
Николай Басков после смерти отца перестал появляться в соцсетях
После известия о смерти близкого человека Басков буквально пропал.
Обновлено в 04:51
Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области возросло до 24
В Иркутской области обнаружено тело еще одного погибшего во время паводка, таким образом, число жертв стихийного бедствия возросло до 24.
Обновлено в 11:29
Общество
Роструд уточнил, в каких случаях работнику могут отказать в отпуске
Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях его временной нетрудоспособности или исполнения во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от работы.
Обновлено в 02:30
Политика
Зеленский отменил парад в День независимости на Украине
Обновлено в 11:31
Экономика
«Ведомости» узнали о планах властей почти вдвое поднять акцизы на вино
В правительстве разработали законопроект, согласно которому с 2020 года в России должны повыситься ставки акцизов на вино.
Обновлено вчера в 17:34
Общество
Роскачество проверило бургеры в российских ресторанах на антибиотики
Роскачество протестировало бургеры, пользующиеся наибольшим спросом, в 11 популярных сетевых ресторанах на содержание антибиотиков в мясе котлет.
Обновлено в 01:20
Происшествия
В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»
Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз.
Обновлено в 10:26
Происшествия
ЕСПЧ присудил компенсацию жертве домашнего насилия в России
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч евро жертве домашнего насилия в России Валерии Володиной.
Обновлено в 06:53
Кино
Третий сезон «Очень странных дел» установил рекорд Netflix
Обновлено в 02:57
Теннис
Свитолина обыграла Мухову и вышла в полуфинал Уимблдона
Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в полуфинал Уимблдона.
Обновлено в 12:05
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Катя Колисниченко родила сына
Звезда "Дома-2" Катя Колисниченко родила сына Напомним, что имя отца своего ребенка Катя Колисниченко скрывает.
Обновлено в 05:57
Экономика
В Сбербанке ответили на публикацию о «разводе» с «Яндексом»
По словам топ-менеджера Сбербанка, не соответствует действительности информация о том, что: Сбербанк недоволен партнерством с "Яндексом" в ретейле; дела совместного проекта идут не так, как ожидал Сбербанк; у компаний есть разногласия по лидеру; маркетплейс "Беру" не выполняет ключевые показатели (KPI); Сбербанк настаивал на том, чтобы платежи на платформах СП шли через него.
Обновлено в 09:53
Авто
Hyundai анонсировала новую модель для Европы
В сентябре текущего года на мотор-шоу во Франкфурте компания Hyundai продемонстрирует новый ситикар, созданный специально для покупателей из Европы.
Обновлено в 07:28
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова показала редкое фото с мужем
Мария Кожевникова показала редкое фото с мужем Актриса выложила на официальной странице в "Инстаграме" семейное фото.
Обновлено в 03:58
Происшествия
Автомобиль Кокорина эвакуировали за неправильную стоянку
Автомобиль, принадлежащий бывшему нападающему сборной России Александру Кокорину, эвакуировали в Москве за неправильную стоянку.
Обновлено в 10:44
Экономика
Принятие закона о цифровых финансовых активах могут перенести на осень
Закон о цифровых финансовых активах может быть принят Госдумой в осеннюю сессию, а не до конца июля, как предполагалось ранее.
Обновлено в 09:39
Политика
МИД Эстонии осудил салют в честь 75-летия освобождения Таллина
Организация в России фейерверка в честь 75-летия освобождения Таллина является провокационным шагом.
Обновлено в 10:11
Футбол
Глушаков подал заявление на бывшую жену
Экс-капитан московского "Спартака", а ныне полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков написал заявление на бывшую жену Дарью Глушакову, сообщает Super.
Обновлено в 05:50
Общество
МЧС предупредило о дожде с грозой и порывистым ветром в Москве
«По прогнозам синоптиков (Росгидромет), в ближайший час с сохранением до 21 часа 9 июля по Москве ожидается гроза с дождём, усиление ветра при грозе с порывами до 15 м/с», — приводит РИА Новости сообщение спасателей.
Обновлено в 09:46
Политика
Путин заявил о неизбежности сближения России и Украины
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что сближение России и Украины неизбежно как строительство союзнических отношений между государствами.
Обновлено в 11:37
Общество
Госдума повышает штрафы за вождение без техосмотра
Госдума во втором чтении приняла пакет законопроектов, ужесточающих наказание за вождение без пройденного техосмотра, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.
Обновлено в 08:02
Наука
Быстрое укорочение теломер сократило продолжительность жизни
Именно длина теломер помогла испанским научным сотрудникам национального центра исследования рака предсказать продолжительность жизни у позвоночных.
Обновлено в 02:49