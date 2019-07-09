Футбол

Джон Терри может возглавить «Ньюкасл»ProstoProSport 04:58

Бывший капитан сборной Англии Джон Терри может стать главным тренером «Ньюкасла», информирует The Guardian. Этим летом клуб покинул Рафаэль Бенитес.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Терри может возглавить «Ньюкасл»

Матч ТВ04:22

Джон Терри может возглавить «Ньюкасл»

ProstoProSport04:58

Терри может возглавить «Ньюкасл»

Sportbox.RU04:22

Терри претендует на пост тренера «Ньюкасла»

Газета.Ru05:34

Терри может возглавить «Ньюкасл»

Евро-футбол.ру04:00

Терри может возглавить «Ньюкасл»

Спорт-Экспресс03:47

Терри — один из двух фаворитов в борьбе за пост главного тренера «Ньюкасла», считают букмекеры

Sport24.ruвчера в 15:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 07:56, Вашингтон
Общество

Глушаков подал заявление на бывшую жену

Обновлено в 05:50
Авто

Skoda начала производство нового кроссовера Skoda Kamiq

На главном заводе Skoda в чешском Млада-Болеславе стартовало серийное производство нового кроссовера Kamiq.
Обновлено в 03:26
Общество

Москалькова ответила на слова протоиерея о «слабости ума» женщин

Уполномоченный при президенте по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что высказывание протоиерея Димитрия Смирнова о «слабости ума» женщин вызывают недоумение и протест.
Обновлено в 05:42
Футбол

Джикия назначен капитаном «Спартака»

Обновлено в 05:51
Общество

В Минсельхозе прокомментировали массовую гибель пчел в регионах

Массовая гибель пчел в ряде регионов России наносит значительный материальный ущерб отечественному пчеловодству, говорится в сообщении Минсельхоза РФ Летом 2019 года в различных регионах России зафиксирована массовая гибель пчел.
Обновлено в 03:33
Политика

СМИ узнали о слежке за Ассанжем в посольстве Эквадора

В СМИ появилось видео, свидетельствующее о слежке за основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем во время его пребывания в посольстве Эквадора в Лондоне.
Обновлено в 05:26
Происшествия

Судьбу похищенных кассиршей более 20 млн рублей выяснили СМИ

Обновлено вчера в 16:25
Политика

Лидер партии Зеленского пообещал говорить только на русском языке

Председатель партии "Слуга народа" Разумков заявил, что будет разговаривать публично на русском языке пока продолжается "оккупация Донбасса и Крым"а, чтобы ни у кого не возникало желание защитить его от "притеснения".
Обновлено в 01:52
Политика

Протестующие в Тбилиси не поделили место у парламента

Кроме участников акций протеста, возле парламента присутствуют полицейские.
Обновлено в 03:39
Футбол

Кинси Волански снова пыталась выбежать на поле в финале Кубка Америки

В финале Кубка Америки Сборная Бразилии победила Перу (3:1).
Обновлено вчера в 18:00
Политика

Кремль прокомментировал возможность санкций против Грузии

Решение относительно санкции в отношении Грузии принимают правительство и президент, и пока оно не принято, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:40
Религия

Православные отмечают праздник Тихвинской иконы Божией Матери

Православные отмечают праздник Тихвинской иконы Божией Матери Сегодня проходит празднование в честь явления Тихвинской иконы Божией Матери.
Обновлено в 00:00
Авто

Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus

В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 04:57
Политика

Помощника полпреда президента обвиняют в передаче данных Польше

Как пишет Znak.com со ссылкой на два информированных источника, дело госизмене на помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе Александра Воробьева завели из-за передачи Польше информации с заседаний Совета безопасности.
Обновлено в 07:34
Происшествия

ЕСПЧ присудил первую компенсацию жертве домашнего насилия из России

Европейский суд по правам человека присудил 25 875 евро Валерии Володиной из Ульяновска, которая жаловалась, что в полиция и суды не смогли ее защитить от домашнего насилия.
Обновлено в 07:02
Общество

Более 400 пилотов отстранили в России от полетов

В Генеральной прокуратуре рассказали о регулярных проверках в системе подготовки пилотов гражданской авиации.
Обновлено в 06:10
Политика

Кремль сожалеет об отмене телемоста с Украиной

Идея украинского телеканала NewsOne провести телемост с каналом «Россия 1» была очень хорошей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:35
Экономика

Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России

Журнал Forbes составил рейтинг российских чиновников и депутатов с самыми высокими доходами.
Обновлено в 03:37
Транспорт

Метро в Мюнхене перестало работать из-за забастовки сотрудников

Движение наземного и подземного транспорта в Мюнхене ограничено, а где-то совсем прекращено из-за забастовки сотрудников Мюнхенского транспортного общества (MVG).
Обновлено в 06:43
Авто

Hyundai готовит загадочную модель

Фото: Motor1 Судя по небольшому расстоянию от задней двери до фонаря, загадочная новинка может оказаться городским хэтчбеком Hyundai i10 третьего поколения (соплатформенник известного в России Kia Picanto).
Обновлено в 04:33
Футбол

Президент РПЛ объяснил законность трансфера Сутормина в «Зенит»

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин объяснил юридические моменты перехода полузащитника Алексея Сутормина в «Зенит».
Обновлено в 07:03
Политика

Габуния спит с главой «Рустави 2», а речь ему писал Саакашвили

Оскорбивший Путина грузинский телеведущий Георгий Габуния - гомосексуал и состоит в отношениях с гендиректором "Рустави 2" Никой Гварамией.
Обновлено в 07:27
Происшествия

В офисе «Красного и белого» проводятся обыски

Правоохранительные органы и сотрудники Федеральной налоговой службы России (ФНС) проводят обыски в головном офисе сети «Красное и белое» в Челябинске, сообщил «Ведомостям» представитель ритейлера.
Обновлено в 07:06
Политика

Лавров прокомментировал ситуацию вокруг Ирана

Москва не заинтересована в том, чтобы ситуация вокруг Ирана накалялась, рассчитывает на сдержанность Тегерана, при этом подчеркивает, что Иран своими действиями не нарушает условия действующих соглашений, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 07:24
Политика

Песков рассказал, как правоохранителям обеспечить доверие россиян

Правоохранительные органы своей ежедневной работой по обеспечению безопасности граждан возвращают доверие россиян к себе, истории же, подобные делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, являются абсолютно недопустимыми, и работа по их предотвращению ведется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:43
Происшествия

Якутского журналиста обвинили в воздействии на подсознание читателей

В Якутске участковый уполномоченный майор Рушан Алимов обвинил журналиста Михаила Романова в использовании скрытых вставок в публикациях, которые воздействуют на подсознание людей и плохо на них влияют.
Обновлено в 05:17
Происшествия

20-летняя российская гандболистка погибла в Польше

Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено вчера в 07:58
Транспорт

В метро Москвы начали объявлять о будущих пересадках на МЦД

В пресс-службе департамента транспорта отметили, что о возможности сделать пересадку на платформу одного из диаметров к концу июля будут предупреждать на 27 станциях метро и МЦК.
Обновлено в 07:52
Политика

Президент Грузии обратилась к российским властям

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к властям России, сообщает "Sputnik.Грузия".
Обновлено в 07:43
Политика

Суд в Киеве признал незаконным повышение цен на газ для населения

Напомним, что 16 мая представитель МВФ указал Киеву, в каких случаях можно снижать цены на газ для населения.
Обновлено в 04:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Джон Терри
Британский футболист
Английский футболист, защитник. Бывший капитан сборной Англии, лондонского «Челси» и бирмингемского клуба «Астон Вилла». Пятикратный чемпион Англии. Терри был признан лучшим защитником Лиги чемпионов УЕФА в сезонах 2004/05 и 2007/08, Игроком 2005 года по версии футболистов Профессиональной футбольной ассоциации и был включён в сборную мира по версии ФИФА четыре сезона подряд: в 2005, 2006, 2007 и 2008. Он был единственным английским игроком, включённым в состав символической сборной чемпионата мира по футболу 2006 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Рафаэль Бенитес
Испанский футболист
Испанский футболист и футбольный тренер. Тренировал испанские команды «Вальядолид», «Осасуну», «Эстремадуру», «Тенерифе», «Валенсию», «Реал Мадрид», английские «Ливерпуль», «Челси» и «Ньюкасл Юнайтед», а также итальянские «Интернационале» и «Наполи».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное