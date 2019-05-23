Футбол
Джон Терри может возглавить «Мидлсбро»Sport24.ru 00:38
Бывший капитан «Челси», ныне работающий помощником главного тренера «Астон Виллы» Джон Терри может возглавить клуб Чемпионшипа, сообщает talkSPORT. Согласно данным источника, Терри может возглавить «Мидлсбро», который на данный момент находится без тренера.
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 03:09, Ашберн
Происшествия
Заклинивший аппарат лучевой терапии убил пациентку в Воронеже
Причиной гибели женщины в Воронежском областном онкодиспансере стал сбой подъемного механизма у аппарата лучевой терапии.
Обновлено в 02:47
Общество
В Страсбургский суд подана первая жалоба от участника протестов в Екатеринбурге
Обновлено вчера в 17:09
Баскетбол
Адетокунбо прислал подарок болельщику, который поддержал игрока после поражения от «Бостона»
Форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо отблагодарил юного болельщика за поддержку после поражения в первом матче серии с «Бостоном».
Обновлено в 02:31
Гаджеты
В США гражданин Китая признал вину в контрабанде поддельных iPhone
Проживавший в США гражданин Китая признал себя виновным в контрабанде поддельных iPhone из Гонконга в компанию Apple, говорится в заявлении офиса федерального прокурора штата Орегон.
Обновлено вчера в 23:24
Армия и оружие
Пентагон попросили отправить тысячи военных на Ближний Восток
Центральное командование Вооруженных сил США попросило Пентагон отправить пять тысяч американских солдат на Ближний Восток в связи с растущим напряжением в отношениях с Ираном, сообщает Reuters со ссылкой на два источника.
Обновлено вчера в 17:57
Политика
В НАТО призвали Россию покинуть Крым
НАТО по-прежнему не признает принадлежность Крыма к России и требует вывести российские войска с полуострова, заявил глава военного комитета альянса Стюарт Пич.
Обновлено в 02:26
Энергетика
Цены на нефть упали за день почти на 2%
Цены на нефть марки Brent за день упали на 1,98%. Стоимость июньских фьючерсов, по данным на 22:47 мск, составляет $70,72.
Обновлено вчера в 16:27
Происшествия
Российские медики оставили инвалида ночевать в куче подгузников
Медики оставили его лежать на подгузниках для взрослых.
Обновлено вчера в 13:00
Энергетика
Saudi Aramco отказалась от участия в СПГ-проекте Новатэка
НОВАТЭК не комментирует ход конкретных переговоров. В Saudi Aramco не ответили на запрос газеты.
Обновлено вчера в 20:44
Технологии
В работе YouTube произошел сбой
Пользователи YouTube по всему миру сообщают о проблемах в работе сервиса.
Обновлено в 01:40
Шоу-бизнес
Сын Жанны Фриске отдал «Русфонду» часть долга семьи артистки
Маленький сын Жанны Фриске, представителем которого является Дмитрий Шепелев, отдал «Русфонду» часть крупного долга семьи российской артистки.
Обновлено в 02:26
Шоу-бизнес
Рудковская призналась в романе с Биланом
На вопрос ведущего, знает ли её супруг о романе с Биланом, Рудковская ответила очень уклончиво.
Обновлено вчера в 11:16
Музыка
Организаторы «Евровидения-2019» пересчитали итоги голосования
"Европейский вещательный союз подтверждает, что в ходе стандартной практики пересмотра баллов было обнаружено, что в результате человеческой ошибки был использован неправильный средний результат", - передает сообщение организаторов музыкального конкурса РИА Новости.
Обновлено вчера в 15:02
Происшествия
Диего Марадона был задержан в аэропорту Буэнос-Айреса
Знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона был задержан в аэропорту Буэнос-Айреса.
Обновлено вчера в 12:06
Наука
Ученые: Мужские усы препятствуют появлению рака
Обновлено в 01:58
Политика
Зеленский прокомментировал отказ рады рассмотреть его законопроект
Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу отказа Верховной рады рассмотреть предложенный им проект закона о выборах.
Обновлено вчера в 14:23
Политика
На Украине в отношении Порошенко возбудили еще одно уголовное дело
На Украине в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко возбудили еще одно уголовное дело.
Обновлено вчера в 10:24
Финансы
Россияне оказались владельцами большей части госдолга России в евро
Министерство финансов России в конце прошлого года выпустило редкие еврооблигации на 1 млрд евро.
Обновлено вчера в 23:02
Общество
Прокуратура разрешила машинам ездить по Шарташскому лесопарку
Свердловская прокуратура запретила запрещать ездить по территории Шарташского лесопарка на автомобиле.
Обновлено вчера в 23:45
Общество
Почти половина россиян выступила за равные права для геев
Какие социальные группы наиболее толерантны Почти 40% россиян нейтрально относятся к ЛГБТ, а чуть больше половины (56%) все же заявили о своем негативном отношении.
Обновлено в 00:00
Общество
Владелец приморских косаток и белух не собирается их выпускать
Летом и осенью 2018 года в Охотском море выловили почти 100 косаток и белух. Они содержатся в вольерах бухты Средней в Приморье.
Обновлено вчера в 23:19
Авто
Представлены 9 необычных модификаций УАЗ «Патриот»
В 2013 году был представлен снегоболотоход «Ямал», построенный на агрегатах серийного УАЗ «Патриот».
Обновлено в 02:43
Общество
Forbes назвал самых богатых наследников российских миллиардеров
Финансово-экономический журнал Forbes составил рейтинг самых богатых детей российских миллиардеров.
Обновлено в 01:39
Экономика
ЦБ проверит магазины и рестораны, которые не принимают карты
Центробанк готовится провести контрольные закупки в магазинах и ресторанах, которые отказываются принимать безналичную оплату, сообщил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин (его цитирует «Интерфакс»).
Обновлено вчера в 08:22
Политика
Супрун призвала исключить Россию из Совбеза ООН
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в ходе выступления на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве заявила, что «ООН не должна терпеть присутствие Российской Федерации в Совете Безопасности».
Обновлено 21 мая в 21:52
Транспорт
«Аэроэкспресс» намерен запустить двухэтажные поезда в Шереметьево
Компания «Аэроэкспресс» хочет запустить двухэтажные поезда в столичный аэропорт «Шереметьево», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации 23 мая.
Обновлено в 02:37
Кино
Новый фильм Кристофера Нолана обзавёлся названием и кастом
Следующий крупный проект от Кристофера Нолана наконец получил название — «Догмат» (Tenet).
Обновлено в 02:09
Политика
Указ Зеленского о роспуске Верховной рады вступил в силу
Указ украинского лидера Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и назначении внеочередных выборов опубликован в правительственной газете «Урядовый курьер» .
Обновлено в 01:33
Политика
МИД Турции опроверг информацию об ультиматуме США по поставкам С-400
Ранее 22 мая американские СМИ сообщили, что США дали Турции две недели на отказ от покупки ЗРК С-400 у России.
Обновлено в 00:54
Общество
В Перми проверяют гимназию, где завысили проходной балл для девочек
Сотрудники прокуратуры начали проверку информации, что приемная комиссия гимназии №4 Перми утвердила разный проходной балл для мальчиков и девочек, поступающих в первый класс, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ведомства.
Обновлено в 02:10