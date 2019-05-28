Кино

«Джон Сноу» лечится от алкоголизма после финала «Игры престолов»Medical Note 06:19

В результате у звезды развились депрессивные настроения и возникли проблемы с алкоголем. Так, еще до финала «Игры престолов» Харингтон обратился в элитную клинику Коннектикута, где цена за лечение от зависимости в месяц доходит до 120 тысяч долларов.
Читать в источнике
с чего всё началось
Британский актер Кит Харингтон оказался в центре реабилитации, где лечит стресс, вызванный окончанием сериала «Игра престолов», ссылаясь на надежные источники, сообщает Page Six
.
Аргументы и Фактывчера в 22:13

Подробнее о событии

СМИ: Кит Харингтон попал в реабилитационный центр из-за окончания «Игры престолов»

ТАСС01:52

Психолог объяснила Лайфу, почему звезда «Игры престолов» попала в клинику

Life.ru08:01

Надели смирительную рубашку: звезду «Игры престолов» изолировали

Газета.Ru04:38

Джон Сноу слег с переутомлением и алкоголизмом. Кто из «Игры престолов» борется с эмоциональными проблемами

Телеканал 360°10:40

Исполнитель главной роли в «Игре престолов» слег в больницу из-за стресса

Lenta.ruвчера в 22:08

Звезда «Игры престолов» попал в центр реабилитации из-за окончания сериала

Известиявчера в 21:20

СМИ: актер из «Игры престолов» попал в больницу из-за окончания сериала

РИА Новостивчера в 20:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 12:17, Ашберн
Шоу-бизнес

Жена Александра Цекало опубликовала семейное видео с ним

Обновлено в 09:39
Общество

В Петербурге суши-бар закрылся из-за непристойного названия

Обновлено в 08:49
Авто

Завод Haval начинает серийное производство

В Тульской области на территории индустриального парка «Узловая» 5 июня состоится открытие завода Haval.
Обновлено в 10:26
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике

В Чебоксарах ученица 11 класса скончалась во время прохождения единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике.
Обновлено в 09:07
Общество

ПФР вскрыл крупную аферу с накоплениями россиян

Пенсионный фонд России вскрыл крупную аферу, от которой пострадали полмиллиона россиян.
Обновлено в 08:43
Происшествия

В Томске врачи достали из желудка девушки полкилограмма волос

16-летнюю томичку оперировали врачи больницы скорой медицинской помощи № 2. По информации медиков, 80% её желудка занимал огромный комок волос (трихобезоар).
Обновлено в 07:00
Игры

В PlayStation Store стартовали сразу несколько распродаж

В официальном магазине PlayStation начались сразу три распродажи. Одна из них, самая выгодная, — для подписчиков PS Plus.
Обновлено в 08:23
Политика

Спецпрокурор Мюллер прекратил «российское дело» и объявил об отставке

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, который на протяжении двух лет вел вменяемое России "вмешательство" в выборы в США, заявил об официальном закрытии офиса спецпрокурора и своем увольнении из минюста.
Обновлено в 11:42
Происшествия

Спецназ косовской полиции потерял секретные документы в ходе операции

Сербская газета «Вечерне новости» сообщила о том, что кто-то из руководителей недавней акции спецназа полиции Косово на севере Косово и Метохии потерял секретные документы.
Обновлено в 10:28
Политика

Захарова призвала немецкие СМИ объясниться за скандал с «россиянкой»

Представитель МИД Мария Захарова на своей странице в Facebook обратилась к немецким СМИ, опубликовавшим видеозапись с участием бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристана Штрахе и «россиянки».
Обновлено в 07:13
Политика

Трамп примет решение о продлении СНВ-3 в 2020 году

Американский лидер Дональд Трамп примет решение о продлении действия Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Обновлено в 11:46
Происшествия

Суд арестовал напавшего на школьницу в Вольске подростка

Обновлено в 11:54
Энергетика

Венгрия возобновила прокачку нефти по «Дружбе»

Венгрия возобновила прокачку нефти по трубопроводу "Дружба". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение "Транснефти".
Обновлено в 03:52
Политика

Михаил Саакашвили вернулся на Украину

28 мая текущего года новый президент Украины Владимир Зеленский вернул господину Саакашвили украинское гражданство.
Обновлено в 10:55
Политика

Лавров назвал ситуацию на Балканах итогом «попустительства ЕС и НАТО»

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что новое обострение между Сербией и Косово — «результат попустительства и Европейского Союза, и НАТО» в отношении Косово, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:45
Армия и оружие

В издании Минобороны оценили военную угрозу для Крымского моста

Если Украина решится на провокацию против Крымского моста и будет использовать при этом полученные от США фрегаты, это может привести к широкомасштабным боевым действиям, считает российский военный эксперт.
Обновлено в 06:52
Происшествия

Во Львове протестующие штурмовали здание горсовета

Обновлено в 08:07
Общество

Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России

Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России.
Обновлено в 01:21
Авто

В июне стартует сборка внедорожника BMW X7 в России

Немецкая компания BMW в июне начнет производство в России новейшего полноразмерного кроссовера BMW Х7.
Обновлено в 11:29
Футбол

Радимов положительно оценил идею увеличения количества команд в РПЛ

Ранее глава РПЛ Сергей Прядкин заявил о возможном увеличении количества команд до 18 в высшем дивизионе чемпионата страны.
Обновлено в 12:05
Происшествия

Мать оставила двух детей в подмосковном хостеле

Обновлено в 11:18
Общество

Незамужних женщин признали самой счастливой категорией общества

Обновлено в 06:49
Политика

На Украине из АП после ухода Порошенко исчезла база секретных данных

Из ситуационной комнаты администрации президента Украины исчезли серверы с секретной информацией, сообщил глава СНБО Александр Данилюк.
Обновлено вчера в 14:50
Футбол

«Анжи» не примет участия в чемпионате ФНЛ в следующем сезоне

«Анжи», по итогам сезона-2018/19 вылетевший из Российской премьер-лиги, не смог пройти процедуру лицензирования для участия в ФНЛ с первого раза и отозвал апелляционную жалобу на решение РФС отказать клубу в выдаче лицензии.
Обновлено в 11:13
Политика

Глава ВЦИОМа прокомментировал причину падения рейтинга Путина

Как сообщил в эфире передачи Hard Day's Night на телеканале «Дождь» руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, главная причина падения рейтинга действующего президента РФ Владимира Путина в том, что граждане страны перестали верить в то, что жить им станет лучше.
Обновлено вчера в 18:15
Армия и оружие

Президент Украины пообещал оперативно освободить 8 пленных солдат

Обновлено в 09:01
Происшествия

В Башкирии ищут кассира, укравшую из банка 23 млн рублей

Обновлено вчера в 12:15
Экономика

Россиянам предрекли падение реальных доходов в 2019 году

Экономисты ВШЭ и РАНХиГС заявили, что в 2019 году россиян ожидает падение реальных доходов.
Обновлено в 01:57
Шоу-бизнес

Потап и Каменских поделились нежными снимками со своей свадьбы

Накануне звездная чета опубликовала новые фото со дня своей свадьбы.
Обновлено в 07:57
Общество

Роскачество нашло в мясном фарше антибиотики и листерии

Повышенное количество антибиотиков обнаружили в фарше еще двух торговых марок - из Московской и Челябинской областей.
Обновлено в 01:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Кит Харингтон
Британский актёр
Английский актёр театра, кино и телевидения. Харингтон наиболее известен по роли Джона Сноу в телесериале HBO «Игра престолов»; роль принесла ему номинацию на прайм-таймовую премию «Эмми». В 2017 году он стал одним из самых высокооплачиваемых актёров телевидения, получая 1,1 миллион долларов за один эпизод «Игры престолов».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Игра престолов
Game of Thrones, сериал, 2011–2019 (18+)
К концу подходит время благоденствия, и лето, длившееся почти десятилетие, угасает. Вокруг средоточия власти Семи королевств, Железного трона, зреет заговор, и в это непростое время король решает искать поддержки у друга юности Эддарда Старка. В мире, где все — от короля до наемника — рвутся к власти, плетут интриги и готовы вонзить нож в спину, есть место и благородству, состраданию и любви. Между тем, никто не замечает пробуждение тьмы из легенд далеко на Севере — и лишь Стена защищает живых к югу от нее.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное