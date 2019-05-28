Кино
«Джон Сноу» лечится от алкоголизма после финала «Игры престолов»Medical Note 06:19
В результате у звезды развились депрессивные настроения и возникли проблемы с алкоголем. Так, еще до финала «Игры престолов» Харингтон обратился в элитную клинику Коннектикута, где цена за лечение от зависимости в месяц доходит до 120 тысяч долларов.
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с чего всё началось
Британский актер Кит Харингтон оказался в центре реабилитации, где лечит стресс, вызванный окончанием сериала «Игра престолов», ссылаясь на надежные источники, сообщает Page Six.Аргументы и Фактывчера в 22:13
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Новые правила обязательного медицинского страхования (ОМС) в России вступают в силу согласно приказу Минздрава РФ.
Обновлено вчера в 01:59
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Хоккей
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства россиянину Александру Костикову, сообщает пресс-служба главы государства.
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ABC: легкий самолет упал в океан у побережья Нью-Джерси
Одномоторный самолет упал в среду около полудня в океан в районе мыса Кейп-Мэй на побережье штата Нью-Джерси.
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СК завел дело из-за двух брошенных в подмосковном хостеле детей
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