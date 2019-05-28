«Джон Сноу» лечится от алкоголизма после финала «Игры престолов»Medical Note 06:19

с чего всё началось

В результате у звезды развились депрессивные настроения и возникли проблемы с алкоголем. Так, еще до финала «Игры престолов» Харингтон обратился в элитную клинику Коннектикута, где цена за лечение от зависимости в месяц доходит до 120 тысяч долларов.

«Джон Сноу» лечится от алкоголизма после финала «Игры престолов»

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Происшествия Спецназ косовской полиции потерял секретные документы в ходе операции Сербская газета «Вечерне новости» сообщила о том, что кто-то из руководителей недавней акции спецназа полиции Косово на севере Косово и Метохии потерял секретные документы.

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Здоровье Правила обязательного медицинского страхования в России изменились Новые правила обязательного медицинского страхования (ОМС) в России вступают в силу согласно приказу Минздрава РФ.

Армия и оружие Военные Сирии и РФ готовятся к эвакуации гражданских из Идлиба Решение об открытии КПП связано с началом масштабной военной операции в провинции Идлиб, которая уже долгое время остается крупнейшим оплотом террористов в Сирии.

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Игры В июне подписчики PS Plus получат сборник Borderlands и Sonic Mania Sony анонсировала июньскую подборку PlayStation Plus, которая станет доступна в следующий вторник, 4 июня.

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