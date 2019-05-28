Кино
«Джон Сноу» лечится от алкоголизма после финала «Игры престолов»Medical Note 06:19
В результате у звезды развились депрессивные настроения и возникли проблемы с алкоголем. Так, еще до финала «Игры престолов» Харингтон обратился в элитную клинику Коннектикута, где цена за лечение от зависимости в месяц доходит до 120 тысяч долларов.
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с чего всё началось
Британский актер Кит Харингтон оказался в центре реабилитации, где лечит стресс, вызванный окончанием сериала «Игра престолов», ссылаясь на надежные источники, сообщает Page Six.Аргументы и Фактывчера в 22:13
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 15:21, Ашберн
Политика
Эгилс Левитс стал президентом Латвии
По данным агентства, сейм Латвии избрал Левитса президентом страны на внеочередном заседании.
Обновлено в 06:30
Происшествия
Посольство: власти Косова противятся эвакуации российского гражданина
Посольство России в Сербии сообщило, что власти Косова препятствуют эвакуации пострадавшего в ходе полицейской спецоперации российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощёкова.
Обновлено в 12:41
Спорт
Гандболисты «Невы» заняли третье место в чемпионате России
Петербургская команда "Нева" со счетом 33:24 одержала победу над ставропольским "Динамо-Виктором" во втором матче серии за третье место чемпионата России по гандболу.
Обновлено в 14:41
Общество
ФАС возбудила дело против «Почты России» из-за марок
Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении "Почты России", сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 11:21
Политика
США пригрозили Европе санкциями из-за Ирана
Ранее главы МИД Франции, Германии и Великобритании заявили о намерении создать совместный механизм расчетов с Ираном под названием INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges – Прим. ред.), который позволил бы обеспечить торговлю между странами в обход американских ограничительных мер.
Обновлено в 14:45
Политика
Саакашвили встречали в Киеве украинским гимном
Обновлено в 14:47
Футбол
Mash: Глушаков требует у «Спартака» 100 миллионов наличными
Обновлено в 03:31
Происшествия
На украинской шахте погибли горняки: Зеленский вылетел на место ЧП
Сегодня в 3 часа ночи на шахте "Лесная" обвалилась порода. Пока известно о двух погибших шахтерах.
Обновлено в 08:49
Политика
Эрдоган и Трамп обсудили поставку Анкаре российских С-400
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, в ходе которого вновь озвучил предложение о формировании совместной турецко-американской рабочей группы по вопросу покупки Анкарой российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
Обновлено в 13:49
Происшествия
«Аэрофлот» потребовал от хабаровского главы опровергнуть слова об SSJ
«Аэрофлот» ожидает от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала официального опровержения его заявлений о причинах катастрофы с SSJ100 в Шереметьево.
Обновлено в 15:10
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев заявил о желании жениться на Алле Пугачевой
Обновлено в 11:40
Космос
Российские космонавты забрали провисевшее 10 лет в космосе полотенце
Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин забрали полотенце, которое провисело в открытом космосе около 10 лет.
Обновлено в 14:31
Происшествия
Мужчина устроил поджог у Белого дома и попал на видео
Неизвестный мужчина устроил поджог в парке, прилегающем к Белому дому в столице США Вашингтоне.
Обновлено в 14:19
Недвижимость
В России сократилась средняя площадь продаваемых квартир
Если в докризисном 2014 году средняя площадь квартиры, приобретаемой в новостройках массового сегмента и бизнес-класса Москвы, составляла 70,2 кв. м, то сегодня на 18,8% меньше — 57 кв. м, выяснили ранее в компании «НДВ-Супермаркет недвижимости».
Обновлено в 06:12
Наука
Электронные сигареты не помогают бросить курить
Врачи и ученые, подготовившие доклад, говорят об отсутствии доказательств того, что устройства доставки никотина, такие как электронные сигареты, помогают навсегда бросить курить.
Обновлено в 08:49
Футбол
Челси — Арсенал 0:0 (1-й тайм)
Английские футбольные клубы "Челси" и "Арсенал" в среду встретятся в финале Лиги Европы, решающий матч второго по значимости еврокубкового турнира пройдет в Баку на Олимпийском стадионе.
Обновлено вчера в 17:25
Гаджеты
Redmi K20 под названием Xiaomi Mi 9T представят в России в июне
Как выяснилось, Redmi K20 под названием Xiaomi Mi 9T представят в России и состоится это событие уже в июне.
Обновлено в 10:35
Общество
Во время ЕГЭ в школе под Пензой в туалете не оказалось дверей
Родители учеников настаивают на том, что во время экзаменов за детьми следили даже в туалете, чтобы они не списывали, по этой причине в кабинках были сняты двери.
Обновлено вчера в 14:49
Гаджеты
Microsoft работает над новой операционной системой
На проходящей в Тайбэе выставке Computex 2019 представители Microsoft поделились подробностями о новой операционной системе.
Обновлено в 09:27
Происшествия
Пчелы заблокировали границу Эстонии и России
Обновлено в 10:27
Армия и оружие
США обвинили Россию в несоблюдении моратория на ядерные испытания
США считают, что Россия не соблюдает мораторий на ядерные испытания, заявил глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли — младший.
Обновлено в 09:58
Шоу-бизнес
Московский бизнесмен заплатил за ужин с Аксеновой миллион рублей
Обновлено вчера в 19:05
Политика
Зеленский сменил главу госохраны Украины
Обновлено в 13:01
Футбол
«Спартак» заплатит 7,5 миллиона евро за Зайца
По информации transfer_analiz, руководство команды из белокаменной уже предложило своим коллегам из Стамбула 7,5 миллиона евро за переход Зайца.
Обновлено в 13:13
Политика
Бывший пресс-секретарь Порошенко опроверг кражу серверов СНБО
Техника в ситуационной комнате в администрации президента Украины была взята на аренду, потом её вернули, речи о краже идти не может, заявил пресс-секретарь экс-главы государства Петра Порошенко Святослав Цеголко в Facebook.
Обновлено вчера в 15:40
Армия и оружие
В ЛНР предотвратили проникновение украинских диверсантов
Народная милиция Луганской народной республики предотвратила попытку проникновения диверсионно-разведовательной группы украинских силовиков.
Обновлено в 13:56
Транспорт
Uber запретит поездки пассажирам с низким рейтингом в США и Канаде
Uber вводит в США и Канаде запрет поездок пассажирам, у которых низкий рейтинг, сообщается в блоге сервиса.
Обновлено в 15:07
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29