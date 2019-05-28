«Джон Сноу» лечится от алкоголизма после финала «Игры престолов»Medical Note 06:19

с чего всё началось

В результате у звезды развились депрессивные настроения и возникли проблемы с алкоголем. Так, еще до финала «Игры престолов» Харингтон обратился в элитную клинику Коннектикута, где цена за лечение от зависимости в месяц доходит до 120 тысяч долларов.

«Джон Сноу» лечится от алкоголизма после финала «Игры престолов»

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