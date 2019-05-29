Джон Сноу из «Игры престолов» лечится от алкоголизма и стрессаУралинформбюро 04:12

Исполнивший роль Джона Сноу в "Игре престолов" актер Кит Харингтон обратился в реабилитационный центр. После окончания сериала он испытывает стресс и страдает от алкоголизма, пишет TMZ.

Джон Сноу из «Игры престолов» лечится от алкоголизма и стресса

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