Кино
Джон Сноу из «Игры престолов» лечится от алкоголизма и стрессаУралинформбюро 04:12
Исполнивший роль Джона Сноу в "Игре престолов" актер Кит Харингтон обратился в реабилитационный центр. После окончания сериала он испытывает стресс и страдает от алкоголизма, пишет TMZ.
Читать в источнике
Оценить22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7257 источников, обновлено в 10:40, Ашберн
Авто
Hyundai Creta нового поколения засветился на тестах без камуфляжа
Обновлено вчера в 22:34
Политика
Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина
Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
В Томске врачи достали из желудка девушки полкилограмма волос
16-летнюю томичку оперировали врачи больницы скорой медицинской помощи № 2. По информации медиков, 80% её желудка занимал огромный комок волос (трихобезоар).
Обновлено в 07:00
Происшествия
Школьница в Чебоксарах умерла во время сдачи ЕГЭ
Ученица школы №27 города Чебоксары умерла во время сдачи единого государственного экзамена.
Обновлено в 09:05
Экономика
Орешкин объяснил свои слова о снижении соцподдержки ради роста ВВП
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что у России нет необходимости ограничивать социальную поддержку граждан ради экономического роста, как это делали в Китае.
Обновлено вчера в 21:14
Транспорт
Первые поезда по Крымскому мосту поедут в Москву и Петербург
Первые поезда по Крымскому мосту пойдут по маршрутам Севастополь — Санкт-Петербург и Симферополь — Москва.
Обновлено в 06:01
Происшествия
В Косове потребуют отозвать иммунитет у российского сотрудника ООН
Власти непризнанной республики Косово потребуют снятия иммунитета с российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощёкова, получившего травму при задержании косовской полицией.
Обновлено в 09:41
Политика
Чайка заявил о серьезных проблемах в авиационной отрасли России
Катастрофа самолета SSJ100 в Шереметьево обозначила серьезные проблемы в российской авиационной отрасли, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на правительственном часе в Госдуме.
Обновлено в 06:14
Гаджеты
Xiaomi представила два флагманских смартфона Redmi K20 и Redmi K20 Pro
Компания Xiaomi представила два смартфона Redmi K20 и Redmi K20 Pro с выдвижной фронтальной камерой.
Обновлено вчера в 11:39
Политика
Зеленский призвал политиков есть шаурму
Президент Украины Владимир Зеленский призвал политиков есть шаурму и назвал ее «решением» в случаях, когда напряженный график не оставляет времени на еду.
Обновлено в 09:40
Политика
Китай лишит США редкоземельных металлов
Китай готов лишить США доступа к редкоземельным металлам, которые используются везде от потребительской электроники до военной техники.
Обновлено в 01:46
Политика
Путин предложил изменить правила расчета пенсий в странах ЕАЭС
На саммите ЕАЭС президент России Владимир Путин сообщил о подготовке соглашения, по которому при начислении пенсий будет учтен стаж за весь период трудовой деятельности на территории государств Союза.
Обновлено в 05:06
Футбол
«Зенит» упразднил должность президента
«Зенит» (Санкт-Петербург) упразднил должность президента футбольного клуба.
Обновлено в 08:33
Происшествия
Суд приговорил экс-кандидата в депутаты Милосердова к 2,6 лет колонии
Нагатинский суд Москвы приговорил к двум годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима активиста и экс-кандидата в муниципальные депутаты Ломоносовского района столицы Петра Милосердова.
Обновлено в 10:21
Политика
Посла Испании в России вызвали в МИД
В Министерство иностранных дел Российской Федерации был вызвал посол Испании в РФ.
Обновлено вчера в 12:14
Политика
На Украине открыли дело по факту пропажи серверов
Следователи государственного бюро расследований (ГБР) открыли уголовное дело и начали досудебное расследование по факту пропажи мониторов и серверов с секретной информацией из ситуационной комнаты администрации президента Украины.
Обновлено в 08:01
Происшествия
В Крыму в опрокинувшейся на горе машине погиб ребенок
Обновлено в 05:04
Авто
Renault Arkana стал доступен в новом цвете
Как уточняют в пресс-службе «Renault Россия», до недавнего времени новый Arkana был доступен для заказа исключительно в красном цвете Red Fusion.
Обновлено вчера в 09:26
Культура
YouTube-канал T-Series первым в истории набрал 100 млн подписчиков
Индийский канал T-Series первым в истории YouTube набрал 100 млн подписчиков. Шведский блогер PewDiePie отстает на 4 млн подписчиков.
Обновлено в 08:20
Происшествия
В Махачкале виновницу ДТП закидали камнями
В пресс-службе МВД по Дагестану сообщили, что возмущенные очевидцы разбили камнями автомобиль виновницы, а также попали в саму автоледи и её супруга - от самосуда их спасли подоспевшие сотрудники полиции.
Обновлено в 08:07
Технологии
В России представили первый квантовый телефон за 30 млн рублей
Базовый набор аппаратуры (один сервер и два телефона) стоит около 30 млн рублей, сообщают «Ведомости».
Обновлено вчера в 20:49
Политика
Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте
Президент Украины Владимир Зеленский передал в Верховную раду законопроект об импичменте главы государства, заявил его полпред в парламенте Руслан Стефанчук.
Обновлено в 08:32
Общество
Минобороны и Тимати представили совместную коллекцию одежды
Бренд Black Star Wear, владельцем которого является рэп-исполнителя Тимати совместно с сетью магазинов "Военторг" представил новую коллекцию одежды "Черная звезда".
Обновлено 27 мая в 23:59
Гаджеты
Крупномасштабное обновление модельного ряда Intel Core X намечено на осень
Как было объявлено Грегори Брайантом (Gregory Bryant), старшим вице-президентом и генеральным менеджером Client Computing Group, предстоящей осенью Intel выпустит кардинально улучшенное семейство процессоров Core X, ориентированное на профессиональных пользователей, работающих с цифровым контентом.
Обновлено в 04:00
Политика
В австрийском политическом скандале появилась студентка из Боснии
В австрийском политическом скандале появилась студентка из Боснии.
Обновлено вчера в 16:46
Общество
ФАС возбудила дело против «Ростелекома»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России завела дело в отношении ПАО "Ростелеком" за нарушение закона о защите конкуренции после заявления ПАО "Мегафон", говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 09:10
Общество
В Петербурге суши-бар закрылся из-за непристойного названия
Обновлено в 08:49