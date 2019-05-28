Кино

Джон Сноу из «Игры престолов» лечится от алкоголизма и стрессаУралинформбюро 04:12

Исполнивший роль Джона Сноу в "Игре престолов" актер Кит Харингтон обратился в реабилитационный центр. После окончания сериала он испытывает стресс и страдает от алкоголизма, пишет TMZ.
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Британский актер Кит Харингтон оказался в центре реабилитации, где лечит стресс, вызванный окончанием сериала «Игра престолов», ссылаясь на надежные источники, сообщает Page Six
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