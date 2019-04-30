О’Ши объявил о завершении карьеры в свой день рожденияГазета.Ru вчера в 10:34

Защитник английского "Рединга" Джон О'Ши объявил о завершении карьеры в свой день рождения, сообщает пресс-служба клуба. Спортсмен планирует уйти из спорта уже в конце этого сезона.

О’Ши объявил о завершении карьеры в свой день рождения

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