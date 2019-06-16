Джон Болтон обвинил Мадуро в покупке влияния РоссииBFM.ru 14:45

с чего всё началось

Российский посол в Венесуэле назвал выдумкой заявление Болтона. В последний раз сообщения о подписании между Россией и Венесуэлой контрактов появлялись в конце прошлого года, когда Мадуро приезжал в Россию.

Политика Лолита ответила на скандал с шуткой о Крыме Напомним, Никитенко вспомнила старую шутку Александра Цекало, которая прозвучала в новогодней программе 1999 года.

Происшествия Губернатор предупредил о фейках и вбросах из-за драки в Чемодановке Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал не распространять ложную информацию по конфликту в селе Чемодановка.

Происшествия Самолёт с неисправной системой кондиционирования сел в Шереметьеве «Самолёт рейса SU2613 Милан — Москва приземлился в аэропорту Шереметьево», — приводит РИА Новости сообщение.

Спорт Российские волейболисты уступили иранцам в Лиге наций Встреча пройдет в бразильском городе Куяба. Россияне занимают второе место в турнирной таблице Лиги наций, набрав 20 очков.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото сына Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото сына Арчи в официальном инстаграм-аккаунте четы.

Общество Склон «Волгоград Арены» размыло после дождя Склон у стадиона «Волгоград Арена» размыло после дождя из-за того, что ливневая канализация не справилась с нагрузкой.

Общество Митинг в центре Москвы прошел без происшествий 12 июня в центре Москвы прошла не санкционированная властями акция в поддержку Голунова.

Футбол Абрамович даст Лэмпарду два года во главе «Челси» Как утверждает The Sunday Times, в ходе беседы Абрамович пообещал Лэмпарду дать ему минимум два года в качестве наставника «Челси», что убедило 40-летнего специалиста принять данное предложение.

Происшествия Аргентина и Уругвай остались без электричества Аргентина и Уругвай остались без электричества. К этому привел сбой в системе электроснабжения государств.

Происшествия Очевидец спас от смерти пенсионера-мотоциклиста, упавшего на рельсы Полиция Чехии обнародовала кадры спасения пожилого мотолюбителя, столкнувшегося со шлагбаумом и упавшего на железнодорожные пути прямо перед поездом.

Авто Составлен ТОП-3 лучших кроссоверов с пробегом и десятилетней историей Редакция издания «Автоновости дня» определила «тройку» лучших десятилетних кроссвенов с пробегом на отечественном авторынке.

Происшествия В Чемодановке после массовой драки ввели сухой закон В Чемодановке, где произошла массовая драка между селянами и цыганами, ввели сухой закон.

Происшествия Момент смертельного ДТП под Воронежем попал на видео Момент аварии в Воронежской области, в которой погибли восемь человек, попал на видео.

Политика Гройсман выразил надежду на детенизацию экономики Украины Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире телеканала ICTV выразил надежду, что при президенте Владимире Зеленском в стране удастся навести порядок в вопросе детенизации экономики.

Происшествия В Крыму погиб 17-летний российский биатлонист В Крыму на сборах погиб российский биатлонист Артемий Хасанкаев. 17-летний спортсмен пропал во время утренней пробежки.

Политика Помпео заявил о наличии разведданных об «атаке Ирана» на танкеры Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у спецслужб есть «множество данных и свидетельств» того, что за атакой на танкеры в Оманском заливе якобы стоит Иран.

Экономика Лекарства подорожают из-за обязательной маркировки Лекарства подорожают из-за введения обязательной маркировки с криптозащитой. Об этом заявили на совещании в Минпромторге.

Политика В Германии раскритиковали Меркель из-за политики в отношении России Грегор Гизи – депутат Бундестага - подверг резкой критике политику канцлера ФРГ Ангелы Меркель в отношении России.

Теннис Ана Иванович поздравила Швайнштайгера с Днем отца Бывшая первая ракетка мира Ана Иванович поздравила своего мужа, чемпиона мира-2014 Бастиана Швайнштайгера с Международным Днем отца.

Единоборства Британский боксер Тайсон Фьюри победил нокаутом немца Тома Шварца Британский боец в тяжелом весе Тайсон Фьюри выиграл у немецкого боксера Тома Шварца в 12-раундовом поединке в Лас-Вегасе.

Общество На Кубани объявлено экстренное предупреждение из-за ливней и грозы На черноморском побережье ветер может усилиться до 20 метров в секунду - На реках и водотоках руки Кубань ожидаются подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок, - сообщили в пресс-службе МЧС края.