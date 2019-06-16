Политика

Джон Болтон обвинил Мадуро в покупке влияния РоссииBFM.ru 14:45

Российский посол в Венесуэле назвал выдумкой заявление Болтона. В последний раз сообщения о подписании между Россией и Венесуэлой контрактов появлялись в конце прошлого года, когда Мадуро приезжал в Россию.
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«Мадуро выплатил России 209 миллионов долларов за оборонный контракт, чтобы купить ее постоянную поддержку», - написал советник американского лидера в Twitter
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Заявление Болтона оказалось выдумкой на $209 миллионов

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Почему США не сунулись в Венесуэлу

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Встреча пройдет в бразильском городе Куяба. Россияне занимают второе место в турнирной таблице Лиги наций, набрав 20 очков.
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире телеканала ICTV выразил надежду, что при президенте Владимире Зеленском в стране удастся навести порядок в вопросе детенизации экономики.
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В Крыму на сборах погиб российский биатлонист Артемий Хасанкаев. 17-летний спортсмен пропал во время утренней пробежки.
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