Политика

Болтон заявил, что Мадуро заключил с Россией оборонный контрактРИА Новости вчера в 10:58

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро в мае заключил с Россией оборонный контракт на сумму 209 миллионов долларов.
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Франц Клинцевич
Утверждая, что поддержку России можно купить, советник президента США расписался в полном незнании нашей страны… К тому же он явно не в ладах с цифрами.
— Франц Клинцевич, российский политикФАН вчера в 15:13

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