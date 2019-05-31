Футбол
Джон Барнс: В финале Лиги чемпионов «Ливерпуль» устроит представлениеСоветский спорт вчера в 11:00
Ливерпуль устроит представление, но это то, что они делали весь год. Однако провернуть подобное с Тоттенхэмом будет опасно. В кубковых матчах может произойти все что угодно, независимо от того, насколько хорошо вы играете.
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«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: прогноз Андрея Канчельскиса на финал Лиги чемпионов
Sport24.ruвчера в 20:05
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 01:43, Ашберн
Происшествия
«Аэрофлот» отверг заявление МАК о причинах катастрофы в Шереметьево
В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" сочли преждевременным говорить о причинах катастрофы с участием самолета компании SSJ-100, которая 5 мая произошла в Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:17
Политика
Путин разрешил ФСИН запрещать въезд иностранцам в Россию
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который даст ФСИН полномочия запрещать иностранцам и лицам без гражданства въезд на территорию России.
Обновлено вчера в 22:29
Происшествия
В ДТП с пассажирскими автобусами в Перми пострадали пять человек
Авария с участием двух пассажирских автобусов произошла в Перми, пять человек пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии.
Обновлено в 01:20
Футбол
Норвежский нападающий забил девять голов в матче ЧМ U20
Завершился матч чемпионата мира U20 в группе C между сборными Норвегии и Гондураса. Встреча проходила в Люблине на стадионе «Арена Люблин».
Обновлено вчера в 14:32
Происшествия
МВД пресекло вывоз за границу более 60 мешков с бивнями мамонта
Обновлено вчера в 23:08
Политика
Лавров назвал власти Косово «отбившимися от рук»
Покровительство Запада Приштине внушило властям частично признанной республики Косово чувство безнаказанности, они «отбились от рук».
Обновлено в 01:19
Армия и оружие
Американский военный корабль вошел в Балтийское море
Командный корабль американских Военно-морских сил USS Mount Whitney вошел в акваторию Балтийского моря.
Обновлено в 00:30
Политика
Впервые в истории Австрии канцлером назначена женщина
В Вене президент Австрии Александр Ван дер Беллен назначил судью Конституционного суда Бригитте Бирляйн канцлером страны.
Обновлено вчера в 11:41
Экономика
«Аэрофлот» в первом квартале увеличил убыток на 51%
Чистый убыток "Аэрофлота" по МСФО за первый квартал 2019 года вырос на 51,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил 15,75 млрд рублей, следует из материалов компании.
Обновлено вчера в 12:13
Авто
Эксклюзивный Bentley от Mulliner оценили в 1,3 миллиона долларов
Стоимость Bentley от Mulliner перешагнет отметку в 1 млн фунтов стерлингов или около 1,26 млн долларов США и, таким образом, станет самой дорогой машиной бренда.
Обновлено вчера в 05:17
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых
Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено вчера в 15:30
Экономика
ЦБ РФ отозвал лицензию у «Кемсоцинбанка»
«Кемсоцинбанк» является участником системы страхования вкладов По величине активов кредитное учреждение занимало 320 место в банковской системе РФ.
Обновлено в 00:22
Политика
Россия предложила Японии полностью отказаться от виз
Россия предложила Японии ввести полный безвизовый режим и намерена продолжить обсуждение данной инициативы.
Обновлено в 01:28
Технологии
Названо худшее «птичье молоко»
По результатам исследования образцы марок «Птица дивная», «Волжская птичка», «Шарлиз» и «Птичьи сказки» добавлены в список товаров с замечаниями, «Птичье молоко» от «РотФронта» и «Коммунарка» — в черный список «Росконтроля».
Обновлено в 01:16
Политика
Климкин призвал Раду отправить его в отставку
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что призвал депутатов Верховной рады проголосовать за его отставку.
Обновлено вчера в 16:54
Происшествия
В Улан-Удэ пятеро детей пострадали на перевернувшемся батуте
Обновлено вчера в 04:41
Общество
Роструд призвал сокращать рабочий день в жару
В Роструде отметили, что если воздух на рабочем месте прогревается до 28,5°С, то работодателю следует сократить рабочий день на час, если температура достигла 29°С, то работников следует отпустить на два часа раньше, а если до 30,5°С - на три часа.
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия
CBS: певцу R. Kelly предъявили новые обвинения в насилии
Новые обвинения в насилии по 11 пунктам предъявлены певцу R. Kelly (настоящее имя - Роберт Сильвестр Келли) в США.
Обновлено вчера в 18:13
Армия и оружие
Новые украинские десантные катера оказались тихоходными
Ранее руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут заявил, что у "Кентавров" обнаружилось множество проблем, включая то, что катер не может "стоять ровно" Первый катер проекта 58503 спустили на воду в сентябре 2018 года.
Обновлено в 00:02
Политика
Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое
По данным неназванного источника издания, северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал казнить несколько высших должностных лиц, в том числе Ким Хек Чхоля, в марте, - после того, как они не смогли достичь соглашения с президентом Дональдом Трампом на втором саммите между лидерами США и КНДР.
Обновлено вчера в 20:24
Армия и оружие
Интерьер «самолета Судного дня» показали в США
Воздушное судно E-4B было разработано на базе Boeing 747. На данный момент в американском парке ВВС насчитывается четыре таких самолета.
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия
В Подмосковье полиция обезвредила банду «сладкоежек-кофеманов»
Первое преступление банды было совершено в Наро-Фоминске.
Обновлено в 01:05
Политика
Какие изменения ожидают жителей России с 1 июня
В России с 1 июня вступают в силу ряд изменений, среди которых отмена роуминга и изменения в ОСАГО.
Обновлено в 01:22
Происшествия
Самолет, летевший из Екатеринбурга в Сочи, экстренно сел в Волгограде
По данным онлайн-табло, самолет вылетел из Екатеринбурга в 6:04.
Обновлено в 00:41
Политика
Опубликована стенограмма встречи Зеленского с лидерами украинских партий
На сайте президента Украины опубликовали стенограмму встречи украинского лидера Владимира Зеленского с руководством Верховной рады и главами парламентских фракций.
Обновлено вчера в 14:19
Наука
Европейцы представили модель гиперзвукового высотного авиалайнера
Ранее стало известно, что европейские исследователи начали работу над инновационным гиперзвуковым пассажирским самолетом, который сможет летать на очень большой высоте.
Обновлено вчера в 09:29
Футбол
Семь игроков «Зенита» назвали Дзюбу лучшим футболистом чемпионата
Обновлено вчера в 18:07
Армия и оружие
Пентагон: через С-400 в Турции Россия получит секретные данные об F-35
Обновлено вчера в 15:44
Авто
Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах»
Lada Granta стала базой для автодома. Одна из столичных компаний собрала выставочный образец такого автокемпера.
Обновлено вчера в 09:04
Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы
Новогодние каникулы 2020 года продлятся восемь дней. В этом году Новый год встречали десять дней и столько же - в прошлом году.
Обновлено в 00:00