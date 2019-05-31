Футбол
Джон Барнс: В финале Лиги чемпионов «Ливерпуль» устроит представлениеСоветский спорт вчера в 11:00
Ливерпуль устроит представление, но это то, что они делали весь год. Однако провернуть подобное с Тоттенхэмом будет опасно. В кубковых матчах может произойти все что угодно, независимо от того, насколько хорошо вы играете.
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«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: прогноз Андрея Канчельскиса на финал Лиги чемпионов
Sport24.ruвчера в 20:05
Автоматически обработано 7265 источников, обновлено в 10:43, Ашберн
Здоровье
ОП направит в Роспотребнадзор предложение о запрете кальянов в кафе
Ранее сообщалось, что Минздрав России поддержал идею запретить курение кальянов в местах общественного питания, так как научные исследования показывают, что их использование может наносить существенный вред здоровью посетителей и работников ресторанов.
Обновлено в 04:29
Политика
Зеленский выступил за сохранение санкций против России
«Спасибо за поддержку санкционной политики против России — и надеюсь на её продолжение, пока украинские территории не будут возвращены полностью», — цитирует пресс-служба президента Зеленского.
Обновлено в 09:05
Политика
На Украине против Порошенко возбудили дело о захвате власти
Госбюро расследований Украины возбудило еще одно дело против Петра Порошенко, сообщил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 08:51
Общество
Названы самые перспективные профессии
Директор Центра экономики непрерывного образования института прикладных экономических исследований РАНХиГС доктор экономических наук Татьяна Клячко назвала пять наиболее перспективных профессий.
Обновлено в 09:01
Экономика
Чистая прибыль En+ Group по МСФО в I квартале упала на 38,7%
Чистая прибыль En+ Group по МСФО в первом квартале 2019 года снизилась на 38,7% - до 409 миллионов долларов, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 10:15
Происшествия
В деле «Седьмой студии» появился новый подозреваемый
Обновлено в 08:03
Шоу-бизнес
Игорь Николаев поздравил бывшую жену Наташу Королеву с днем рождения
Игорь Николаев поздравил бывшую жену Наташу Королеву с днем рождения Напомним, что Игорь Николаев и Наташа Королева поженились в 1992 году.
Обновлено в 09:51
Политика
Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое
Обновлено вчера в 20:24
Экономика
В совет директоров «Магнита» вошел основатель Marathon Group
Членами совета директоров ритейлера «Магнит» стали основатель и президент фармхолдинга Marathon Group Александр Винокуров, а также глава онлайн-ритейлера Lamoda Флориан Янсен, следует из материалов компании .
Обновлено в 08:30
Экономика
Суд арестовал активы и имущество братьев Ананьевых, включая самолет
Как сообщили "Газете.Ru" в банке, также суд наложил арест на 50 объектов недвижимости, в том числе жилые дома и земельные участки, а также здание и коллекцию музея Института русского реалистического искусства (ИРРИ).
Обновлено в 04:01
Политика
Россия расширит черный список представителей ЕС
Россия расширит ответный список представителей государств и институтов Евросоюза, которым запрещен въезд в нашу страну.
Обновлено в 09:01
Политика
Парубий обвинил Зеленского в кризисе на Украине
Спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что действия нового президента Украины Владимира Зеленского провоцируют кризис в стране.
Обновлено в 06:23
Политика
Путина попросили помочь с реформированием детских домов-интернатов
Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова попросила главу государства Владимира Путина помочь решить вопрос с реформированием детских домов-интернатов.
Обновлено в 08:12
Армия и оружие
Пентагон предупредил о последствиях покупки С-400 Турцией
Ранее посол Турции в США Сердар Кылыч заявил, что Анкара планирует разместить американские истребители пятого поколения F-35 вне зоны действия российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено вчера в 16:32
Общество
Волочкова выступит бесплатно на концерте в Анапе
Анастасия Волочкова выступит бесплатно на праздничном концерте, посвященном открытию курортного сезона в Анапе.
Обновлено в 09:42
Игры
Новая Call of Duty: Modern Warfare выйдет 25 октября
Обновлено в 03:11
Общество
В Югре чиновницу лишили премии за совет жителям поднять «пятую точку»
Реагируя на жалобы жителей, чиновница предложила им "езжать в другие поселки", а также поднять "свою пятую точку" и сделать что-то самим.
Обновлено в 08:56
Политика
Путин присвоил имена аэропортам
Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении имен российским аэропортам.
Обновлено в 05:34
Экономика
Bloomberg: биткоин признан бесполезным
На фоне роста биткоина, мало кто говорит о проблеме крупнейшей в мире криптовалюты: ее мало кто использует, и в основном биткоин используют для спекулятивных операций, пишет агентство Bloomberg.
Обновлено в 10:18
Футбол
Салах включен в заявку «Ливерпуля» на финал Лиги чемпионов
Финал Лиги чемпионов состоится завтра, 1 июня, в Мадриде. Соперником "красных" будет английский "Тоттенхем".
Обновлено в 08:15
Здоровье
Кардиолог оценил исследование о пользе черники для сердца
Обновлено в 06:00
Общество
Законы июня освободят россиян от роуминга
Законы июня освободят россиян от роуминга, изменения в законодательстве также коснутся автомобилистов и держателей банковских карт, сообщают в издании «Российская газета».
Обновлено в 07:22
Кино
Шнуров назвал удаление сцен из фильма об Элтоне Джоне «анекдотом»
Лидер музыкального коллектива «Ленинград» Сергей Шнуров прокомментировал удаление некоторых резонансных сцен из фильма «Рокетмен» о становлении британского певца и композитора Элтона Джона.
Обновлено в 10:06
Армия и оружие
Шойгу рассказал о снижении аварийности в военной авиации
Аварийность в авиации Вооруженных сил РФ снизилась в 2,5 раза за счет повышения качества авиатехники, подготовки персонала к работе с новой техникой, создания современной материально-технической базы, заявил Шойгу.
Обновлено в 10:32
Происшествия
Девочка из России упала с балкона турецкого отеля
Маленькая россиянка на отдыхе в Турции упала с балкона отеля. Врачи диагностировали у нее повреждения шеи и подбородка.
Обновлено в 09:14
Общество
В соцучреждениях Москвы начали работать «комнаты прохлады»
"Комнаты прохлады" начали работу в 37 центрах соцобслуживания и их 96 филиалах из-за наступившей жары в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.
Обновлено в 09:25
Общество
Росреестр рассказал о штрафах для дачников
Самовольный захват территории общего пользования является административным правонарушением, штраф за который определяется как процент от кадастровой стоимости участка, но составляет не менее 5 тыс. руб. Об этом рассказали в Федеральной кадастровой палате Росреестра.
Обновлено в 04:31
Происшествия
На Урале сошли с рельсов 16 вагонов с железной рудой
Обновлено в 10:31
Политика
Зеленский зачистил СНБО от людей Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский вывел из состава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) ряд соратников бывшего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 09:47
Футбол
ЦСКА выкупил у «Уфы» трансфер Дивеева
Обновлено в 08:15