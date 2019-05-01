Футбол
Джон Барнс: В финале Лиги чемпионов «Ливерпуль» устроит представлениеСоветский спорт 30 мая в 11:00
Ливерпуль устроит представление, но это то, что они делали весь год. Однако провернуть подобное с Тоттенхэмом будет опасно. В кубковых матчах может произойти все что угодно, независимо от того, насколько хорошо вы играете.
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О чём говорили тренеры «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» перед финалом Лиги чемпионов
RT на русскомвчера в 16:18
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