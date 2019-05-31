Футбол

Джон Барнс: В финале Лиги чемпионов «Ливерпуль» устроит представлениеСоветский спорт вчера в 11:00

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Ливерпуль устроит представление, но это то, что они делали весь год. Однако провернуть подобное с Тоттенхэмом будет опасно. В кубковых матчах может произойти все что угодно, независимо от того, насколько хорошо вы играете.
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Джон Барнс: В финале Лиги чемпионов «Ливерпуль» устроит представление

Советский спортвчера в 11:00
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