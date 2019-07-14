Теннис

Джокович обыграл Федерера в финале УимблдонаРоссийская газета 14:35

Пятый сет подарил зрителям все, что только может быть в теннисе. Новак повел - 4:2, но Федерер отыгрался. При счете 7:7 швейцарец взял подачу соперника, имел два матч-бола на своей, но Джокович все же смог спастись.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Джокович хочет переписать рекорды тенниса. Многие возможно уже в ближайшие год-два

Sports.ru17:22

Новак Джокович поел травы с Центрального корта Уимблдона

GoTennis.ru15:40

Эпическая битва на Темзе. Джокович победил Федерера в финале Уимблдона

Советский спорт16:15

Джокович получил трофей Уимблдона из рук герцогини Кембриджской и назвал это честью для него

Спорт-Экспресс16:12

Джокович: Надаль и Федерер — одна из главных причин, почему я продолжаю играть

Чемпионат18:00

Джокович съел траву с корта после победы на Уимблдоне

Metaratings15:03

БК BingoBoom: «Теннисист Новак Джокович станет победителем Уимблдона»

BettingBusiness.ru12 июля в 04:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 20:18, Вашингтон
Экономика

В Бахрейне захотели инвестировать в Крым €500 млн

Бахрейнская инвестиционная компания планирует вложить около €500 млн в инфраструктурные проекты на территории Крыма, рассказал «Известиям» представитель бахрейнской компании в Центральной и Восточной Европе Штефан Довина.
Обновлено в 19:03
Общество

Россияне смогут снимать наличные в магазинах по всей стране

Заместитель главы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков заявил, что россияне смогут снять наличные в кассах магазинов.
Обновлено в 19:08
Политика

Глава NASA назвал политические риски помехой высадке на Луне и Марсе

Американские астронавты могли бы уже вновь побывать на Луне и впервые высадиться на Марсе, если бы получили необходимое финансирование раньше, заявил в интервью CBS глава NASA Джим Брайденстайн.
Обновлено в 16:37
Происшествия

Организатор несогласованной акции в Москве Соболь сбежала из ОВД

Юристка Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь, задержанная на несогласованной акции в центре Москвы, сбежала из ОВД Хамовники.
Обновлено в 15:49
Шоу-бизнес

Стало известно о тайной свадьбе Юлии Барановской

Кстати, совместные фотографии с отдыха в Камбодже на своих страницах в Инстаграме публикует как Барановская, так и сам Телесов.
Обновлено в 17:35
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Башкирии

Шесть пассажиров погибли в ДТП с пассажирским автобусом в Башкирии, еще 10 ранены — их госпитализировали.
Обновлено в 13:49
Общество

МВД насчитало около тысячи участников несогласованной акции в Москве

По данным полиции, в несогласованной акции оппозиции приняли участие около тысячи человек, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 09:21
Шоу-бизнес

Стеша Маликова выбрала для отдыха модный оливковый купальник

Большинство поклонников оценили купальник, который выбрала для фотосессии Стеша, а также саму красоту юной девушки.
Обновлено в 10:48
Политика

Зеленский в красных плавках искупался в Черном море

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Одессу привлек внимание купанием в Черном море, передают местные СМИ.
Обновлено вчера в 18:46
Происшествия

Власти Чечни назвали историю о принуждении к браку москвички вбросом

Обновлено в 18:37
Музыка

На фестивале «Славянский базар» начался конкурс эстрадных исполнителей

Обновлено в 03:26
Общество

Почистили или обчистили?

Стать жертвами аферистов могут люди любого возраста и социального положения, но чаще всего это происходит с пенсионерами, говорят в районном отделе МВД.
Обновлено в 03:25
Происшествия

Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола

В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
Обновлено в 03:47
Происшествия

Названа возможная дата возобновления полетов Boeing 737 MAX

Полеты Boeing 737 MAX могут возобновиться не раньше 2020 года.
Обновлено в 17:17
Автоспорт

Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании «Формулы-1»

Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes стал победителем Гран-при Великобритании, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".
Обновлено в 10:44
Происшествия

Кортеж Зеленского устроил аварию с автобусами с детьми

Кортеж президента Украины Владимира Зеленского устроил аварию в Запорожской области.
Обновлено в 16:25
Происшествия

У берегов Австралии произошло землетрясение магнитудой 5,5

Обновлено в 19:39
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Воронины» Борис Клюев рассказал о борьбе с раком

Народный артист России, актер Малого театра и звезда сериала «Воронины» Борис Клюев рассказал о трудной борьбе с онкологическим заболеванием.
Обновлено в 18:51
Футбол

Крылья Советов — ЦСКА 2:0

В матче первого тура российской премьер-лиге Крылья Советов в Самаре обыграли ЦСКА 2:0. Оба мяча забил нападающий Александр Соболев.
Обновлено в 11:25
Происшествия

В ДТП погибла звезда YouTube и Instagram Эмили Хартридж

В информационном агентстве The Daily Mail заявили, что на территории Великобритании в результате дорожной аварии погибла популярная 35-летняя блогерша Эмили Хартридж.
Обновлено в 03:05
Экономика

Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие Арктики

Чтобы получить льготы, Сечин просит Путина поддержать проект федерального закона о развитии Арктики – этот документ, разработанный Минвостокразвития, предусматривает особый режим для инвесторов.
Обновлено в 16:50
Экономика

Салона не приметил: продажи смартфонов перетекают в онлайн

Продажи смартфонов в интернете растут быстрее, чем по рынку в целом –– за год в штуках он увеличился всего на 4%. Это связано с тем, что цены на «умные» телефоны в онлайне ниже, выбирать там гаджеты удобней, а интернет-магазины стали предлагать клиентам те же услуги, что и обычные салоны связи, например, рассрочки и кредиты, говорят эксперты.
Обновлено в 17:01
Происшествия

Вертолет совершил жесткую посадку в камчатском заповеднике

"Вертолет Ми-8, выполняющий технический рейс из поселка Майское в Долину гейзеров, совершил жесткую посадку", - сообщает пресс-служба природного резервата.
Обновлено в 19:30
Гаджеты

Раскрыты характеристики нового смартфона HTC Wildfire E

Тайваньская компания HTC намерена возродить смартфон Wildfire, который в новом исполнении получит приставку Е. Производитель заинтересован в том, чтобы девайс поступил в продажу на российский рынок.
Обновлено в 02:51
Экология

В Красноярске из-за лесных пожаров зафиксировано загрязнение воздуха

Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали повышенное содержание загрязняющих веществ в атмосфере в Красноярске.
Обновлено в 01:59
Спорт

Сборная Польши заняла третье место в волейбольной Лиге наций

Сборная Польши по волейболу одержала победу над командой Бразилии в матче за третье место финального турнира Лиги наций, который проходит в Чикаго (США, штат Иллинойс).
Обновлено в 17:37
Происшествия

В Париже произошли столкновения фанатов сборной Алжира с полицией

Празднования по случаю выхода команды Алжира в финал Кубка африканских наций переросли на Елисейских полях в Париже в столкновения с полицией, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 20:00
Происшествия

В Наро-Фоминске загорелся ангар на заводе пластмасс

Ангар загорелся на площади 950 квадратных метров на заводе пластмасс в подмосковном Наро-Фоминске, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС РФ.
Обновлено в 14:21
Политика

Военный эксперт оценил призыв Евросоюза к России из-за ДРСМД

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин прокомментировал призыв Европейского союза к России принять меры касательно полного соблюдения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 14:00
Политика

Оскорбившего Путина грузинского журналиста заменили

Ведущего передачи «P.S.» на телеканале «Рустави-2» Георгия Габунию, который в прямом эфире выругался матом в адрес президента России Владимира Путина, заменил другой журналист.
Обновлено в 15:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Новак Джокович
Сербский теннисист
Сербский профессиональный теннисист, первая ракетка мира; победитель 15 турниров Большого шлема в одиночном разряде, обладатель некалендарного «карьерного» Большого шлема в одиночном разряде. Первый игрок в истории Мирового тура ATP, выигравший в одиночном разряде не только все четыре турнира Большого шлема, но и все девять турниров АТР серии Мастерс. Победитель 75 турниров АТР. По состоянию на 10 сентября 2018 года занимает первое место в истории тенниса по сумме заработанных призовых.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Роджер Федерер
Швейцарский теннисист
Швейцарский профессиональный теннисист; обладатель множества рекордов, включая 20 титулов на турнирах Большого шлема в мужском одиночном разряде и 310 недель в сумме на первом месте в мировом рейтинге; непрерывно входил в топ-10 мирового рейтинга в одиночном разряде с октября 2002 года по ноябрь 2016 года; обладатель некалендарного «карьерного» Большого шлема в одиночном разряде; Олимпийский чемпион 2008 года в мужском парном разряде; 16 июля 2017 года стал первым в истории тенниса 8-кратным чемпионом Уимблдонского турнира среди мужчин в одиночном разряде; шестикратный победитель Итогового Турнира ATP в одиночном разряде; победитель 110 турниров ATP; обладатель Кубка Дэвиса 2014 года в составе национальной сборной Швейцарии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное