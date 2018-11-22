Происшествия

Джохар Царнаев хотел признать свою вину, чтобы избежать смертной казни
РЕН ТВ
03:36

Западные СМИ сообщили, что приговоренный к смертной казни за организацию взрыва на марафоне в Бостоне Джохар Царнаев хотел признать себя виновным, чтобы избежать данного наказания. Мужчина думал, что это поможет ему получить пожизненный срок.
РЕН ТВ03:36

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RT на русском04:38

NBC узнал о предложении Царнаева о сотрудничестве в обмен на пожизненное

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Коммерсантъ02:43

NBC: Джохар Царнаев хотел помочь следствию, чтобы избежать казни

Газета.Ru02:12

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РИА Новости01:30

NBC: Джохар Царнаев был готов на сделку со следствием, но прокуратура ответила отказом

ТАССвчера в 21:55

Приговоренный к смерти в США Царнаев был готов на сделку со следствием в обмен на жизнь

Интерфаксвчера в 21:12
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При обрушении строительных конструкций нового торгового центра у метро «Саларьево» в Москве завалило троих рабочих.
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Суд Петербурга арестовал предполагаемого соучастника поджога офиса ФАН

Приморский районный суд Санкт-Петербурга заключил в СИЗО Вадима Лифшица, подозреваемого в поджоге офиса "Федерального агентства новостей" (ФАН) в октябре этого года.
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В Великобритании щенка арестовали за укус полицейского

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В Югре возбудили уголовное дело по факту гибели людей на снегоходе

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Экс-главу Кизлярского района Дагестана приговорили к 15 годам колонии

Северо-Кавказский окружный военный суд признал экс-главу Кизлярского района Дагестана Андрея Виноградова виновным в покушении на жизнь сотрудника ГИБДД, финансировании незаконного вооруженного формирования и приговорил его к 15 годам лишения свободы, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
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