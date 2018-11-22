Западные СМИ сообщили, что приговоренный к смертной казни за организацию взрыва на марафоне в Бостоне Джохар Царнаев хотел признать себя виновным, чтобы избежать данного наказания. Мужчина думал, что это поможет ему получить пожизненный срок.

Джохар Царнаев хотел признать свою вину, чтобы избежать смертной казни

Происшествия Происшествия РБК: против рэпера Хаски возбуждено уголовное дело Против рэпера Дмитрия Кузнецова (Хаски) возбудили уголовное дело, сообщает РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Происшествия Происшествия На стройке ТЦ у станции метро «Саларьево» обрушились конструкции При обрушении строительных конструкций нового торгового центра у метро «Саларьево» в Москве завалило троих рабочих.

Происшествия Происшествия Представитель Валдиса Пельша опровергла госпитализацию ведущего Представитель телеведущего Валдиса Пельша в беседе с корреспондентом ТАСС опровергла информацию СМИ о его госпитализации.

Происшествия Происшествия СК возбудил дело по факту убийства предпринимателя в Подмосковье В городе Видное Московской области неизвестные расстреляли предпринимателя, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Происшествия Происшествия Суд Петербурга арестовал предполагаемого соучастника поджога офиса ФАН Приморский районный суд Санкт-Петербурга заключил в СИЗО Вадима Лифшица, подозреваемого в поджоге офиса "Федерального агентства новостей" (ФАН) в октябре этого года.

Происшествия Происшествия В результате наезда на толпу школьников в Китае погибли пять человек

Происшествия Происшествия Ространснадзор исключил вину пилотов в гибели человека в «Шереметьево» Как сообщало ИА REGNUM, 25-летний мужчина погиб в аэропорту «Шереметьево» 20 ноября.

Происшествия Происшествия У берегов Крыма потерпела крушение баржа с зерном «На выходе из Керчь-Еникальского канала севернее мыса Борзовка на глубине 10 метров от берега в 600 метрах восточнее мыса Хрони затонула баржа с зерном, 3,3 тыс. тонн», — заявили в МЧС.

Происшествия Происшествия В Великобритании щенка арестовали за укус полицейского Щенка чау-чау по кличке Бангл в Великобритании арестовали на девять месяцев после того, как он укусил полицейского.

Происшествия Происшествия В Югре возбудили уголовное дело по факту гибели людей на снегоходе В Югре возбуждено уголовное дело по факту гибели трёх взрослых и одного ребёнка, ушедших под лёд на снегоходе на реке Корлики за причинение смерти по неосторожности.

Происшествия Происшествия Пострадавшая при пожаре в Туле женщина находится в тяжелом состоянии Женщина, пострадавшая на пожаре в жилом доме в Туле, в котором в среду вечером погибли четверо детей, находится в тяжелом состоянии.

Происшествия Происшествия Экс-главу Кизлярского района Дагестана приговорили к 15 годам колонии Северо-Кавказский окружный военный суд признал экс-главу Кизлярского района Дагестана Андрея Виноградова виновным в покушении на жизнь сотрудника ГИБДД, финансировании незаконного вооруженного формирования и приговорил его к 15 годам лишения свободы, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Происшествия Происшествия Автобус с 17 детьми попал в аварию во Владивостоке Автобус, в котором находились более 30 человек, включая 17 детей, врезался в подпорную стену во Владивостоке.

Происшествия Происшествия В Комсомольске-на-Амуре у двух жителей Кубани изъяли тонну черной икры