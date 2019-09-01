Кино
РЕН ТВ«Джокера» показали на Венецианском кинофестивале
Премьера фильма "Джокер" стала одним из важных событий в конкурсе 76-го Венецианского кинофестиваля. Режиссером картины с Хоакином Фениксом в главной роли выступил Тодд Филлипс. Сеансы вызвали ажиотаж и огромные очереди.
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В России изменились правила призыва в армию
Российские призывники получили возможность отказаться от отсрочки от службы в армии.
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В Польше объяснили отказ пригласить Россию на годовщину Второй мировой
Представителей России не пригласили на торжества по случаю 80-ой годовщины начала Второй мировой войны из-за незаинтересованности страны в сохранении «духа исторической правды».
РБК 00:35
Происшествия
В Саратове отец зарезал свою двухмесячную дочь с врожденной патологией
В Саратове задержан мужчина, которого подозревают в том, что он зарезал свою двухмесячную дочь, которая имела врожденные патологии.
REGNUM 00:43
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Более 30 человек пострадали в ходе беспорядков в Гонконге
В ходе столкновений между полицией и демонстрантами в Гонконге был госпитализирован 31 человек, сообщает RTHK.
Коммерсантъ 02:07
Единоборства
Василий Ломаченко победил Люка Кэмпбелла
В столице Великобритании только что завершился вечер профессионального бокса, в главном поединке которого Василий Ломаченко защитил чемпионские пояса WBA и WВО в легком весе и завоевал вакантный пояс WBC, одержав победу над Люком Кэмпбеллом.
Allboxing.ru вчера в 18:44
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78.ru вчера в 13:49
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о наличии некой «громкой истории», связанной с финансированием партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», главой политсовета которой является Виктор Медведчук.
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Политика
Меркель рассказала о планах после ухода с поста канцлера
Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе выступления в Высшей школе менеджмента в Лейпциге рассказала о планах после ухода со своего поста.
RT на русском вчера в 16:12
Здоровье
В Челябинске работает вице-премьер РФ Татьяна Голикова
В субботу, 31 августа, в Челябинск прилетела вице-премьер правительства России.
КП - Челябинск вчера в 08:43
Политика
Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом
Девушка, которая продала мороженое президентам России и Турции на авиасалоне МАКС, рассказала НТВ (программа "Центральное телевидение") о том, почему уже второй раз продает сладкое лакомство Владимиру Путину.
Российская газета вчера в 11:29
Энергетика
Белоруссия повысила тариф на транзит российской нефти
Государственный концерн "Белнефтехим" после согласования сторонами величины тарифа отмечал, что "сегодня ни российская, ни белорусская сторона не могут однозначно определить объемы транспортировки нефти в четвертом квартале 2019 года", поэтому достигнута договоренность "на первом этапе повысить тарифы на 3,7% и вернуться к этому вопросу по итогам работы за год".
РИА Новости вчера в 17:21
Происшествия
Гонщик Юбер скончался после аварии на трассе «Формулы» в Бельгии
Французский гонщик Антуан Юбер скончался в возрасте 22 лет в результате аварии во время соревнований серии "Формулы-2" в Бельгии.
Российская газета вчера в 13:22
Политика
В США не исключают введения санкций из-за «Северного потока — 2»
Власти США, которые серьезно рассматривают возможность введения ограничительных мер в связи с реализацией проекта «Северный поток — 2», ведут переговоры на «высоком уровне».
REGNUM вчера в 11:42
Происшествия
В квартиру студента Егора Жукова пришли с обыском
Ведомости вчера в 06:07
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Дуда рассказал, как Гитлер и Сталин договорились «уничтожить» Польшу
РИА Новости вчера в 21:53
Политика
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Кино
Фильм Тарантино собрал в российском прокате более 1 млрд рублей
Уточняется, что эта первая картина режиссера за последние 15 лет, которой удалось собрать в российском прокате такую сумму.
Газета.Ru вчера в 10:55
Происшествия
Пассажир упал на рельсы на серой ветке московского метро
Газета.Ru вчера в 09:52
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В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru вчера в 11:38
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Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до пяти
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РИА Новости вчера в 19:42
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Режиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга
Кандидат от КПРФ – режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.
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«Фиорентина» согласовала трансфер форварда «Флуминенсе», которым интересовался ЦСКА
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Ugpressa.ru вчера в 00:48
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Pontiac Fiero превратили во внедорожник
Первоначально, Pontiac Fiero 1984 года приобрел внешность Ferrari 348, но владельцу показалось этого недостаточно и дорожная подвеска уступила место раме от Chevy Blazer.
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Шоу-бизнес
52-летняя Рената Литвинова показала фигуру в купальнике
На свежеопубликованной фотографии звезда продемонстрировала завидную фигуру в ярко-красном купальнике, чем вызвала восторг многочисленных поклонников.
StarHit.ru вчера в 12:01
Происшествия
Тела погибших при крушении вертолета в Подмосковье извлечены из воды
Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Московской области Сергей Войнов сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что спасатели подняли со дня Клязьминского водохранилища обоих погибших при падении вертолета и сам летательный аппарат.
Вести.Ru 00:45