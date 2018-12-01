Общество

Джоан Роулинг перешла на русский в споре со сторонником Brexit
Газета.Ru
вчера в 22:41

Британская писательница Джоан Роулинг в твиттере вступила в перепалку с главным спонсором агитационной кампании в поддержку Brexit Арроном Бэнксом. В ходе спора Роулинг неожиданно ответила своему оппоненту на русском языке.
Газета.Ruвчера в 22:41
Джоан Роулинг
Ага, зато этот человек скромный аж некуда — деньги вкладывает не в писательские кабинеты, а в дорогие ланчи с подозрительно богатыми россиянами.
— Джоан Роулинг, британская писательницаРЕН ТВ вчера в 21:58

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Джоан Роулинг перешла на русский в споре со сторонником Brexit

Газета.Ruвчера в 22:41

«Ланчи с подозрительно богатыми россиянами»: Джоан Роулинг перешла на русский в споре c крупнейшим спонсором «брексита»

Дождь00:10

Джоан Роулинг ответила стороннику Brexit на русском языке

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Английская писательница Джоан Роулинг в ходе перепалки в твиттере по поводу «брексит» перешла на русский язык

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