Общество
Британская писательница Джоан Роулинг в твиттере вступила в перепалку с главным спонсором агитационной кампании в поддержку Brexit Арроном Бэнксом. В ходе спора Роулинг неожиданно ответила своему оппоненту на русском языке.
Газета.Ruвчера в 22:41
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Ага, зато этот человек скромный аж некуда — деньги вкладывает не в писательские кабинеты, а в дорогие ланчи с подозрительно богатыми россиянами.
— Джоан Роулинг, британская писательницаРЕН ТВ вчера в 21:58
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