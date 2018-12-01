Культура
Джоан Роулинг ответила стороннику Brexit на русском языке
Джоан Роулинг ответила стороннику Brexit на русском языкеИзвестия14:57
Британская писательница и автор книг о приключениях волшебника Гарри Поттера Джоан Роулинг вступила в Twitter в перепалку со сторонником Brexit и ответила ему по-русски. Оппонентом Роулинг стал главный спонсор агитационной кампании в поддержку выхода Великобритании из Евросоюза Аррон Бэнкс.
Известия14:57
Оценить
Ага, зато этот человек скромный аж некуда — деньги вкладывает не в писательские кабинеты, а в дорогие ланчи с подозрительно богатыми россиянами.
— Джоан Роулинг, британская писательницаNews.ru 17:03
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 17:54, Ашберн
Музыка
Ротару не примет участия в «Песне года»
Обновлено в 17:41
Культура
Астрофизик и телеведущий Нил Деграсс Тайсон обвинен в домогательствах
Обновлено в 15:14
Культура
Новгородцы написали книгу об Интербеллуме
Завтра, 2 декабря, в 13 часов в Москве на Ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction на стенде издательства «Пятый Рим» в Центральном Доме художника будет представлена книга «Интербеллум», посвященная исторической эпохе между Первой и Второй мировыми войнами.
Обновлено в 16:02
Культура
Проект музея блокады Ленинграда победил на амстердамском фестивале
Обновлено в 12:20
Музыка
Участница «Голоса» из Петрозаводска продолжает побеждать в шоу
Дария Гроссман победила в туре "Поединки" шоу "Голос" и продолжит участвовать в конкурсе дальше.
Обновлено в 15:09
Культура
Мураками номинировали на премию за худшее описание интимных сцен
Японский писатель Харуки Мураками вошел в шорт-лист премии за худшее описание секса в литературе 2018 года, пишет The Guardian.
Обновлено в 12:54
Культура
Москвичей ждут культурные выходные с бесплатными мероприятиями
Москвичи смогут бесплатно увидеть современные работы российских художников и иллюстраторов вплоть до 22 декабря с 10 до 20 часов.
Обновлено в 10:06
Кино
Александр Петров построил киногостиницу на родине
Актер Александр Петров открыл собственный гостевой дом в своем родном городе Переславле-Залесском, неподалеку от Плещеева озера.
Обновлено в 16:52
Культура
Нижегородка Дарья Мельникова стала второй вице-Мисс Офис 2018
Ранее сообщалось, что стал известен номер нижегородки Дарьи Мельниковой в финале конкурса "Мисс Офис - 2018" Фото предоставлено организатором.
Обновлено в 16:47
Культура
Выставка уникальных узоров на старинных платках открылась в Дагестане
Выставка уникальных рисунков с узорных старинных платков искусствоведа Джамили Дагировой "Гульмендо — келагаи" открылась в Дербенте, сообщает пресс-служба регионального Минкульта.
Обновлено в 13:37
Кино
Франсуа Озон представил в Москве книгу о себе
Француз Франсуа Озон в субботу принял участие в презентации книги российского критика Андрея Плахова "Озон" про творчество режиссера, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 10:30
Кино
Завершена работа над долгожданным сиквелом «Железного неба»
Работа над долгостроем под названием "Железное небо: Грядущая раса" закончена.
Обновлено в 12:45
Культура
Воронеж обошел соперников в голосовании за имя Петра I для аэропорта
Обновлено в 16:58
Театры
Премьера спектакля «Чайка» состоялась в Московском областном ТЮЗе
В областном ТЮЗе пьесу представили как комедию. Костюмы к спектаклю создал главный художник театра имени Вахтангова Максим Обрезков.
Обновлено в 11:41
Кино
Российский фильм «Мира» о Донбассе получил приз на кинофестивале в Таллине
Российский фильм Дениса Шабаева "Мира" получил главный приз конкурса экспериментального кино на Международном кинофестивале "Темные ночи" в Таллине, сообщила РИА Новости генеральный продюсер картины Наталья Мокрицкая.
Обновлено в 16:53