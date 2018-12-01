Культура

Джоан Роулинг ответила стороннику Brexit на русском языке
Известия
14:57

Британская писательница и автор книг о приключениях волшебника Гарри Поттера Джоан Роулинг вступила в Twitter в перепалку со сторонником Brexit и ответила ему по-русски. Оппонентом Роулинг стал главный спонсор агитационной кампании в поддержку выхода Великобритании из Евросоюза Аррон Бэнкс.
Известия14:57
Джоан Роулинг
Ага, зато этот человек скромный аж некуда — деньги вкладывает не в писательские кабинеты, а в дорогие ланчи с подозрительно богатыми россиянами.
— Джоан Роулинг, британская писательницаNews.ru 17:03

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Джоан Роулинг перешла на русский в споре о Brexit

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Джоан Роулинг ответила стороннику Brexit на русском языке

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